Lo que necesitas saber: 'It: Welcome to Derry' es una precuela de los hechos que hemos visto en las películas de Pennywise.

El primer gran adelanto de la serie basada en It ya está aquí. Y, como se puede ver, parece que It: Welcome to Derry será de esos programas que varios no querrán ver con las luces apagadas.

It: Welcome to Derry / Captura de pantalla

Bill Skarsgård regresa a su papel de Pennywise

Las similitudes entre It: Welcome to Derry con las películas que, en los últimos años se han lanzado del clásico de Stephen King, no son casualidad: la dirección corre a cargo de Andy Muschietti, quien estuvo al frente de las dos cintas protagonizadas por Bill Skarsgård.

… y, hablando de Bill Skarsgård, éste también regresará para interpretar a Pennywise. Así que están los ingredientes para augurar que It: Welcome to Derry será una de las series más amadas por los fans del terror (u odiadas, ya veremos).

It: Welcome to Derry / Captura de pantalla

¿Cuándo se estrena It: Welcome to Derry?

Desde 2022 se viene desarrollando esto que pronto veremos en pantallas: la precuela de los eventos que vimos en las películas de It. Es decir, la trama de la serie Welcome to Derry se desarrollan en los 60.

Además de Bill Skarsgård, el cast de la serie es Jovan Adepo, Chris Chalk, Taylor Paige, James Remar, Madeleine Stowe… y, claro, la espectacular participación de Bill Skarsgård, retomando el papel de Pennywise.

Todavía no hay fecha de estreno. De acuerdo con MAX, será en invierno de 2026.