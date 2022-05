Dracarys! Sale el tráiler de 'House of the Dragon', la precuela de 'Game of Thrones'

¿Algún día los fans perdonarán la temporada final de Game of Thrones? Ojalá sí. Fue una gran serie durante siete temporadas que se perfiló con una historia meramente política, más allá de la fantasía, hacia el final. Sí. Pero podemos olvidar que el camino para llegar ahí fue ESPECTACULAR. Así que abiertamente decimos que veremos con mucha emoción House of the Dragon.

Para todos aquellos que bloquearon su mente, de su vida y de sus redes sociales todo lo relacionado con GoT, House of the Dragon es la primera producción (la única que ha sobrevivido) dentro de este universo después de la serie que corrió de 2011 a 2019. Se trata de una precuela, bendecida por George R.R. Martin, para contar el inicio de la familia y la dinastía de los Targaryen.

Y ahora, después de tanto tiempo de espera y muchas producciones que fueron canceladas incluso con el piloto, es que tenemos el primer tráiler/fecha de estreno de House of the Dragon, producción de HBO.

House of the Dragon

House of the Dragon tendrá 10 episodios ambientados 200 años antes de los eventos que vimos en Game of Thrones. Todo se centrará en un evento de Westeros conocido como Dance of the Dragons, una guerra liderada por los hermanos Aegon II y Rhaenyra en su búsqueda por el trono de hierro tras la muerte de su padre Viserys I.

Es por esta época en la que los dragones de los Targaryen se extinguen (y volvemos a ver hasta el nacimiento de Daenerys con tres huevos que le regalan el día de su boda con Khal Drogo).

En el nuevo teaser tráiler de House of the Dragon, escuchamos a uno de los personajes presagiar la llegada de una mujer al trono tras el desmoronamiento del reino en manos de los hombres. Esto no sólo se relaciona con lo sucedido en Game of Thrones y el ascenso de Daenerys, sino con la pelea entre Aegon II y Rhaenyra que desequilibrará todo.

¿Quién forma parte del elenco?

Entre los protagonistas está Emma D’Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen, la primera hija del rey, de sangre valyria capaz de manejar dragones. Matt Smith será el príncipe Daemon Targaryen, hermano más chico del rey Viserys y heredero del trono que posee sangre de dragón.

Steve Toussaint es Lord Corlys Velaryon mejor conocido como “The Sea Snake”. Es el señor de la Casa Velaryon, famoso por sus aventuras en el mar de Westeros que se convierte en el hombre más rico por encima de los Lannister. Olivia Cooke es Alicent Hightower, hija de Otto Hightower, la Mano del Rey. Por su parte, Otto es interpretado por Rhys Ifans.

El resto del elenco lo complementa Sonoya Mizuno como Mysaria, Paddy Considine como el rey Viserys I Targaryen y Eve Best como la princesa Rhaenya Velaryon. Ryan Corr será Ser Harwin ‘Breakbones’ Strong; Jefferson Hall como un doblete con Lord Jason Lannister y Ser Tyland Lannister; David Horovitch será el Grand Maester Mellos; Graham McTavish como Ser Harrold Westerling; Gavin Spokes como Lord Lyonel Strong; Matthew Needham como su hijo Larys Strong; y Bill Patterson será Lord Lyman Beesbury.