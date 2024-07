Lo que sabemos sobre el posible regreso de los hermanos Russo al MCU

Lo que necesitas saber: Y después de hacer las películas más exitosas del MCU, parece que los hermanos Russo volverán para dirigir las nuevas películas de Avengers.

Dicen que uno siempre vuelve a donde fue feliz. Eso parece que aplica en muchos lados, incluso en la industria cinematográfica. Y uno de los ejemplos más claros sería el de los hermanos Russo, quienes después de un buen rato alejados del cine de superhéroes, parece que regresarán ni más ni menos que al MCU.

Como recordarán, fue en 2014 cuando Anthony y Joe Russo hicieron su debut en Marvel Studios dirigiendo Captain America: The Winter Soldier y más tarde nos presentaron Captain America: Civil War. Gracias a su talento y al trato tanto a los personajes como a las historias, Kevin Feige les encargó los proyectos más ambiciosos del MCU hasta la fecha, Avengers: Infinity War y Endgame.

Joe y Anthony Russo se encargaron de hacer las películas más grandes del MCU/Foto: Getty Images

Sin embargo, tras el desenlace de la Saga del Infinito, los hermanos Russo decidieron hacer otras cosas diferentes al MCU con actores que trabajaron en estas películas. En 2021 estrenaron Cherry, película para Apple TV+ con Tom Holland, y al año siguiente nos presentaron The Gray Man, cinta de Netflix protagonizada por ni más ni menos que Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas.

Por si esto no fuera suficiente, Joe y Anthony Russo fueron productores. de proyectos exitosos como Everything Everywhere All at Once (que ganó el Oscar a Mejor Película en 2023), así como la serie de televisión de Amazon, Citadel y las dos partes de Extraction con Chris Hemsworth. Sin embargo, parece que podrían volver al cine de superhéroes.

Anthony y Joe Russo en la alfombra roja de ‘Citadel’/Foto: Getty Images

Los hermanos Russo volverían para dirigir las nuevas películas de Avengers

De acuerdo con The Hollywood Reporter, los hermanos Russo están en pláticas para regresar al MCU. Específicamente, Kevin Feige los estaría buscando para dirigir las siguentes dos películas de Avengers (la primera anteriormente titulada The Kang Dynasty) y Secret Wars, que se estrenarían en 2026 y 2027 respectivamente.

Con estas cintas concluirá la Saga del Multiverso de Marvel Studios. Y aunque aún no hay detalles, probablemente ambas películas estarán conectadas, al estilo de la historia de dos partes de Infinity War y Endgame… así como lo leen. Así que hay altas probabilidades de que Anthony y Joe se hagan cargo de lo nuevo de los Avengers en el cine.

Los hermanos Russo se encuentran en charlas para hacerse cargo de las nuevas películas de Avengers/Foto: Getty Images

Para nadie es un secreto que Marvel Studios está lidiando por encontrar quién dirija las nuevas películas de Avengers. En un principio se esperaba que Destin Daniel Cretton (quien estuvo detrás de Shang-Chi and the Legend of the Ten Ringsanillos) encabezara Kang Dynasty, pero renunció al proyecto en 2023. Incluso se dice que al director de Deadpool & Wolverine, Shawn Levy, se le ofreció la chamba, pero aparentemente lo rechazó.

Como ya lo mencionamos antes, Anthony y Joe Russo apenas están en las primeras conversaciones para volver al MCU y todavía no es un hecho. De hecho, este 2024 estrenarán una nueva cinta en Netflix, Electric State, una aventura de ciencia ficción protagonizada por Chris Pratt y Millie Bobby Brown.

Imagen de la Multiverse Saga del MCU / Foto: Marvel Studios

Sin embargo, tendría mucho sentido que los buscaran, sobre todo después del éxito tanto en crítica como en taquilla que tuvieron las películas de la Saga del Infinito. ¿Qué tal? ¿Les gustaría que regresaran para dirigir la nueva fase?

