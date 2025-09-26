Lo que necesitas saber: La nueva entrega tratará sobre las consecuencias que implicó que Facebook se convirtiera en la mayor plataforma de redes sociales.

Hace unos meses se confirmó que después de 15 años desde su estreno, habría una secuela de The Social Network, aquella película de David Fincher que se llevó un montón de premios. La cosa es que con esta nueva entrega, habría muchos cambios en la dirección y el elenco… y esa es la noticia de hoy: ya sabemos quién protagonizará esta nueva película, su título y la fecha de estreno.

Jesse Eisenberg interpretó a Mark Zuckerberg en la primera película. Foto: Sony Pictures.

Secuela de ‘The Social Network’ será dirigida por Aaron Sorkin

Un año después de los rumores sobre la secuela de The Social Network, se reveló que el guionista Aaron Sorkin será el director. Esto es una buena noticia porque él escribió el guion de la primera y se hará cargo de esta producción.

Como te lo platicamos en su momento, el escritor adelantó que la nueva entrega se centrará en el papel de la red social de Mark Zuckerberg en el ataque al Capitolio de los Estados Unidos.

Aaron Sorkin escribió el guión de la película del 2010. Foto: Getty.

¿Cuál es el título de la secuela?

Entre las nuevas noticias de la secuela de The Social Network, está el título oficial. Y aunque en un inicio se pensó que llevará el nombre de The Social Network Part II, esto ha cambiado. El título ahora es The Social Reckoning.

Elenco de The Social Reckoning

Los detalles sobre esta segunda parte han salido de a poco. Y entre ellos está el protagonista y elenco de la historia. Si bien todos esperaban que Jesse Eisenberg volviera al papel de Mark Zuckerberg, las probabilidades eran pocas. ¿La razón? El actor dijo que no quería volver a interpretar al fundador de Facebook por razones un tanto morales.

La cosa es que el protagonista de The Social Reckoning cayó en manos de alguien más: Jeremy Strong, el actor que amamos y odiamos por su interpretación de Kendall Roy en Succession y que nos ha dado muchos otros personajes interesantes en cintas como The Trial of the Chicago Seven o The Apprentice.

Además de Strong, Jeremy Allen White, Mikey Madison y Bill Burr también se suman al elenco de la secuela de The Social Network.

Jeremy Strong / Fotografía Cannes

¿Y la fecha?

The Social Reckoning, la secuela de The Social Network, ya también tiene una fecha de estreno programa. De acuerdo con Sony, la cinta se estrenará el 9 de octubre de 2026.

Todavía falta un rato, pero nos emociona mucha ver qué sucederá con esta historia. Mientras esperamos más detalles, sólo nos queda volver a ver la primera parte en HBO Max. Y si no la has visto o no recuerdas de qué trata, aquí te dejamos su tráiler: