De vuelta a Hell's Kitchen: Todo lo que sabemos de 'Daredevil: Born Again'

Si hablamos del universo cinematográfico de Marvel, un personaje que estábamos soñando con ver mucho más involucrado es a Daredevil. Y es que si somos honestos, cuando se habló hace algunos años de que las series de Netflix (Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, etc) serían descontinuadas, muchos fans nos decepcionamos irremediablemente.

Esos personajes –en mayor o menor medida y con referencias muy breves al MCU en sus shows– refrescaron por mucho lo que Marvel estaba acostumbrado a darnos en pantalla. La duda con los años, quedó en ver si el equipo de Kevin Feige haría algo por retomar a esos protagonistas… y sucedió.

Imagen del título de la serie de ‘Daredevil’ / Foto: Marvel Studios

El ‘diablo de Hell’s Kitchen’ interpretado por Charlie Cox reapareció en Spider-Man: No Way Home y luego hizo lo propio en She-Hulk: Attorney At Law. Y como se confirmó a mediados del 2022, Marvel Studios lo incorporará de lleno a su universo con una nueva serie llamada Daredevil: Born Again. Aquí, repasamos lo que sabemos hasta el momento sobre este próximo show.

El elenco de ‘Daredevil: Born Again’ con el regreso de Charlie Cox

Como no podía ser de otra manera, el querido Charlie Cox está más que confirmado para protagonizar. Y bueno, la verdad es que eso ya se veía venir con todos los cameos que hizo en el último año dentro del MCU.

Pero lo que sin duda nos puso más contentos en las revelaciones del elenco, fue que Vincent D’Onofrio volverá para hacer al Kingpin (que ya tuvo una aparición en la serie de Hawkeye). Además de los estelares, están confirmados en el elenco Michael Gandolfini (el hijo de James Gandolfini de The Sopranos a quien vimos en The Many Saints Newark) en un papel sin revelar.

Por ahora, ellos son los que están a bordo en el reparto. Seguiremos actualizando en cuanto se den más detalles de la serie.

Charlie Cox regresará a ser Daredevil en una nueva serie / Foto: Disney

Los posibles cameos o cruces con otras historias del MCU

Hay que ser muy claros: Marvel Studios de ninguna manera –al menos por el momento– revelará si habrá cameos de otros personajes de sus diferentes franquicias en Daredevil: Born Again. Pero en la mayoría de las series que han sacado desde 2021, ha habido apariciones especiales para interconectar la fase 4 y no será extraño que así sea con la fase 5.

El personaje de Charlie Cox, como dijimos antes, ya apareció Spider-Man: No Way Home y en She-Hulk. Así que no sería descabellado pensar en que podríamos a estos personajes en pantalla a través de este show. Lo del arácnido resulta más complicado por el tema de Sony y Marvel, los derechos compartidos del personaje y el futuro incierto de la historia que protagonizo Tom Holland. En ese sentido, lejos de un cameo, suena más viable alguna mención o alguna referencia por ahí.

Daredevil y Spider-Man / Foto: Netflix / Sony Pictures

Sobre She-Hulk, el personaje interpretado por Tatiana Maslany sería mucho más seguro debido a la cercanía que experimentaron en esta misma serie. Y si de acercamientos se trata, debido a la aparición del Kingpin en Hawkeye, hay muchas posibilidades de ver algunas referencias a Clint Barton o de ver en acción a la propia Kate Bishop (Hailee Steinfeld).

Incluso Echo (interpretada por Alaqua Fox), que tendrá también su propia miniserie en el 2023 y que ya formó parte del elenco de Hawkeye, sería una opción para ver en Daredevil: Born Again.

Pero sobre todo, ¿será que veamos a The Defenders? Muchos rumores de insiders (que la neta no son tan confiables tampoco) indican que al menos la Jessica Jones de Krysten Ritter suena fuerte para reaparecer. Pero bueno, solo sabremos la verdad sobre estos posibles cameos hasta que Marvel Studios lance algún tráiler o anuncie formalmente al elenco completo.

Krysten Ritter como Jessica Jones. Foto: Marvel/Netflix/Disney.

La probable trama de ‘Daredevil: Born Again’

Faltan un buen rato para el estreno de Daredevil: Born Again, así que no hay muchos detalles sobre la trama (prácticamente nada). Y ahí es donde uno empieza a jugar con la expectativa: ¿Continuará la historia de la serie de Netflix o al menos la mencionará? ¿Será una reencarnación diferente de la conocida? ¿Se justificará su regreso a través de los hechos de Avengers: Infinity War y Endgame?

Esos son algunos de los cuestionamientos que rondan la cabeza de los fans. Pero quizá, lo que más se comenta sobre la mesa es el inevitable cambio de tono del personaje y su historia. Como recordarán, la serie de Netflix fue muy popular por su crudeza, sus escenas de combate sangrientas y su tono adulto bastante oscuro.

Y ese es el tema con Disney/Marvel Studios, pues sus historias aunque son entretenidas, se limitan bastante en ciertos aspectos para hacerlas más ‘familiares’ (Moon Knight, She-Hulk y Doctor Strange in the Multiverse Of Madness son algunas producciones que han roto el molde en cierta medida, pero tampoco tanto la verdad).

Charlie Cox como Daredevil en ‘She-Hulk’. Foto: Marvel Studios.

Entonces, ¿le meterán mano a Daredevil: Born Again para hacerla más familiar? No lo sabemos, pero es casi un hecho que ni de chiste será tan sangrienta como lo fue la serie de Netflix. Eso sí, el propio Charlie Cox promete que mantendrá el tono serio y oscuro.

“Mi opinión es que este personaje funciona mejor cuando está dirigido a una audiencia un poco más madura. Mi instinto me dice que en Disney será oscuro, pero probablemente no será tan sangriento“, dijo en una reciente entrevista con la NME.

Sobre la historia, muy a grandes rasgos, la serie nos volverá a poner frente al combate entre Daredevil y el Kingpin. Lo interesante será ver la ya mencionada justificación del regreso del héroe y cómo el villano volvió luego del final de Hawkeye. Por supuesto, veremos si este reinicio del personaje rescatará algunos detalles de la serie de Netflix.

Vincent D’Onofrio como Kingpin en la serie de ‘Daredevil’ de Netflix. Foto: Netflix/Marvel Studios/Disney.

Se supone que si bien es un nuevo comienzo, en esencia se trata del mismo personaje. Y en ese sentido, será interesante ver al tenso y complicado Matt Murdock en un contexto diferente. ¿O será que Marvel Studios aplique el recurso de los multiversos y las variantes?

Fecha estreno, plataforma de streaming y cantidad de episodios

Ya está más que claro que Daredevil: Born Again llegará a Disney+ como parte de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. El show, a pesar de ser considerado una miniserie, tendrá nada más y nada menos que 18 capítulos.

La fecha de estreno no ha sido revelada, pero el calendario de Marvel Studios la tiene programada para lanzarse en la primavera del 2024. La serie se filmará de febrero a diciembre del 2023, así que seguro estaremos viendo imágenes filtradas del set y más cosas en los meses venideros.