Es oficial: El Iron Man de Robert Downey Jr. no regresará al MCU

Lo que necesitas saber: Kevin Feige dijo que no va a revivir al Iron Man de Robert Downey Jr. para el MCU, que se encuentra en una crisis de la que no se ve muy fácil salir.

Por si aún tenían esperanza de que eso pasara… Aunque hace 10 años el panorama era diferente, en la actualidad Marvel se encuentra en una crisis de la que no se ve muy fácil salir. O al menos eso mencionó el portal Variety al afirmar que Kevin Feige y el MCU necesitan y buscan un milagro.

El portal mencionó que en septiembre de este año los ejecutivos de Marvel se reunieron en Palm Springs para evaluar los problemas que ha enfrentado el sello, entre los cuales destacan películas con taquillas bajas (como el caso de The Marvels) y actores como Jonathan Majors metiéndose en problemas.

Varias personas aseguran que el comportamiento violento de Majors no es algo nuevo. Foto: Getty Images

Marvel y el MCU se encuentran en una crisis bastante preocupante

Variety indicó que el estudio ya veía cómo podían dejar fuera a Majors del MCU y cambiar la narrativa de ‘Kang el Conquistador’ debido a las acusaciones por violencia doméstica que el actor enfrenta ya a través de un juicio en la ciudad de Nueva York.

Pero eso es sólo la punta del iceberg. El portal mencionó que la sobreproducción de historias interesantes, personajes sin alma y que no enamoran al público, así como la huelga de guionistas en Hollywood, han sido algunas de las cosas que han apoyado al declive de Marvel.

Imagen ilustrativa de Marvel Studios/Foto: Getty Images

Y muchos creen que Marvel reviviría al Iron Man de Robert Downey Jr. y el viejo MCU

Si bien el estudio no está precisamente en la ruina, Marvel busca cómo volver a la cima en el universo de superhéroes. Y es justamente por eso que muchos creen que buscarían reiniciar el MCU para traer de regreso a los avengers originales.

Aunque la idea no suena descabellada, vaya que muchos fans del MCU se quedarán con las ganas de ver a personajes icónicos como el de Iron Man. Y no lo decimos nosotros, sino el mismo Kevin Faige que aseguró no tiene intención de revivir a Anthony Edward Stark.

Robert Downey Jr. dio vida a Iron Man en el MCU. Foto: Marvel Studios

Pero Kevin Feige dijo que eso no va a pasar

Al menos no será el Tony Stark que conocimos con Robert Downey Jr. Y la razón detrás de esto no es más que respetar todo el esfuerzo que el equipo involucrado de Marvel Studios hizo para terminar la historia del millonario Director General de Industrias Stark.

“Vamos a mantener ese momento y no volveremos a tocarlo. Todos trabajamos muy duro durante muchos años para llegar a eso, y nunca querríamos deshacerlo mágicamente de ninguna manera”, dijo Kevin Feige al portal Vanity Fair sobre la posibilidad de traer de vuelta a Iron Man.

Kevin Feige en la D23 Expo de 2022/Foto: Getty Images

Buscan respetar la historia de Iron Man que se construyó a través de casi una década

Como seguramente saben, Iron Man murió el 17 de octubre de 2023 luego de sacrificarse para salvar a Los Vengadores y al universo entero de Thanos, a quien le quitó las gemas del infinito para destruirlo con el chasquido que lo dejó con un daño grave en el cuerpo.

A pesar de que la muerte de Iron Man fue una de las más tristes e impactantes para los fans del MCU, se sabe que gracias a él pudimos ver otras historias desarrolladas como la del Spider-Man de Tom Holland, quien a su vez nos dio el épico multiverso del hombre araña en la pantalla grande.

Los tres Spider-Man del cine juntos. Foto: Especial.

Ahora sí que aunque no es imposible, el encargado del MCU quiere dejar la historia de Iron Man tal y como está. Algo que seguramente los fans de Stark agradecen, pues el personaje sin duda tuvo un inicio, desarrollo y final bastante épicos. ¿O ustedes qué opinan?

