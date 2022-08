En los últimos días el nombre de la ex actriz de Nickelodeon, Jennette McCurdy, ha estado en todos los rincones de internet luego de la publicación de su libro ‘I’m Glad My Mom Died’, donde relata todas las cosas lo que vivió siendo actriz infantil y complaciendo a su mamá.

El libro apenas se publicó hace unos días, el pasado 9 de agosto, y en redes sociales no ha dejado de ser tema de conversación gracias a los pasajes que McCurdy revela sobre su vida, los cuales van desde los abusos que sufrió en Nickelodeon hasta la difícil y compleja relación con su mamá.

Portada del libro de Jennette Mccurdy. Foto: vía Amazon.

Jennette McCurdy participó en ‘Malcolm el de en medio’ cuando era niña

Pero también, la ex actriz estadounidense relata algunas vivencias que tuvo al participar en otras series y programas de televisión de manera ocasional. Una de ellas fue ‘Malcolm el de en medio’, donde seguramente recordarán a Jennette por dar vida a la versión femenina de Dewey.

Fue en el episodio 10 de la cuarta temporada, titulado “Si los niños fueran niñas”, donde una desastrosa ida al centro comercial hace imaginar a Lois cómo sería su vida y la rutina al salir a ese tipo de lugares, si sus hijos en realidad hubieran sido mujeres.

Jennette McCurdy en ‘Malcolm el de en medio’. Foto: Especial.

Interpretó a la versión femenina de ‘Dewey’ en la conocida serie

Jennette McCurdy participó en la famosa serie e interpretó a Jeisy, la hija menor de Lois: “Tuve que usar cera muy dura detrás de las orejas para que se me notaran más, porque un aspecto que identificaba a Dewey eran las orejas que el tenía”, relata la también excantante estadounidense.

“Me dolía pero no me importó mucho, ya que me gustaba el estudio donde grabábamos y el director LinWood Boomer era una persona amable”, afirma Jennette McCurdy en uno de los párrafos de su libro que se ha convertido en todo un fenómeno.

Foto: Especial

Y su mamá le prohibió sentir algún tipo de atracción con el mismísimo Malcolm

En el libro, la ahora mujer de 30 años que se dio a conocer en la televisión gracias a su papel como Sam en ‘iCarly’, McCurdy relata cómo su mamá controló todos los aspectos de su vida y la chantajeó emocional y psicológicamente. Algo que ocurrió incluso durante su participación en ‘Malcolm el de en medio’.

De acuerdo con el testimonio de Jennette, a ella le gustó participar en el set de dicha serie y al parecer tenía una especie de ‘crush’ con el protagonista, Frankie Muniz, a quien le gustaba saludar en los pasillos siempre que se lo encontraba.

Foto: Especial

“Creí que era discreta con mis sentimientos hasta que mi madre me gritó: ¡Ni siquiera lo pienses, es demasiado mayor para ti!”, detalla sobre su experiencia al participar en la serie que se estrenó en los años 2000.