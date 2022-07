No hay duda que uno de los eventos televisivos más emocionantes de este año es House Of The Dragon, la nueva serie con la que HBO expande el universo de Game Of Thrones, pero ahora con esta precuela que nos tiene con la expectativa a tope.

Y si lo que quieren es ir calando cómo va a estar la onda, entonces agárrense que este miércoles 20 de julio se compartió el primer tráiler oficial (aunque ya hace unas semanas hubo en teaser). Y sí: es tan épico como se lo imaginan.

Imágenes del nuevo tráiler de ‘House of the Dragon’. Foto: HBO

Aquí el nuevo tráiler de ‘House Of The Dragon’

House Of The Dragon, como recordarán, se ambientará 200 años antes de los eventos que conocimos en Game Of Thrones y esta nueva historia se enfocará bastante en los conflictos dentro de la Casa Targaryen. Así que de entrada, ya se imaginarán que la cosa viene tensa, frenética, llena de drama y más.

Todo el conflicto se dará a raíz de que el Rey Viserys I deja su reinado y entonces, ahí es donde veremos la batalla que libran los hermanos Aegon II y Rhaenyra por el Trono de Hierro. Todo se basa en el libro Fire & Blood de George R.R. Martin, que nos pone en el contexto de la ‘Danza de los Dragones’, la guerra civil Targaryen y el conflicto bélico entre las otras casas de Westeros.

El nuevo adelanto de ‘House of the Dragon’, la precuela de ‘Game of Thrones’. Foto: HBO

En el nuevo tráiler, podemos ver a cómo se pone sobre la mesa el tema de la sucesión para el Rey Viserys. Y así, entramos en el contexto de quiénes son los más aptos para ser los herederos: su hija Rhaenyra y su hermano Daemon son quienes acaparan la atención en ese sentido.

“No me harán escoger entre mi hija y mi hermano”, dice el Rey. Así es como se empieza a desarrollar el enfrentamiento dentro de la casa Targaryen (aunque falta ver cómo se introducirá a Aegon II en la trama a futuro y cómo se abordará la relación Daemon-Rhaenyra).

Y ahora, por si no tenían el dato, apúntenle: House Of The Dragon se estrena en las señales de HBO y HBO Max el próximo 21 de agosto. La cosa luce genial y si no nos creen, acá va el tráiler.