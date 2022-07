Hay un montón de detalles que hacen de Stranger Things una de las series más emblemáticas de los años recientes… y la música es un de ellos. Las canciones, prácticamente en su mayoría hits de antaño, adornan a la perfección varios de los momentos del show, desde los más emocionantes hasta los más tensos y emotivos.

Es justo decir que la música en el programa original de Netflix no solo es un complemento más, sino un ingrediente sumamente esencial en todo caso. Y en cada temporada, al momento, siempre ha habido algún instante musical que nos captura.

Foto: Netflix.

Por eso, recapitulamos un poco de la serie y por acá recordamos algunos de los mejores momentos musicales de Stranger Things.

La importancia de “Should I Stay Or Should I Go” de The Clash

Podríamos decir que “Should I Stay Or Should I Go” de The Clash, es la rola que inauguró la tradición de Stranger Things de darle nueva vida (por decirlo de alguna manera) a varios clásicos increíbles de la historia de la música. Y es que además, este temazo de la legendaria banda de punk británica tiene un peso emocional importante en la trama de la primera temporada.

Como recordarán, cuando Will Byers está desaparecido (atrapado en el Upside Down), su hermano Jonathan tiene un flashback escuchando la canción. Es la rola que el pequeño considera su favorita ya que su hermano se la mostró en un momento donde escuchaban a sus papás discutir.

Y a lo largo de dicha temporada la canción vuelve a ser mencionada en un par de ocasiones, siendo la más recordada el momento en que Joyce intenta desesperadamente comunicarse con su hijo desaparecido, esto cuando ella ya sospecha que hay un aspecto sobrenatural de por medio.

La emotividad en “Heroes”

“Heroes” de David Bowie tiene una aparición especial en Stranger Things… o bueno, mejor dicho el cover del 2010 que hizo Peter Gabriel. Pero es justo decir que la elección de esta versión fue correcta, pues a diferencia de la original, la de el exmiembro de Genesis es mucho más melancólica.

Y justamente, la canción aparece en dos momentos llenos de emotividad. Al final de la tercera temporada, suena cuando el grupo de amigos se despide de Joyce, Will, Jonathan y Eleven pues estos se irán a vivir lejos. Además, hay que añadirle el hecho de que en ese instante, todos pensaban que Hopper había muerto.

Pero creemos por acá que “Heroes” pega mucho más duro cuando en la primera temporada, la policía encuentra un cuerpo en un lago cerca de Hawkins y todo creen que se trata de Will (quien realmente se encontraba desaparecido en el Upside Down). Todavía recordamos lo triste y angustioso de este momento.

La fragilidad y lo tenso de “Atmosphere” de Joy Division

“Atmosphere” de Joy Division debe ser una de las canciones más utilizadas en soundtracks tanto de películas como de series. La hemos escuchado más recientemente, por ejemplo, en Peaky Blinders (AQUÍ un listado con rolas cool que hemos escuchado en ese show) y también tuvo una aparición especial en Stranger Things.

La rola de la icónica banda de Manchester suena en una secuencia donde Hopper va a la casa de Joyce, justo después de que ellos reciben la noticia del presunto fallecimiento de Will. La cámara también enfoca a Jonathan en su cuarto, a punto de quebrarse en llanto con sus audífonos puestos y dándonos la sensación de que él mismo es quien está reproduciendo la canción.

Por otro lado, Joyce camina por la residencia Byers que se siente desolada, llena penumbra y con una atmósfera bastante triste por la supuesta muerte de Will. Nosotros como espectadores, antes de conocer la verdad, compartimos todo ese pesar con esa escena y esa canción.

“Don’t Mess Around with Jim” junto a Hopper y Eleven

Puede que esta sea una de las canciones menos reconocidas que se han visto en la serie, pero sin duda “Don’t Mess Around with Jim” de Jim Croce es un temazo. Y lo es todavía más cuando lo vemos dentro de una escena en particular.

