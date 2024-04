Lo que necesitas saber: Aaron Sorkin, escritor de la película del 2010, ya trabaja en una cinta sobre el ataque al Capitolio del 2021 y el papel de redes como Facebook en medio de todo eso.

Aunque han pasado 14 años desde su estreno, la idea de una secuela de The Social Network no se ha perdido del todo. Aaron Sorkin, escritor de la película, dijo en una entrevista del 2019 que estaba listo para un proyecto como ese debido a la importancia y crecimiento que ha tenido Facebook en los años más recientes como una empresa influyente de la era del internet.

Pero está claro que, en ese sentido, las redes sociales también tienen sus pasajes controversiales, quizá aún más de lo que se plasmó en aquella cinta del 2010 protagonizada por Jesse Eisenberg y Andrew Garfield. Dicho esto, no es extraño que el también director de películas como The Trial of the Chicago 7 vea potencial en una secuela… Pero, ¿cuál sería su tema central?

Jesse Eisenberg interpretó a Mark Zuckerberg en la primera película. Foto: Sony Pictures.

¿Una secuela de ‘The Social Network’ enfocada en el ataque al Capitolio de EE.UU del 2021?

En días recientes, Aaron Sorkin dio una entrevista en el podcast The Town y reveló que está escribiendo en una secuela de The Social Network, pero enfocada en el impacto que Facebook tuvo en los ataques al Capitolio en enero del 2021.

“Culpo a Facebook por los ataques del 6 de enero… Estoy intentando [escribir una película sobre esto]. Facebook ha estado, entre otras cosas, ajustando su algoritmo para promover el material más divisivo posible“, afirmó el guionista.

Aaron Sorkin escribió el guión de la película del 2010. Foto: Getty.

De acuerdo con Aaron Sorkin, la supuesta promoción de material divisivo incentivada por el algoritmo de Facebook lleva a que la gente se vea inmersa el ‘scroll infinito’. Es decir, estos sitios y plataformas web donde nos vamos desplazando y consumiendo información de todo tipo sin que haya un fin del camino.

Y además de ello, el director mencionó que Zuckerberg –en términos generales– ha priorizado el crecimiento de su red social y de sus ganancias sobre la integridad. El asunto aquí es si podría darse una secuela de The Social Network con parte del equipo que hizo la cinta del 2010.

Con ello, nos referimos a la disposición de gente como el director David Fincher y Jesse Eisenberg, quien interpretó a Mark Zuckerberg en la película antes mencionada. Mientras el actor se ha mostrado abierto a la posibilidad, el cineasta no se muestra tan convencido de la idea. ¿Será que Sorkin logre convencerlo?

Los ataques al Capitolio y la implicación de las redes sociales

Y muchos se preguntarán, ¿por qué enfocar la secuela de The Social Network en los ataques al Capitolio del 6 de enero del 2021? Bueno, como indica El País, tanto Mark Zuckerberg como los directores ejecutivos de Google y el entonces Twitter admitieron que sus plataformas fueron sustanciales para que la gente organizara el asalto al edificio en Washington.

A grandes rasgos, se señaló a los magnates tecnológicos por no regular la circulación de información falsa. Recordemos que durante los meses de campaña previa a la votación, circuló con fuerza en redes la idea de un fraude electoral que le daría la silla presidencial a los demócratas.

Por supuesto, esa idea del fraude fue incentivada por Donald Trump, y sus seguidores más radicales la esparcieron fomentando la desinformación.

Donald Trump llamó a sus simpatizantes a una manifestación tras perder la elección del 2020. Foto: Getty Images

Tras darse a conocer los resultados de la elección que dio la Presidencia de EE.UU a Joe Bien, Trump replicó el discurso de un supuesto fraude y en los últimos días del 2020, sus cuentas de redes llamaron a los simpatizantes a protestar en el Capitolio. “Será una salvajada”, decía un tuit del ahora expresidente.

Desgraciadamente, los grupos extremistas de derecha tomaron violentamente el Capitolio. El propio Trump tuvo que utilizar sus redes sociales para pedir que la manifestación se hiciera de forma pacífica, luego de ver que las cosas se habían salido de control tras su primer tuit de convocatoria.

Cinco personas perdieron la vida y eventualmente, las plataformas de redes sociales suspendieron las cuentas de Donald Trump… Así que de haber una secuela de The Social Network, ese sería el contexto en el que se desarrollaría. Veremos qué sucede con la idea de Aaron Sorkin.

