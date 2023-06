El regreso de Harrison Ford como Indiana Jones para una nueva película fue una buena noticia para los fans, pero no representó ninguna sorpresa. ¿Por qué? La fórmula del éxito en la industria del entretenimiento se basa, actualmente, en apelar a la nostalgia al traer de vuelta cintas destacadas de décadas pasadas con sus icónicos personajes.

Y nadie es más icónico que Indiana Jones. Pero por lo mismo, el reto era mayor frente a otras producciones: ¿Cómo definir una razón de peso, asimilando la importancia del personaje, para traerlo de vuelta?, ¿cómo respetar el legado Indy a favor de sus primeros fans pero para presentarlo a nuevas generaciones?

Phoebe Waller-Bridge y Harrison Ford en el tráiler de ‘Indiana Jones 5’. Foto: Disney/Lucasfilms

La primera respuesta se obtuvo con la dirección de James Mangold, responsable de grandes títulos como Walk the Line, Logan o Ford v Ferrari. Y el segundo con el elenco que acompañaría a Ford comandado por Phoebe Waller-Bridge como una compañera de aventura y Mads Mikkelsen como el villano de la entrega.

Justo con el actor danés nos sentamos a charlar sobre lo que su personaje representa. Y lo hicimos junto a Boyd Holbrook y Shaunette Renée Wilson, quienes forman parte del clan de Mikkelsen como antagonistas de Indiana Jones and the Dial of Destiny. Acá les dejamos la entrevista completa:

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Indiana Jones and the Dial of Destiny es la primera película de la franquicia de este arqueólogo que no está dirigida por Steven Spielberg (fue productor de la cinta, eso sí). La historia nos presenta a un Indiana Jones de 79 años que vive en Nueva York, está a punto de divorciarse y también a punto de jubilarse como profesor.

Parece siempre estar enojado y amargado, pero en realidad está triste. ¿Por qué una vida de aventuras terminó de esta forma? O al menos esa es la pregunta que parece hacerse con énfasis en la palabra “terminar”. Sin embargo, todo cambia cuando Helena Shaw, su ahijada e hija de su colega (profesor Basil Shaw), lo busca para que la ayude a encontrar un poderoso artefacto conocido como el “dial del destino”.

Harrison Ford rejuvenecido en ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’ / Foto:Disney/Lucasfilms

¿Y esto qué es? Un objeto creado por el mítico Arquímedes que de acuerdo con los estudios de Basil Shaw, le otorga al propietario el poder de controlar el tiempo y el espacio. Ahora bien. Al tener esta cualidad, se vuelve uno de los artefactos más preciados en la historia, y uno de los objetivos de los nazis desde la Segunda Guerra Mundial.

Así que cuando Helena busca a Indiana Jones para encontrar el objeto, este le revela que siempre ha estado en sus manos. Pero al mismo tiempo los nazis que han sobrevivido, lo buscan para poder instaurar la ideología nazi en todo el mundo.

La cosa es que el dial del destino está partido en dos. Por lo que la cuesta de Indiana Jones y compañía, se centra en encontrar la otra mitad para evitar que caiga en las manos equivocadas.

El elenco de Indiana Jones

Como sabemos, Indiana Jones vuelve a ser interpretado por Harrison Ford, quien en una de las secuencias más increíbles de Dial of Destiny, es rejuvenecido para transportarlo a la década de los 40 y luchar, una primera vez, contra los nazis que se apoderaron del dial.

Phoebe Waller-Bridge toma al personaje de Helena Shaw, quien se convierte en la segunda al mando en esta aventura. Y así, aunque sale poco pero sus apariciones son geniales, también vemos al increíble de Toby Jones como el profesor Basil Shaw.

Una de las interpretaciones más potentes, sin duda, es la de Mads Mikkelsen como Jürgen Voller, quien se convierte en el villano de la historia. Y junto a él aparecen dos “secuaces” interpretados por Boyd Holbrook y Shaunette Renée Wilson.