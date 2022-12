El 2023 se proyecta como un año especial para el cine a partir de los muchos estrenos que se tienen programados. Películas que llevamos años esperando, por fin verán la luz de la mano de directores que volverán tras algunos años en preparación, justamente, de estas nuevas producciones. Tal es el caso de M. Night Shyamalan y Knock at the Cabin.

Como recordamos, la última película de Shyamalan salió en 2021 bajo el título de Old con el protagónico de Gael García Bernal y Vicky Krieps. La historia nos mostraba a una familia que quedaba atrapada en una playa donde envejecían de manera acelerada (años en cuestión de minutos).

A pesar de tener una premisa interesante, la película recibió críticas mixtas, creemos, a partir del plot twist un tanto forzado hacia el final. Pero como siempre, el director dio mucho de qué hablar. Y estamos seguros que sucederá lo mismo con el estreno de Knock at the Cabin, la cual acaba de liberar un nuevo avance que se ve… sospechoso.

Dave Bautista en el tráiler de ‘Knock at the Cabin’ / Foto: Universal Pictures

Knock at the Cabin

Knock at the Cabin está basada en la novela de 2018 titulada The Cabin at the End of the World de Paul G. Tremblay. Por acá conocemos a una pareja homosexual quien junto a su hija, se toman unas vacaciones en una cabaña escondida en medio del bosque.

Mientras Wen, una niña de poco menos de 10 años, explora los alrededores, se encuentra con un sujeto amenazante, y posteriormente, con un grupo liderado por el mismo que le piden que busque a sus padres. ¿Quiénes son? En un inicio parecen una secta que habla del fin del mundo, pero pronto se convierten en los vérdugos de la familia.

Imagen de ‘Knock at the Cabin’ / Foto: Universal Pictures

La razón de esto es que de acuerdo con algunas predicciones, esta familia puede salvar a la humanidad. La cosa es que deben sacrificar a su familia en orden de salvar al mundo. El grupo de aparentes fanáticos, los toman como rehenes hasta que tomen una decisión mientras les muestran los eventos catastróficos.

El elenco de Knock at the Cabin se ve genial, pues va liderado por Dave Bautista como Leonard, el líder de este extraño grupo, acompañado por Rupert Grint, Nikki Amuka-Bird y Abby Quinn. La familia es intepretada por Jonathan Groff, Ben Aldridge y Kristen Cui.

Uno de los puntos más destacados de esta cinta, además de la presencia de Shyamalan como director y en el guion, es Jarin Blaschke en la fotografía. Él es conocido por su trabajo en las tres cintas de Robert Eggers: The Witch, The Lighthouse y The Northman. Acá les dejamos el tráiler: