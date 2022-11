Jennifer Lawrence es, por mucho, una de las actrices más emblemáticas de la década del 2010. Y hoy en día, tan solo su nombre basta como para que un proyecto, sea cual sea, llame la atención. Sin embargo, a pesar de su exitosa carrera y como cualquier otra persona, no está exenta de tener uno que otro tropezón profesionalmente hablando.

En ese sentido, la crítica y una buena parte del público concuerdan en que la película Passengers del 2016 ha sido uno de sus puntos más bajos. De hecho, ella misma lo ha admitido sin tapujos en un sinfín de ocasiones, consciente de que si bien la cinta de drama espacial fue un éxito en taquilla (impulsada precisamente por tenerla a ella y a Chris Pratt como protagonistas), la historia dejó mucho qué desear al final.

Jennifer Lawrence en ‘Causeway’ de Lila Neugebauer / Foto: A24

No es tan común ver a una estrella de Hollywood admitir con sinceridad cuando uno de sus proyectos está por debajo de la media de calidad que se esperaba. Entonces, ¿pudo Jennifer Lawrence decirle que no a esa película? No lo sabemos a ciencia cierta, pero al parecer hubo alguien que sí le advirtió que no le entrara a esa producción… y esa mera fue nada más y nada menos que Adele.

El consejo de Adele para Jennifer Lawrence sobre ‘Passengers’

Encaminándonos sobre el tramo final de este 2022, Jennifer Lawrence tiene un proyecto cinematográfico más por entregarnos. Tras el buen recibimiento de Don’t Look Up que estrenó en el 2021 junto a Leonardo DiCaprio, la actriz ahora cierra este año con un llamativo drama llamado Causeway (AQUÍ el tráiler y los detalles), que se estrenará en Apple TV+ el 4 de noviembre que viene.

Así que como es costumbre, le anda dando promoción a su nueva película con diversas entrevistas y todo eso. Una de esas pláticas la publicó The New York Times este miércoles 2 de noviembre y en la intervención, aprovecharon precisamente para hablar de de la carrera de la actriz a grandes rasgos… y por supuesto, salió el polémico tema sobre lo que significó Passengers para ella en su trayectoria.

Jennifer Lawrence. Foto: Getty.

Como dijimos arriba, ella está consciente de que -por decirlo de alguna manera- ese largometraje dramático de ciencia ficción es una mancha en su carrera. Y ahora que lo ve con perspectiva, siente que debió hacerle caso a Adele cuando está última le aconsejó pensar bien si era buena idea aceptar el protagónico en Passengers.

“¡Adele me dijo que no lo hiciera! Ella dijo: ‘Siento que las películas espaciales son las nuevas películas de vampiros’. Debí haberla escuchado”, contó Jennifer Lawrence a The New York Times. A pesar de que ambas son bastante cuidadosas con sus apariciones públicas, se sabe que son amigas cercanas tanto que Lawrence es una asidua asistente a los conciertos de la británica.

Adele. Foto: Getty.

Passengers

Nomás para recordarla, Passengers se estrenó hace seis años y nos mostraba una historia futurista de una nave espacial que transporta a sus tripulantes desde la Tierra hasta el planeta Homestead II. La gente a bordo está en hibernación y el viaje será de 120 años, pero un accidente provoca que un tipo llamado Jim (Chris Pratt) despierte 90 años antes del destino.

Luego de contemplar el suicidio a sabiendas de que él ya no podrá llegar a Homestead, se encuentra con la cápsula de hibernación de Aurora (Jennifer Lawrence) a quien decide despertar. Y bueno, se enamoran, se pelean debido a la revelación de la acción con la que Jim le arruinó la vida a la coprotagonista, se reconcilian, vencen las adversidades del espacio y al final, el amor triunfa.