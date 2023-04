La razón por la que Jack Black casi no canta "Peaches" en 'Super Mario Bros. La Película'

‘Super Mario Bros. La Película’ aún no cumple una semana de haberse estrenado y ya se volvió todo un fenómeno en internet. Más allá de la trama y la nostalgia, debemos decir que mucho de eso es gracias a la canción “Peaches” que Bowser (interpretado por Jack Black) canta en la película.

Para quienes ya vieron la película (o se la pasan en TikTok), seguro ya escucharon esta canción donde el archienemigo de Mario, y rey de los Koopas, abrió su corazón para expresar sus sentimientos hacia su amor platónico: la Princesa Peach.

Bowser nos mostró su lado más sensible con la canción “Peaches”, en ‘Super Mario Bros. La Película’. Foto: Nintendo/Illumination.

La canción de “Peaches” es todo un éxito gracias a Bowser (Jack Black)

Con un coro pegajoso y repetitivo que dice “Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches”, Bowser le canta a la princesa sobre el gran amor que le tiene. Uno que ni Mario, ni Luigi o Donkey Kong pueden detener.

La canción aparece en ‘Super Mario Bros. La Película’ en una escena donde vemos al líder de los Koopa frente a un piano interpretando una de las rolas más melosas y virales que hemos escuchado en lo que va del 2023. Algo que por poco y no ocurre.

Bowser cantando “Peaches” en la película. Foto: Nintendo/Illumination.

Jack Black la pensó dos veces antes de aceptar que Bowser cantara “Peaches”

En una entrevista con el portal IGN Latam, a propósito del estreno de ‘Super Mario Bros. La Película’, Jack Black dijo que dudó sobre si hacer que Bowser (personaje al que le da vida en la cinta) cantara “Peaches”, pues nunca se habló de que el personaje tuviera su momento musical.

Esto no fue porque Jack Black no tuviera experiencia en eso de cantar, pues recordamos sus apariciones exitosas en películas como ‘School of Rock’ (2003), sino más bien que cuida mucho su imagen con Tenacious D, banda de rock que tiene junto con Kyle Gass.

Jack Black pensó dos veces si debía darle un momento musical a Bowser con la rola “Peaches”. Foto: Captura de pantalla (YouTube).

Pues cuida mucho su imagen con Tenacious D

En dicha entrevista, Jack Black dijo que a un año de las grabaciones, los directores de la película, Aaron Horvath y Michael Jelenic, le preguntaron su opinión sobre que Bowser cantara una canción en ‘Super Mario Bros. La Película’.

“Yo dije: ‘Ooh, no sé’. Soy muy protector con mi carrera como cantante con mi banda, Tenacious D”, mencionó el actor quien detalló, trata de no mezclar su faceta como cantante si es que el papel a interpretar no se lo pide desde el principio.

Jack Black cuida mucho su imagen con Tenacious D. Foto: Getty Images

Al final Jack Black aceptó que Bowser cantara “Peaches” en ‘Super Mario Bros. La Película’

Afortunadamente Jack Black meditó la oferta y pidió escuchar la música de la canción que cantaría Bowser: “Enviaron esta pequeña canción y no pude negar que fue divertido… veo por qué quieres que Bowser haga esto, cantándole una canción de amor a Peach”, detalló.

El actor puso manos a la obra con el productor John Spiker, con quien hizo la versión completa de “Peaches” que suena para ser la canción de la primavera, pues muchos la califican como una obra de arte y la oda al amor no correspondido.

Mario, la princesa Peach y Toad en ‘Super Mario Bros. Movie’ / Foto: Nintendo/Illumination.

Y nos dio un himno de Bowser al amor no correspondido

“El hecho de que tenga este lado sensible e inseguro y este tipo romántico de amor no correspondido es divertido”, dijo Jack Black sobre Bowser cantándole al amor en ‘Super Mario Bros. La Película’. Aunque claro, el actor tiene claro que no es un amor sano.

“Es una especie de amor codicioso y es una especie de amor celoso, y es querer controlar el amor de Peach. Entonces es como, ¿eso es amor? No sé. Pero es algo interesante de explorar, y fue divertido trabajar en esa canción”, aseguró Jack Black en dicha entrevista.

Bowser y Luigi. Foto: Nintendo/Illumination.

“Peaches” de Jack Black ya tiene su video oficial

Cabe mencionar que la canción de “Peaches” ya tiene su video oficial donde el señor Jack Black toca el piano con un disfraz de Bowser puesto y mucho sentimiento. Se los dejamos para que le eche un vistazo: