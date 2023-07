El 2023 está siendo un gran año para ser fan del cine, pues han llegado a las salas un montón de películas increíbles. Y es que los estudios más importantes de Hollywood se han rifado sacando producciones increíbles, entre ellos Disney, que después de un buen rato en descanso, nos trae de vuelta a Indiana Jones con una nueva aventura.

Como recordarán, fue en 2008 cuando Steven Spielberg estrenó la más reciente película de nuestro aventurero favorito. Sin embargo, con la compra de Lucasfilm, la casa de Mickey Mouse anunció que lanzarían una nueva cinta de Indiana Jones protagonizada por el mismísimo Harrison Ford, quien volvería para interpretar a uno de los personajes más icónicos de su carrera.

Harrison Ford como Indiana Jones en ‘Raiders of the Lost Ark’ / Foto: MUBI

Es momento de que se lleven un kit especial de ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’

Luego de mucha espera, este 2023 finalmente llegó Indiana Jones and the Dial of Destiny, la quinta película de esta franquicia y la primera sin la dirección de Spielberg que además de tener a Harrison Ford, también cuenta con un elenco de lujo encabezado por actorazos del nivel de Phoebe Waller-Bridge y Mads Mikkelsen (solo por mencionar algunos).

Y ni qué decir de la historia, la cual nos muestra a este personajazo en un conflicto intenso, entre su vida personal y una aventura que lo llevará hasta al límite para, una vez más, salvar al humanidad de una amenaza que quiere dominar al mundo. De eso va Indiana Jones and the Dial of Destiny, aunque estamos seguros que la gran mayoría ya vio esta cinta en el cine.

Phoebe Waller-Bridge y Harrison Ford en el tráiler de ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’// Foto: Disney/Lucasfilms

Sabemos que por acá tenemos muchos fans de hueso colorado de Indiana Jones que esperaron muchos años para volver a verlo en la pantalla grande. Es por eso que para premiar su paciencia, queremos regalarles un kit especial con algunos regalos de esta quinta película.

¿Quieren llevarse uno de estos combos de Indiana Jones and the Dial of Destiny? Bueno, pues lo único que deben hacer es entrarle a una dinámica sencillita que les dejamos a continuación:

1. Sigue las redes de Sopitas (Facebook, Twitter e Instagram) y Sopitas FM (Facebook, Twitter e Instagram).

2. Suscríbete a nuestro newsletter. Aquí te lo dejamos, en caso de que no estés suscrito.

3. Contesta esta pregunta facilita: ¿Cómo se llama el director de Indiana Jones and the Dial of Destiny?

OJO: Si quieren encontrar la respuesta antes que nadie, POR ACÁ les dejamos una pista para que sean de los primeritos en contestar y llevarse este gran premio.

4. Entra a este enlace y responde el formulario con todo lo que se te pide (nombre completo, correo electrónico, teléfono y respuesta de la pregunta del paso 3).

¡Y listo! Eso es todo lo que necesitan para. participar en la dinámica para llevarse este kit especial con regalos de Indiana Jones and the Dial of Destiny. Solo nos queda desearles mucha suerte y que ganen los mejores. De paso, échenle un ojo a la entrevista que nos aventamos con Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook y Shaunette Renée Wilson por esta película.

IMPORTANTE

– Esta dinámica es para mayores de edad.

– Debes seguir las redes sociales de Sopitas y Sopitas FM, y suscribirte al newsletter como se indica en las instrucciones.

– Al participar en esta dinámica, autorizas estar suscrito a nuestro newsletter.

– Esta dinámica comienza el martes 11 de julio a las 1:00 PM y termina el viernes 14 de julio a las 12:00 PM.

– Pondremos el nombre de los. ganadores al final de la nota y también se les notificará por correo con el procedimiento para la entrega del premio.

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas.

