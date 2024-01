Lo que necesitas saber: Para festejar como se debe el cuarto de siglo de 'The Sopranos', HBO decidió subir a TikTok cada uno de los episodios resumidos.

En 2024, varias producciones que cambiaron por completo la historia del mundo del entretenimiento festejarán su aniversario (si no nos creen, échenle un ojo a algunas películas que celebrarán sus diez primaveras). Y en cuanto a series tenemos a The Sopranos, que aunque no lo crean, cumple 25 años de su estreno… así como lo leen.

Fue el 10 de enero de 1999 cuando HBO presentó el primer episodio de esta producción, creada y producida por David Chase. A lo largo de ocho temporadas y 86 episodios, seguimos la historia de Tony Soprano, quien va subiendo en las filas de la mafia italiana de Nueva Jersey pero en el camino, debe equilibrar su carrera criminal con su vida familiar y hasta su salud mental.

James Gandolfini como Tony Soprano/Foto: HBO

‘The Sopranos’ festejará sus 25 años en 2024

En cuestión de años, The Sopranos se convirtió en una de las series más importantes de todos los tiempos (algunos la consideran la mejor de la historia) y en uno de los fenómenos televisivos más impresionantes que jamás se hayan visto, pues fueron de los primeros en tener a millones de personas pegadas a la pantalla chica con el estreno de cada episodio en domingo.

Sin embargo, nada dura para siempre, pues en 2007 terminó esta impresionante historia. Aunque eso sí, no fue todo lo que vimos de la serie, pues en 2021 se estrenó The Many Saints of Newark, una película precuela que nos mostró a un Tony Soprano joven en medio de una violenta guerra de pandillas en Nueva Jersey.

Imagen de ‘The Sopranos’/Foto: HBO

HBO tiró la casa por la ventana para festejar a esta enorme serie

Fue gracias a su trama, ritmo, drama y mucho más que The Sopranos se ganó el respeto y cariño de muchos, pues no hemos vuelto a ver algo similar en la televisión. Es por eso que a 25 años de su estreno, HBO decidió hacer algo muy especial para festejar como se debe a una de las producciones más importantes de toda su historia.

Resulta que este 8 de enero, la cadena de televisión –así como lo hizo Paramount con Mean Girls– decidió subir a su cuenta de TikTok resúmenes de 25 segundos de cada uno de los 86 episodios de esta icónica serie. Así que si ustedes jamás la han visto y de plano no les da tiempo de echarse todos los capítulos, esta es una buena oportunidad de checarla (aunque recomendamos que se echen las ocho temporadas completas).

Pero eso no es todo, ya que HBO publicó en el canal oficial de Max de YouTube varios videos con escenas eliminadas nunca antes vistas y cinco horas de contenido detrás de escena de The Sopranos. Para cerrar con broche de oro, también subirán los dos primeros episodios de la serie en el mismo lugar, y de plano es un gran pretexto para revisitar esta serie que cambió por completo la historia de la televisión.

