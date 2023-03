El universo cinematográfico de Marvel se sigue expandiendo y tiene preparadas grandes sorpresas. Una de las más geniales es el regreso de algunos personajes que se hicieron famosos en sus series de Netflix y uno de ellos vuelve: Jon Bernthal volverá a ser The Punisher en Daredevil: Born Again.

Jon Bernthal. Foto: Getty.

Jon Bernthal volverá a ser The Punisher para ‘Daredevil: Born Again’

A ver, a ver… ¿Cómo está eso de que Jon Bernthal vuelve a ser The Punisher para Daredevil: Born Again? No es broma… De acuerdo con The Hollywood Reporter, el actor retomará el icónico papel de Frank Castle, el brutal exmilitar que decidió convertirse en justiciero luego de que asesinaran a su familia.

Recordemos que Jon Bernthal protagonizó la serie de The Punisher en Netflix entre 2017 y 2019, siendo esta un spin-off del show de Daredevil que también formaba parte de esa misma plataforma de streaming. Bernthal se une así al resurgimiento de algunos de los personajes de Marvel de Netflix, pero ahora en el universo cinematográfico de Marvel (propiedad de Disney).

Jon Bernthal como The Punisher en la serie de Netflix (ahora en Disney+). Foto: Disney/Netflix.

Lo que sabemos de ‘Daredevil: Born Again’

El anuncio de que Jon Bernthal regresaría como The Punisher para Daredevil: Born Again, sin duda es una de las grandes sorpresas que se vislumbran en el futuro del MCU y Marvel Studios como tal. Y es que hay que recordar que justo el llamado ‘Hombre Sin Miedo’ ha sido el personaje principal en la resurrección de las franquicias que antes había desarrollado Netflix.

Charlie Cox fue una de las grandes sorpresas en ese sentido, cuando lo vimos en Spider-Man: No Way Home retomando el papel de Matt Murdock. Luego, vimos a Cox ahora sí con el traje de Daredevil en She-Hulk. Y por si fuera poco, Vincent D’Onofrio también se enfundó de nuevo en el personaje del Kingpin, con una aparición en la serie de Hawkeye.

Tanto Cox como D’Onofrio y Jon Bernthal como The Punisher, aparecerán en Daredevil: Born Again, que se espera se lance en la primavera del 2024. Aquí les contamos todo lo que sabemos de esta próxima serie… Y ya que andamos en esas de Daredevil, por acá les contamos la historia de la secuela que no sucedió de la película que protagonizó Ben Affleck en el 2003.

Jon Bernthal retomará su papel como The Punisher en ‘Daredevil: Born Again’. Foto: Disney/Netflix.