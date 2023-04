En las últimas horas el actor Jamie Foxx acaparó los titulares en distintos medios de comunicación por la noticia de que había sido hospitalizado de urgencia tras un incidente durante el rodaje de su próxima cinta. Sin embargo, este evento apenas se dio a conocer, pues todo sucedió el martes 11 de abril.

Si lo supimos hasta ahora fue gracias a que su hija, la también actriz Corinne Foxx, dio a conocer el estado de su padre; sin embargo, no reveló los motivos por los cuales el ganador del Oscar tuvo que ingresar al hospital de emergencia. Sólo dijo que Jamie Foxx había tenido una complicación médica.

Comunicado de la familia de Jamie Foxx / Foto: Captura IG @corinnefoxx

A través de su cuenta de IG, Corinne también reveló que gracias a que actuaron pronto, su padre ahora se encuentra en proceso de recuperación. Pero no reveló el estado detallado de Jamie Foxx ni dio a conocer las causas por las cuales tuvo que ingresar.

Lo que sí se sabe es que todo ocurrió durante el rodaje de Back In Action, una producción de Netflix dirigida por Seth Gordon y protagonizada por Jamie Foxx junto a un elenco interesante comandado también por Cameron Diaz, Glenn Close y Kyle Chandler.

Jamie Foxx y Cameron Diaz en 2014 / Foto: Getty Images

Jamie Foxx y el regreso de Cameron Diaz a la pantalla

Back in Action es uno de los proyectos fílmicos más grandes y esperado de Netflix no sólo por la presencia de Jamie Foxx, con quien ha hecho mancuerna en distintas producciones como Project Power o Day Shift (aquí nuestra entrevista), sino porque marca el regreso de Cameron Diaz a la pantalla.

La actriz de ascendencia cubana anunció su retiro definitivo en 2014 tanto del cine como de la televisión, y desde entonces sólo ha asistido a algunos eventos, en compañía, en su mayoría, por su esposo Benji Madden, quien forma parte de la alienación de Good Charlotte.

Cameron Diaz en 2019 / Foto: Getty Images

Sin embargo, hace unos años anunció que regresaría de la mano de Jamie Foxx para Netflix en la comedia Back in Action. Esto fue noticia más allá del regreso del anuncio de Diaz, sino porque fue convencida de manera poco convencional: a través de una llamada de Tom Brady.

También se ha dado conocer, recientemente, que habrá una quinta película animada de Shrek en la que se espera que regrese el elenco original, del cual forma parte Cameron Diaz junto a Eddie Murphy y Mike Myers. Aún no se sabe si la actriz volvera como Fiona pero acá les contamos más detalles.

Imagen de ‘Shrek’ de 2001 / Foto: Dreamworks Animation

Back in Action y otros proyectos de Jamie Foxx

Back in Action no es el único proyecto que tiene Jamie Foxx con Netflix, al menos no en este año. Si bien se está llevando a cabo el rodaje de esta cinta, también está próximo a estrenar la serie de ciencia ficción They Cloned Tyrone donde compartirá créditos con Teyonah Parris y John Boyega.