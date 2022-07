No mentimos cuando les decimos que esta es uno de los juntes más esperados del momento. Y sí, por fin sucedió: Joseph Quinn, nuestro querido Eddie Munson en Stranger Things, ya conoció a Metallica en persona.

Todo sucedió en el backstage de la legendaria banda de metal, quienes fueron uno de los actos principales durante el primer día de Lollapalooza 2022. Lo mejor es que se echaron un ‘palomazo’ y seguro que ya ustedes se imaginan con qué tema.

Joseph Quinn en el backstage de Metallic en el Lollapalooza. Foto: Netflix.

Joseph Quinn conoció a Metallica en el Lollapalooza 2022

Si algo nos ha dejado Stranger Things son muchos momentos musicales para el recuerdo (AQUÍ nuestro listado con los mejores). En la reciente cuarta temporada, hubo dos escenas que se nos quedarán para siempre en la mente: a Max escapando de Vecna con “Running Up That Hill” de Kate Bush de fondo… y claro, Eddie Munson tocando “Master Of Puppets” de Metallica para distraer a los demo-murciélagos.

Ambas secuencias en la serie son épicas e hicieron que ambas canciones volvieran momentáneamente a las listas de popularidad. Y en lo que respecta a la escena de Eddie, podemos decir con seguridad que resultó más cautivadora para James Hetfield y compañía ya que la banda se ha desvivido en elogios y buena onda con la producción del show de Netflix.

Lo genial del asunto es que por fin se encontraron el actor y el grupo…

Metallica fue uno de los actos que cerró el primer día del Lollapalooza 2022 el pasado jueves 28 de julio y aprovechando el momento, Joseph Quinn fue invitado al backstage para pasar el rato con la banda.

En un video que subió Netflix a sus redes sociales, podemos ver a Joseph platicando con el grupo completo. Quinn le preguntó a Hetfield si era fan del show y el vocalista respondió que “lo he sido desde la primera temporada. Ha sido un experiencia muy unificadora para nosotros”.

Sobre “Master Of Puppets”, Joseph dijo que “es todo lo que he escuchado durante dos años. Me siento muy conectado con ustedes“. Luego, el actor que hace a Eddie Munson fue invitado por la banda para tocar un rato esa misma canción y hasta los integrantes le firmaron una guitarra que le regalaron.

Pura envidia de la buena sentimos por acá y pues aquí abajito les dejamos el video.

?this is for Eddie ?

Joe Quinn met Eddie Munson's heroes: @Metallica! pic.twitter.com/y0oaSLpT6P — Netflix (@netflix) July 29, 2022