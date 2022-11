The Sopranos es una de las mejores series en la historia de la televisión. Para muchos y muchas, ocupa el primer lugar, debatiendo entre otros títulos como Breaking Bad, The Wire y Game of Thrones. Pero eso no es relevante; de lo que podemos estar seguros es que The Sopranos cambió la manera en la que la audiencia percibía la televisión: podíamos ver series con la calidad narrativa, actoral y de dirección de una película.

Se podría escribir un libro (apostamos a que ya existe) sobre la genialidad de esta serie que arrancó en 1999 con, es justo decirlo, una de las mejores intro patrocinada por “Woke Up This Morning” de Alabama 3. ACÁ les dejamos una lista con las mejores intros.

The Sopranos / Foto: HBO

Todo fue perfecto, incluido el abierto final que para muchos es molesto, pero que conserva esas constantes rupturas morales de los personajes. Es decir, que el final de Los Sopranos no debía ser de ninguna manera…

Estamos hablando de esta serie no sólo porque somos fans del título, sino porque su nombre resurgió en una conversación con James Cameron, quien está a punto de estrenar la secuela de Avatar titulada The Way of Water. ¿Pero qué dijo y cuál es la relación que existe entre ambas?

James Gandolfini como Tony Soprano / Foto: HBO

Avatar y The Sopranos, ¿en qué se parecen?

En una entrevista de James Cameron, quien estrenó la primera entrega de Avatar en 2009, el director dijo que no entendía los comentarios que la gente hacía respecto a las expectativas que hay sobre The Way of Water. ¿En qué sentido? En la historia y el enfoque familiar.

El cineasta ganador del Oscar, dijo que sí, esta cinta de Avatar se centrará en la dinámicas familiares que surgen considerando que los personajes de Jake y Neytiri son padres. Entonces, se explorará más a los personajes a su alrededor, el entorno en el que se desarrollan y las emociones.

“La gente dice, ‘Ay, Dios mío, ¿una historia familiar de Disney? Justo lo que estábamos esperando…’. Esta no es ese tipo de historia familiar. Esta es una historia familiar que se asemeja más a la de ‘The Sopranos’“, comentó Cameron para Total Film.

Ilustrativa de ‘Avatar: The Way Of Water’ / Foto: Disney

¿Cuánto dura Avatar?

Y justo de aquí también vienen los comentarios del director en cuanto a la duración de la cinta, la cual superará las tres horas. Sí, estaremos en Pandero poco más de tres horas, lo cual ha hecho que algunos espectadores se cuestionen el desarrollo de la historia y el porqué exige tanto tiempo.

Pero volvemos a lo mismo. No sólo se presentarán nuevos escenarios en Avatar: The Way of Water, sino que las conexiones entre los personajes serán más profundas, y como se pone el centro a una familia, entonces hay más dinámicas por explorar.