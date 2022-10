A diferencia de otras parejas del espectáculo, Rooney Mara y Joaquin Phoenix son más cautelosos en lo que respecta a su vida amorosa. Si no es en una premiación o en un proyecto cinematográfico, no es tan común verlos juntos dando santo y seña de sus actividades cotidianas.

Y bueno, de nuevo se preparan para volver juntos al set en una nueva película. Recientemente, se dio a conocer que la pareja protagonizará la cinta que lleva por título provisional The Island, la cual será dirigida por Pawel Pawlikowski.

Joaquin y Rooney. Foto: Getty.

‘The Island’ con Joaquin Phoenix y Rooney Mara

De acuerdo con Variety, The Island de basa en una historia presuntamente real ambientada en la década de 1930 y nos mostrará la vida de una pareja que ha decidido separarse de la civilización. Su objetivo: irse a vivir a una isla desierta para construir ahí su propio paraíso, vivir de la tierra y dejar atrás los convencionalismos de la época.

Desde luego, les cuesta un poco de trabajo sacar el proyecto adelante, pero sus esfuerzos llaman la atención del mundo, particularmente la de una ambiciosa condesa europea. Esta última, acompañada por dos personajes identificados como sus amantes, intentará reclamar ese territorio como suyo para construir un hotel de lujo.

Joaquin y Rooney. Foto: Getty.

De esta manera, comenzará una especie de guerra psicológica en la que habrá todo tipo de intrigas, celos, seducción y manipulación en la que incluso uno de los protagonistas podría tener contados sus días. Suena bastante interesante, ¿no lo creen? La película, como dijimos, tiene ese título por ahora de manera provisional y además, se sabe que comenzará a filmarse en algún punto del 2023, aún sin una fecha concreta.

The Island con Joaquin Phoenix y Rooney Mara será dirigida por el ya mencionado cineasta polaco Pawel Pawlikowski. Algunos de sus trabajos más destacados como realizador y director son My Summer Of Love, Ida (que ganó un Oscar a Mejor Película Extranjera en 2015) y Cold War (que le valió una nominación también a los Oscar como Mejor Director en 2019).

Paweł Pawlikowski. Foto: Getty.

Las películas en las que han actuado Joaquin y Rooney

Como ya sabrán algunos, esta no es la primera vez que Joaquin Phoenix y Rooney Mara comparten el set de filmación de una película. Cuando aún no eran pareja formalmente, ambos conformaron el elenco de Her de Spike Jonze así como Mary Magdalene.

Actualmente, Phoenix se prepara para volver al papel de Arthur Fleck/Guasón en Joker: Folie à Deux que será la continuación de la exitosa película del 2019 y en la que ahora, se presume que Lady Gaga será una nueva versión de Harley Quinn. Por su parte, Mara se está ganando a la crítica este año con la cinta Women Talking, donde comparte créditos con Claire Foy, Jessie Buckley, Judith Ivey, Ben Whishaw y Frances McDormand.