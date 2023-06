En la industria cinematográfica, hay un montón de historias tanto de éxito como desastrosas en castings que cambiaron para siempre el destino de muchísimas películas (para bien y mal). Sin embargo, hoy les platicaremos de una que salió terrible, pues Jennifer Lawrence contó cómo le fue cuando audicionó para Crepúsculo… no es broma.

Como recordarán, fue en 2008 el año en que se estrenó la primera cinta de una saga basada en las novelas de Stephenie Meyer con las que Robert Pattinson, Taylor Lautner y Kristen Stewart se hicieron mega famosos en todo el mundo. Pero aunque ustedes no lo crean, en lugar de que Kristen diera el salto al estrellato, ese lugar pudo haber sido para la mismísima Jennifer Lawrence.

Taylor Lautner, Kristen Stewart y Robert Pattinson en ‘Crepúsculo’/Foto: Lionsgate

Jennifer Lawrence contó cómo le fue cuando audicionó para ‘Crepúsculo’

Resulta que hace algunos días, Jennifer Lawrence apareció en el podcast The Rewatchables para promocionar su más reciente película, No Hard Feelings. Sin embargo, además de defender esta cinta, la actriz de 32 años contó algunas anécdotas muy interesantes, entre ellas cuando audicionó para el papel de Bella Swan en Crepúsculo y evidentemente, no quedó dentro de la franquicia.

“Hice una audición para ¡Crepúsculo’ (y) me rechazaron de inmediato. Ni siquiera me devolvieron la llamada. Pero mi vida hubiera sido totalmente diferente. Gané ‘Hunger Games’, creo, como un año después”, contó la propia Jennifer Lawrence riéndose de su propia situación, pues aunque no salió como esperaba, esto hizo que después tuviera la oportunidad más importante de su vida.

Jennifer Lawrence fue una de las actrices que le entró al casting de ‘Crepúsculo’/Foto: Getty Images

Más adelante, Jennifer Lawrence mencionó que muchas veces, cuando van empezando, los actores tienen qué hacer cosas bastante random durante los castings y entrarle a dinámicas bastante esstrañas para demostrar su talento, y así, quedarse con un papel (aunque sea chiquito) en una serie o película.

“Cuando haces una audición cuando eres un actor común y corriente… obtienes cinco páginas y dicen: ‘Actúa como un mono’. Cuando salí, dije: ‘Maldita sea'”, concluyó Jennifer Lawrence. Pero bueno, no todo fue malo para ella, pues como lo mencionó, tiempo después se quedó con Katniss Everdeen de Los juegos del hambre y se convirtió en una de las mejores actrices de su generación, pero ¿se imaginan si hubiera interpretado a Bella en Crepúsculo?