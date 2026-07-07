Chavis Mármol creó una obra que puede apreciarse en el nuevo video de U2, "Street of Dreams"... además, el artista mexicano aparece en dicho video.

Lo que necesitas saber: Muchas de sus obras también incluyen símbolos prehispánicos, referencias al capitalismo, tecnología y objetos cotidianos transformados en piezas de arte urbano con un toque muy chilango.

Cuando U2 inició las grabaciones del video “Street of Dreams” en la ciudad de México, una cosa que llamó la atención fue el vehículo sobre el cual la banda se presentó. Rápido se supo que la obra era responsabilidad del artista Chavis Mármol y, así, muchos quisieron saber más de él.

U2, “Street of Dreams” / Captura de pantalla

Chavis Mármol también aparece en video “Street of Dreams”

Este 7 de julio se estrenó el sencillo “Street of Dreams”. Así que ya puede escucharse en plataformas… y más que eso: el video que U2 grabó en la Ciudad de México ya puede verse.

En video puede verse varias de las imágenes que muchos conocieron “nomás de pasadita”, cuando la banda liderada por Bono grabó en la CDMX: tocando sobre el vehículo intervenido por Chavis Mármol, recorriendo las calles de la ciudad, tocando en un balcón, frente a fans que aguantaron la lluvia.

Y bueno, reconociendo su gran trabajo, U2 también incluyó a Chavis Mármol en el video de “Street of Dreams”.

Chavis Mármol en “Street of Dreams” / Captura de pantalla

Un gran reconocimiento para el artista mexicano, cuya obra puede apreciarse en toda su magnitud en el nuevo video de U2:

¿Quién es Chavis Mármol?

Originario de Apan, Hidalgo, Javier Mármol, mejor conocido como Chavis Mármol, se volvió bastante popular gracias a una de sus obras más virales, en donde combinó un Tesla aplastado por una enorme cabeza olmeca, una pieza que rápidamente dio de qué hablar tanto en México como en redes internacionales.

Sin embargo, el artista no comenzó precisamente dentro del mundo del arte contemporáneo. Antes de dedicarse de lleno a esto, junto a su familia trabajaba en el negocio familiar de funerarias pero fue hasta sus veintes cuando comenzó a acercarse más al arte y decidió apostar por ese camino.

Así fue como ingresó a la Licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, específicamente en el Instituto de Artes de la universidad. Posteriormente se mudó a CDMX para continuar persiguiendo su sueño, lo que lo llevó a estudiar la Maestría en Artes Visuales en la UNAM.

Poco a poco comenzó a abrirse paso dentro del arte contemporáneo mexicano gracias a un estilo muy particular que mezcla cultura popular, humor, crítica social y estética callejera. Muchas de sus obras también incluyen símbolos prehispánicos, referencias al capitalismo, tecnología y objetos cotidianos transformados en piezas de arte urbano con un toque muy chilango.

Foto: isla_projectspace

Y justamente esa esencia fue la que terminó llamando la atención de U2, banda que recientemente utilizó un autobús intervenido por el propio Chavis Mármol para grabar un video musical en calles del Centro Histórico de CDMX.

El vehículo apareció cubierto de graffiti, frases y arte urbano característico del artista, convirtiéndose prácticamente en una instalación móvil mientras Bono y sus compañeros recorrían la ciudad durante la grabación.

Y sí, aunque para muchos este pudo haber sido el primer acercamiento al trabajo de Chavis Mármol, la realidad es que el artista hidalguense ya llevaba varios años construyendo una carrera que mezcla identidad mexicana, crítica social y cultura urbana de una manera bastante única.