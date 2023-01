Desde antes que se estrenara The Last of Us, los fans del videojuego y todos aquellos que esperaban con ansias la serie se preguntaban para cuántas temporadas daría la historia creada por Neil Druckmann.

Y bueno, lo cierto es que aún falta un rato para saberlo pues la primera tanda de capítulos recién arrancó. Pero lo que sí podemos decirles ahora mismo es que segunda temporada sí habrá.

Pedro Pascal y Bella Ramsey en ‘The Last of Us’ / Foto: HBO

‘The Last of Us’ tendrá segunda temporada

Este viernes 27 de junio, HBO anunció que The Last of Us tendrá una segunda temporada. Si somos honestos, ya se veía venir, pero faltaba la confirmación de la renovación para esta que pinta como una de las series más importantes del 2023.

Ya en los días recientes, la propia Bella Ramsey, quien interpreta a Ellie, había insinuado que una segunda tanda de episodios era muy posible. Y no es para menos si tomamos en cuenta el gran recibimiento que el programa ha tenido en apenas dos capítulos (con el tercero en marcha para este domingo 29).

The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1d — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 27, 2023

Según informó Deadline, con su primer capítulo, The Last of Us se posicionó como el segundo estreno más visto para una serie de HBO de la última década con 4.7 millones de espectadores, superando a otras series populares como Euphoria. El primer puesto lo tiene House of the Dragon, que tuvo casi 10 millones de espectadores cuando se emitió su primer episodio por cable y en streaming en agosto del 2022.

El segundo capítulo de TLOU, emitido el pasado 22 de enero, también tuvo un registro importante pues fue sintonizado por 5.7 millones de personas (sumando TV de paga y streaming), lo que significa que su audiencia creció más del 20% con respecto a su primer episodio.

Con este último dato mencionado, el show basado en el videojuego de PlayStation tiene ahora un nuevo récord: es la serie de HBO con mayor crecimiento de espectadores entre su primera semana y la segunda.

Ilustrativa de la serie. Foto: HBO.

¿Y el videojuego qué onda?

Ya con la segunda temporada confirmada, seguro que muchos pensarán si esto obliga a que Sony y Playstation reconsideren hacer The Last of Us Part 3. La cosa es que, aunque la idea suena tentativa, Neil Druckmann –creador del videojuego y productor ejecutivo de la serie– no tiene pensado por el momento darle continuación a la franquicia principal en las consolas.

En todo caso, solo se ha hablado de un juego multijugador que estaría ambientado dentro del universo de TLOU, pero no hay muchos detalles sobre ello. AQUÍ lo que sabemos.

Así las cosas pues… Bueno, pues a disfrutar la serie por lo mientras. Y ya que andamos en esas, en el siguiente artículo les hablamos un poco sobre el Cordyceps y cómo ‘zombifica’ a los insectos en la vida real.