Se cancela todo: Greg Daniels niega que habrá un reboot de 'The Office'

Lo que necesitas saber: Greg Daniels, guionista y co-creador de 'The Office US', niega que trabaje en un reboot de la serie.

¿Premio o castigo?… A casi dos meses de que el portal Puck News indicara que se anunciaría un reboot de ‘The Office’ una vez que se terminara la huelga de actores y guionistas de Hollywood, la mente del guión detrás de la famosa serie, Greg Daniels, aseguró que eso no ocurrirá.

Como les contamos en septiembre pasado, el portal informaba que luego de que los guionistas en huelga volvieran a las salas de redacción, Greg Daniels –conocido guionista que adaptó el show británico original de Ricky Gervais, a Estados Unidos– anunciaría el proyecto.

Foto: NBCUniversal.

Durante la huelga de guionistas en Hollywood se rumoró que habría un reboot de ‘The Office’

“Greg Daniels está listo para reiniciar The Office, por ejemplo… Llegarán un montón de guiones de películas de alto perfil. La industria volverá a la normalidad”, mencionó Puck News en su artículo donde nombraban algunos proyectos en puerta que esperaban a que la huelga acabara.

Y es que no es un secreto que para muchos, ‘The Office’ es una de esas series que no pasan de moda. Pero sobre todo, que logró robarse las risas de muchos gracias al humor políticamente incorrecto que maneja Michael Scott, el personaje principal de la serie y el cual es interpretado por Steve Carell.

Steve Carell como Michael Scott, en ‘The Office’. Foto: Netflix.

El mismo Greg Daniels ha negado que eso vaya a ocurrir

Para los fans más puristas el reboot de ‘The Office’ no sonaba como una buena idea, ya que temían que el show fuera políticamente correcto. Otros, por su parte, se preguntaban si el cast original de la serie regresaría y veríamos de nuevo a Jim, Pam, Michael, Dwight y los demás trabajadores después de dejar Dunder Mifflin.

Pero si ustedes fueron de esos que se preocuparon en vez de alegrarse, entonces les tenemos buenas noticias. Y es que Greg Daniels ya confirmó que no prepara un reboot de ‘The Office’ y si hiciera algo relacionado a la oficina de Scranton, sería nuevo.

Greg Daniels adaptó la serie original británica de ‘The Office’ para su versión estadounidense. Foto: vía IMDB.

El guionista de la versión estadounidense de ‘The Office’ dijo que no le interesa retomar la historia de Dunder Mifflin

Fue en una entrevista reciente con TheWrap, donde el cocreador de ‘la versión ‘The Office U.S.’ dijo que le interesaba más la idea de hacer un spin-off de ‘The Office’ en lugar de un reboot, pues el guionista asegura que la serie tuvo un buen final y buenos personajes.

“Siento que terminamos esa historia maravillosamente. Los personajes tuvieron un cierre. Nunca querría rehacer el mismo programa con un elenco diferente, porque creo que tuvimos el elenco más afortunado, el mejor elenco de la televisión, para hacer ese programa”, aseguró Daniels sobre su desinterés de hacer un reboot.

El elenco de la versión estadounidense de ‘The Office’/Foto: NBC

Daniels cree que ‘The Office’ es muy perfecta como para retomarla

En la charla, Greg Daniels dijo que si llegara a hacer algo con ‘The Office’ lo haría de la manera en la que Star Wars ha continuado con su franquicia a través de series como ‘The Mandolorian’: “Es un nuevo programa en el universo de Star Wars, ¿sabes a qué me refiero?”, afirmó.

“Creo que eso podría ser intrigante y creativo. Pero ni siquiera sé cómo llamarías a eso. No sé si es como una serie hermana o algo así. No sé cuál es el término. Pero no parece que “reboot” sea el término apropiado para eso”, puntualizó el guionista.

Jan y Michael Scott en el episodio “Cocktails” de The Office / Foto: NBC

Y no podríamos estar más de acuerdo con el guionista

Aunque con esas declaraciones Greg Daniels abre una puerta a hacer spin-offs de ‘The Office’, el guionista ya había dejado en claro en entrevistas anteriores que no le interesa en tocar el universo de Michael Scott y la compañía de papel, ya que califica a la serie como un producto perfecto.

“Tuvimos la oportunidad de terminarlo como queríamos terminarlo. No fue como si nos hubieran interrumpido en medio de una carrera o algo así. Entonces, en cierto sentido, es un todo completamente artístico”, comentó en una entrevista con Entertainment Weekly en 2019.

Greg Daniels, guionista de ‘The Office US’. Foto: Getty Images

Al final no podríamos estar más de acuerdo con Greg Daniels sobre la perfección de la serie, aunque seguramente muchos querrían ver si en el futuro un reboot podría igualar o superar varias escenas icónicas y momentos memorables que nos dejó ‘The Office’. ¿O ustedes qué opinan?

