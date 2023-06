En 2021 y con la cinta ‘No Time To Die’, Daniel Craig se despidió del personaje de James Bond que el actor británico había interpretado por 17 años. Algo que para muchos fans (y hasta para quienes no lo son) significó un cierre importante en la historia del agente secreto más famoso de todos los tiempos.

Pero James Bond es más que un agente secreto: se trata de la franquicia más larga en la historia del cine. En los últimos 60 años nos ha regalado 25 películas en las que seis actores han dado vida al personaje creado por el escritor británico Ian Fleming.

Daniel Craig es el último James Bond (por ahora). Foto: Getty Images

James Bond ha sido uno de los personajes más relevantes de todos los tiempos

Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig han sido los elegidos para interpretar a James Bond en las últimas seis décadas. Y si bien Roger Moore es el actor que más tiempo dio vida al personaje, las últimas generaciones crecieron con el de Daniel Craig.

Lo cierto es que para muchos fans de la franquicia es bastante difícil pensar en otro actor que pueda darle vida a James Bond y plasmar esa clase, elegancia y porte que tanto caracteriza al icónico espía británico (ya ni hablar de otras cualidades como su personalidad).

Daniel Craig dijo adiós al personaje en 2021. Foto: Getty Images

La Inteligencia Artificial (IA) convierte en James Bond a varios actores famosos

Claro que ese no es el caso de la Inteligencia Artificial (IA), la cual a estas alturas de la vida ya nos dejó muy en claro que puede crear digitalmente cualquier cosa que uno se imagine o piense. ¿Lo mejor/peor de todo? Que lo hace ver de una manera súper realista.

De hecho anteriormente ya les habíamos mostrado las imágenes que un artista hizo con IA para mostrarnos cómo se verían algunas parejas de famosos –o crushes que todos imaginamos entre ellos– si estuvieran juntos en la actualidad y ya hasta tuvieran hijos.

Así se verían en la actualidad Emma Stone y Andrew Garfield si no hubieran terminado, según la IA. Foto: @mrpomeroyj_ai (Instagram)

Todo gracias a la serie ‘The New 007’ hecha por un artista de Estambul

Sin embargo, en esta ocasión la IA lo vuelve a hacer y ahora nos presenta imágenes de cómo se verían algunos actores bastante conocidos si fueran elegidos para interpretar a James Bond en el futuro. ¡Y vaya que no se ven nada mal!

Un artista de Estambul, llamado Alper Yesiltas, subió a su cuenta de Instagram varias fotos creadas con IA donde nos muestra cómo se verían varios actores como Tom Hiddleston (conocido por su papel de Loki en el MCU) o Tom Hardy si fueran elegidos para ser el próximo espía británico.

La IA nos muestra cómo se verían algunos actores famosos si fueran elegidos para ser el próximo James Bond. Foto: Getty Images

Así se verían algunos actores famosos si interpretaran a James Bond

Evidentemente la lista de posibles James Bond creados por la IA incluye mayormente a actores del Reino Unido, aunque al igual que en otras cintas de Bond hay excepciones (por ejemplo George Lazenby, quien fue el primer Bond no británico en su tiempo).

En fin, acá les dejamos las imágenes con IA que nos muestran cómo se verían algunos actores famosos si interpretaran a James Bond. ¿Creen que alguno logre protagonizar una película de espías en el futuro?

Sean Connery como James Bond. Foto: Getty Images

Richard Madden

Seguro recuerdan a Richard Madden por haber interpretado a Robb Stark en la serie de ‘Game of Thrones’. Bueno, aunque el nombre del actor de 36 años no está en el radar, esta imagen hecha con IA nos demuestra que se vería bastante bien de traje y salvando al mundo.

Richard Madden como James Bond, según una imagen creada por la IA. Foto: @alperyesiltas (Instagram)

Aaron Taylor-Johnson

Este es el nombre que quizá más nos llame la atención en esta galería, pues a principios de este 2023 comenzó a correr el rumor de que Aaron Taylor-Johnson, de 32 años, ya estaba en pláticas para participar por el papel de James Bond.

