Para nadie es un secreto que How to Train Your Dragon (o Cómo entrenar a tu dragón en tu título para Latinoamérica), es una de las entregas cinematográficas de animación más exitosas de los últimos años.

Y bueno, luego de tres películas lanzadas en la década del 2010, la franquicia se prepara para volver, solo que ahora en formato de live-action y ya con una fecha de estreno establecida, para que la vayan poniendo en su agenda.

Imagen ilustrativa. Foto: Universal/Dreamworks.

‘How to Train Your Dragon’ tendrá su adaptación live-action

La primera película de How to Train Your Dragon se estrenó en el 2010. Sí, ya tiene más de una década desde que la franquicia de Universal/Dreamworks llegó a nuestras vidas… y parece que es momento de darle nueva vida.

De acuerdo con lo que reporta Deadline, dichos estudios ya están trabajando en la adaptación de acción en vivo de esta historia. Por supuesto, aún es muy pronto para hablar de sí tendrá éxito o no esta entrega live-action, pero podemos tener al menos la certeza de que está en buenas manos pues Dean DeBlois, quien escribió y dirigió las tres cinta de la saga animada, regresará para esta nueva versión.

Recordemos que HTTYD se convirtió en una de las sagas de animación más exitosas de la última década. Basadas en los libros de Cressida Cowell, la tercia de pelis logró diversas nominaciones a los Oscar y un Golden Globe, de acuerdo con lo que menciona el medio antes citado. La última de estas películas llegó apenas en el 2019, y con ella, la franquicia generó un total de ganancias de 1.6 mil millones de dólares. Un buen varito, pues.

Imagen ilustrativa de la saga. Foto: Universal/Dreamworks

¿Cuándo se estrenará el live-action de HTTYD?

Junto con el anuncio, se reveló que el live-action de How to Train Your Dragon se estrenará el 14 de marzo del 2025. Tsss, todavía le cuelga un rato y desde luego, no hay todavía un elenco pensado. Pero pues acá andaremos atentos a los próximos detalles que se revelen sobre ese asunto del reparto.

¿Ya tienen a alguien en mente para los papeles del joven vikingo Hipo y compañía?