Los últimos meses han sido bastante intensos en el mundo del entretenimiento, pues después de años que no pasara algo así, los sindicatos de guionistas y actores de Hollywood se organizaron –cada quien por su lado– para armar sus propias huelgas y pedir mejores condiciones laborales. Aunque eso sí, parece que las cosas volverán muy pronto a la normalidad, al menos del lado de los escritores.

Luego de varias juntas entre el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA por sus siglas en inglés) anunció el pasado 27 de septiembre que llegaron a un acuerdo tentativo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (la AMPTP), la organización que representa a los estudios y plataformas de streaming, con lo que técnicamente terminaría el paro de escritores.

Imagen de la huelga de guionistas de Hollywood/Foto: Getty Images

A pesar de que es una gran noticia para los guionistas –quienes van a ganar muchas cosas que pedían–, aún falta que los miembros del sindicato voten a favor o en contra del trato entre la WGA y la AMPTP. Sin embargo, la huelga ya se levantó y eso significa que pueden volver a sus trabajos, lo que implica que regresen varias producciones que se pararon durante todo este tiempo.

Los primeros en regresar a la chamba fueron los escritores que participan en los talk shows famosos de Estados Unidos, como los programas de Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Stephen Colbert, Seth Meyers y John Oliver. Pero las producciones de algunas series de televisión también volverán rápido para desquitar los 148 días de inactividad.

Estas son las primeras series que volverán tras la huelga de guionistas de Hollywood

De acuerdo con Deadline, el lunes 2 de octubre está programado que regresen los guionistas a las series de producciones como Grey’s Anatomy, Criminal Minds: Evolution, 9-1-1, Quantum Leap, Family Guy, Bob’s Burgers y Los Simpson. Estas serán las primeras que vuelvan oficialmente al trabajo tras casi cinco meses completamente detenidas.

A principios de la próxima semana también empezarán a chambear los escritores de Ghosts, NCIS, Fire Country, The Neighborhood, Abbott Elementary, The Sex Lives of College Girls, Young Sheldon, The Cleaning Lady, Rescue: Hi-Surf, Animal Control, Alert, Law & Order y FBI.

‘Los Simpson’ están en la lista de las series que volverán primero tras la huelga de guionistas/Foto: Disney

Además de todas estas producciones, se espera que los guionistas de Hollywood pongan manos a la obra en la nueva serie de comedia de Netflix creada por Mike Schur, The Mole Agent, protagonizada por Ted Danson. Y por si esto no fuera suficiente, también hay probabilidad de que HBO le meta nitro para comenzar a producir las siguientes temporadas de The White Lotus, Euphoria y The Last Of Us.

Así que como verán, parece que en cuestión de días, la industria del entretenimiento en Estados Unidos se organizó para volver a crear series para todo el mundo junto a los escritores. Y sí, conforme pasen las semanas, otras producciones regresarán, solo es cuestión de tiempo.

