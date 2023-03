Ahí les va el dato para que vayan apartando el ahorrito sin broncas y que no los agarre en curva el cambio… Y pues sí, como ya lo leyeron arriba, HBO Max subirá el precio de su suscripción en México.

La plataforma de streaming ha comenzado a notificar a algunos usuarios vía correo electrónico sobre el ajuste, el cuál tendrá efecto hacia finales de este mes de marzo. Aquí les contamos qué onda con ello.

Imagen ilustrativa. Foto: Getty.

HBO Max subirá el precio de su suscripción en México; esta es la cantidad

Esta es la primera vez que HBO Max sube su precio en México y Latinoamérica desde que el servicio comenzó a operar en esta región del continente. Y ahora, de acuerdo con el anuncio que la plataforma está haciendo llegar a sus usuarios, el plan mensual estándar pasará de $149.000 a $179.00 pesos mexicanos; es decir, hubo un aumento de 30 pesos.

Y si ustedes son de los que se suscribieron con la promoción del 50% de ‘descuento permanente’, deben saber que también se aplicará el nuevo precio a sus cuentas. Es decir, ahora pagarán algo así como $89.50 pesos.

HBO Max y su aumento de precio en México aplicarán a partir del 30 de marzo próximo, para que estén al tanto en cuanto les llegue la factura de la mensualidad. Y para aquellos lectores que nos siguen en otras partes de América Latina, sí: el precio también aumentará en otros países como Argentina, Colombia, Chile y Brasil.

Así luce el mensaje que HBO Max está haciendo llegar a sus usuarios con la subida de precio en México. Foto: Captura de Twitter.

¿El aumento de precio de HBO Max en México aplica a otros planes?

Sí, sabemos que también tiene duda sobre esta parte. Se ha anunciado que HBO Max y su aumento de precio en México, por el momento, solo se aplicará al plan mensual previamente conocido.

Es decir, no se ha mencionado si aplicará para quienes tienen contratado el servicio en el plan de tres meses o para aquellos suscritos en el plan mensual. Así que si ustedes tienen HBO Max en esas modalidades, pueden andar relax por ahora. En caso de que se anuncie algún otro aumento, andaremos atentos para traerles la info.

Ahora, a esperar el final de The Last of Us (que ya fue renovada para una segunda temporada), el estreno de la cuarta temporada de Succession (que llegará a su fin con esta tanda de episodios) y próximas noticias de otros contenidos.