Nada se ha sabido con certeza desde entonces, aunque sus participaciones en cintas como ‘Kick Ass’ y ‘Bullet Train’ nos dicen que Aaron sería un candidato perfecto para convertirse en el próximo James Bond.

Aaron Taylor Johnson como James Bond, según una imagen creada por la IA. Foto: @alperyesiltas (Instagram)

Taron Egerton

Luego de su interpretación en cintas como ‘Rockeman’ o ‘Kingsman’, Taron Egerton ha sido considerado por el público para ser el próximo James Bond, algo que el actor no precisamente busca, pues en alguna entrevista indicó que siempre ha tenido problemas con su peso y no le gustaría dañar la imagen de Bond en el cine.

Taron Egerton como James Bond, según una imagen creada por la IA. Foto: @alperyesiltas (Instagram)

Idris Elba

El actor británico figuró entre los nombres considerados para interpretar a James Bond, pero a sus 50 años Idris Elba dijo que si bien agradecía el cumplido, ya tenía bastantes añitos encima para aventarse a interpretar un personaje de este calibre.

Idris Elba como James Bond, según una imagen creada por la IA. Foto: @alperyesiltas (Instagram)

Regé-Jean Page

En febrero de este año, Regé-Jean Page indicó a la revista Vanity Fair que se sentía halagado de saber que los productores a cargo de la franquicia de James estaban evaluando la posibilidad de que él se convirtiera en el próximo agente secreto.

Si bien la imagen hecha por IA nos confirma que el papel le iría perfecto, el actor –conocido por su papel en la serie ‘Bridgerton‘– indicó que por el momento tiene la agenda llena y el obtener o no el personaje no es algo que le quite el sueño por el momento.

René-Jean Page como James Bond, según una imagen creada por la IA. Foto: @alperyesiltas (Instagram)

Lucien Laviscount

El actor británico de 31 años comenzó su carrera en 2007, sin embargo, se hizo conocido por su papel de Alfie en la serie de Netflix ‘Emily In Paris’, protagonizada por Lilly Collins y donde Lucien Laviscount retrató a un galán británico que bien podría ser el conocido agente secreto.

Lucien Laviscount como James Bond, según una imagen creada por la IA. Foto: @alperyesiltas (Instagram)

Tom Hiddleston

Oh sí, nuestro querido ‘Loki’ es visto por muchos fans como un actor potencial para interpretar a Bond en la pantalla grande. Y después de ver la imagen generada con IA no nos queda duda de que la imagen del personaje no correría ningún riesgo si eso ocurriera.

Tom Hiddleston como James Bond, según una imagen creada por la IA. Foto: @alperyesiltas (Instagram)

Tom Hardy

Los fans de Tom Hardy no pueden imaginar un mejor actor para interpretar a James Bond, aunque la esperanza de que eso ocurra no es mucha, pues se dice que los productores de la franquicia buscan un James Bond más joven y el actor ya tiene 45 años.

La verdad es que esta imagen hecha con IA nos confirma que Tom Hardy sería el James Bond perfecto y esperamos que lo consideren al menos en la lista de los posibles candidatos.

Tom Hardy como James Bond, según una imagen creada por la IA. Foto: @alperyesiltas (Instagram)

Henry Cavill

Desde hace años uno de los rumores más fuertes en torno al futuro de la franquicia de James Bond, pues se dice que al actor famoso por interpretar a ‘Superman’ ya lo nominaron en Hollywood para continuar con el legado de Bond.

Algo que no suena para nada mal después de ver cómo la IA se imagina que se verá el actor inglés al interpretar al espía. ¿Se imaginan a Henry Cavill siendo el próximo James Bond? ¿Cuál creen que sería la personalidad del actor en este papel?

Henry Cavill como James Bond, según una imagen creada por la IA. Foto: @alperyesiltas (Instagram)