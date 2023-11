Definitivamente los tiempos están cambiando, pues algunas que nos parecían hasta graciosas en el pasado ahora son inaceptables. Eso aplica para todo, incluso en Los Simpson, pues resulta que han decidido que Homero dejará de ahorcar a Bart en los nuevos episodios de la serie animada… así como lo leen, no es broma.

A lo largo de los años, hemos visto al patriarca de la familia amarilla asfixiando a su hijo un montón de veces y en diferentes situaciones, tanto así que se volvió en uno de los gags (o chiste recurrente) favoritos no solo de los fanáticos, también de los escritores de la serie. Sin embargo, parece que llegó el momento de retirar por completo esta broma y buscar algo que vaya mejor con esta época.

De acuerdo con NME, en los últimos días ha estado circulando en el internet de las cosas un clip de Los Simpson que dejó a los fans de la vieja escuela con el ojo. cuadrado. En particular, se trata de un pedacito del tercer episodio de la temporada 35 de la serie titulado McMansion & Wife, el cual se transmitió el 22 de octubre de este 2023.

Dentro de ese fragmento, Homero le dice a Marge que ha cambiado sus costumbres cuando visitan a un nuevo vecino llamado Thayer. Mientras el patriarca se presenta con un apretón de manos, el personaje reciente comenta sobre su fuerza, a lo que responde el jefe Simpson comenta: “Mira, Marge, estrangular al niño valió la pena. Es broma, ya no hago eso. Los tiempos han cambiado”.

I just found out that, after over 30 years, The Simpsons has finally retired their long-running gag of Homer strangling Bart.



Took them long enough lmao pic.twitter.com/JuHyNu1eiK