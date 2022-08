Si bien Hollywood parece tener sus reservas con Johnny Deep respecto a la conversación generada después de su mediático juicio con Amber Heard, algunas casas europeas parecen abrazarlo. Y ahora, lo hace al respaldar una nueva película del actor que dirigirá con la producción de Al Pacino.

El regreso de Johnny Depp continúa en grande, primero con su primer protagónico en Jeanne du Barry, un drama de época donde interpretará al rey Luis XV bajo la dirección de Maïwenn para retratar el amorío que este tuvo con la condesa du Barry, la última amante oficial del monarca.

Y ahora, vuelve como director de su primera cinta en 25 años. Como les contábamos, lo hace con la producción de Al Pacino junto a Barry Navidi y una producción europea. Así que por acá les contamos más de este proyecto y de qué irá.

Johnny Depp durante su juicio con Amber Heard / Foto: Getty Images

Johnny Depp como director de Modigliani

El debut como director de Johnny Depp se dio en 1997 con The Brave, la cual protagonizó junto a Marlon Brando. La película fue un desastre en taquilla y en críticas, y desde ese momento, Depp no volvió a comandar ninguna cinta, sólo se dedicó a actuar y producir filmes como Hugo o The Lone Ranger.

Pero eso se terminará pronto. El actor será el director de Modigliani, una nueva película biográfica sobre uno de los artistas italianos más importantes en la historia, Amadeo Modigliani. Esta cinta se sumará a una larga lista de producciones de Pacino como The Merchant Of Venice de 2004 y Salomé de 2013.

Johnny Depp / Foto: Getty Images

“Este proyecto está muy cerca del corazón de Al. Al me presentó la obra de Modigliani hace muchos años y de manera instantánea me enamoré de ella. Este es un pedazo de la vida de Modi, no tanto una biografía“, comentó Barry Navidi, quien dijo que su sueño era trabajar con Johnny Depp.

Esta película estará basada en la obra de Denis McIntyre para contar el episodio de Modigliani en el París de 1916. La cinta seguirá un lapso de 48 horas del artista en uno de sus puntos más bajos y turbulentos a partir de su fracaso en las críticas y la venta de su obra. De acuerdo con The Hollywood Reporter, comenzará su producción en la primavera de 2023.

Amadeo Modigliani / Foto: Getty Images

El regreso “incómodo” de Depp

El último gran protagónico de Johnny Depp se dio en 2020 en Minamata, la cual corrió bajo su producción y donde interpreta a un fotógrafo de guerra llamado W. Eugene Smith. Pero ese mismo año, después de perder un juicio en el Reino Unido contra The Sun, el tabloide que lo llamó “golpeador de esposas”, todo fue un picada.

Depp anunció en sus redes sociales que Warner Bros. le había pedido que se retirara de la saga de Animales fantásticos en el personaje de Grindelwald, el cual fue tomado por Mars Mikkelsen de manera exitosa para la tercera entrega. Varias marcas le dieron la espalda y el actor desapareció del ojo público.

Volvió a generar conversación con el inicio de su juicio en Estados Unidos en el que demandó a Amber Heard por difamación tras la publicación de una editorial en 2018 en el Washington Post. Después de semanas de controversias, el actor ganó la demanda, marcando un extraño regreso profesionalmente hablando.

Johnny Depp afuera de la corte en Estados Unidos / Foto: Getty Images

El dislike de las celebridades

En los últimos días, algunos medios como The Guardian han reportado que varias celebridades como Bella Hadid o Sophie Turner, retiaron su respectivo like a la primera publicación que Johnny Depp hizo tras salir triunfante del juicio contra Amber Heard. AQUÍ se los dejamos.

¿La razón? Los fans de Depp pagaron para que se liberaran documentos sellados que no se utilizaron durante el juicio. Y dejan un poco mal parado al actor. Por ejemplo, su equipo de abogados pretendían publicar varias fotos de Heard desnuda para remarcar su pasado como bailarina exótica. Lo grave de esto, de por sí, es que el juicio se televisió y fue público, lo que muchos han considerado como un intento de porn revange.

Amber Heard durante su juicio con Johnny Depp / Foto: Getty Images

Otros documentos parecían probar que Depp pateó a Heard durante un vuelo y que su equipo la acusaría de manera indirecta por la muerte de un amigo de la actriz en un accidente de auto. También había una declaración en la que Depp reconocía que nunca sufrió daños físicos ni mentales por parte de Heard.

Pero eso no es todo. Los documentos contenían un sinfín de mensajes perturbadores que el actor compartió con Marilyn Manson, quien ha sido acusado de abuso y violencia sexual por parte de varias mujeres. Por último, incluye acusaciones de que Johnny Depp editó y manipuló algunas imágenes y videos.