La relación padre e hija improvisada por Hopper y Eleven se nos muestra en esa divertida secuencia cuando el jefe de policía de Hawkins le da asilo a la pequeña en una vieja cabaña de su familia. Los dos llegan y es hora de limpiar su nuevo hogar, así que Hopper pone la canción directo de un vinilo.

Pero más allá de limpiar y arreglar el lugar, podemos ver otros momentos muy tiernos de padre e hija como ambos bailando o a Hopper enseñándole código Morse a la chica. Épico.

El lindo momento con “Time After Time” de Cyndi Lauper

Se trata de un momento breve, pero lleno de ternura en el final de la segunda temporada de Stranger Things, que dicho sea de paso es la única en la que podemos decir que hay un final feliz.

Después de frenar por primera vez al Mind Flayer, los chicos se preparan para el baile de la escuela. Dustin, que va nervioso pero inspirado por Steve para pedirle a alguna chica que baile con él, es rechazado cruelmente por una de las populares.

Ahí es cuando aparece Nancy, la hermana de Mike, quien ve a Dustin a lo lejos todo triste, así que se acerca con él para sacarlo a bailar y enseñarle cómo se hace. Y ella, teniendo un gesto lindo con el niño, le dice que de todos los amigos de su hermano, él es su favorito. Al fondo, “Time After Time” de Cyndi Lauper suena para ponerle buena vibra al momento.

“Every Breath You Take” de The Police y un instante romántico

En esa misma secuencia del baile escolar en el final de la segunda temporada de Stranger Things, parece que Mike será el único que no tendrá con quien bailar, sobre todo, porque él esperaba verse con Eleven.

Y luego de pasarse un buen rato sentado solo por ahí, la poderosa joven aparece por la puerta del gimnasio de la escuela y se reencuentran. Comienzan a bailar y comparten un beso, igual que lo hacen Lucas y Max. Afuera, Joyce y Hopper (que ha adoptado a Eleven) esperan a los chicos mientras se echan un cigarrillo y recuerdan sus épocas de juventud.

Todo bien cursi, bien romántico… hasta que nos damos cuenta que en el Upside Down, el Mind Flayer se mantiene vivo y listo para contraatacar.

“Material Girl” de Madonna nos muestra la amistad de Eleven y Max

Es hasta la tercera temporada de Stranger Things que empezamos a ver a nuestros chicos entrar a la pubertad/adolescencia y experimentar esos problemas propio de la edad como los primeros noviazgos y esas cosas. Y en medio del embrollo emocional, Max y Eleven forjan su amistad.

Quizá no es una escena especialmente emotiva o llena de acción, pero es bastante entretenido ver cómo la poderosa joven por fin puede decir que tiene una amiga y que Max, por su parte, encontró a alguien con quién reír lejos de lo brutos o poco empáticos que pueden que pueden ser los chicos o su hermanastro Billy.

Ver a las dos protagonistas ir al centro comercial y pasarla bien es agradable, y más cuando lo hacen con “Material Girl” de Madonna al fondo.

“Never Ending Story” de Limahl y la prueba de que Dustin tiene novia

En la tercera temporada, nadie le cree a Dustin que tiene novia cuando regresa de su campamento de ciencias. Pero por fin, al final de esa tanda de capítulos, nuestro chico de los rizos lo confirma cuando se logra poner en contacto con Suzie vía un radio de larga frecuencia.

La situación es particularmente divertida porque todos están en peligro y necesitan que alguien recuerde el número de la constante de Planck (6.62607015), que es la contraseña en un compartimiento secreto ruso. La única que se lo sabe es “Suziepooh” y Dustin se la pregunta.

Pero la chica, antes de salvar al mundo, le pide a Dustin que cante con ella “Never Ending Story” de Limahl si es que quiere ese dato. Un momentazo ya que en medio de la tensión y el peligro, pudimos ver un instante meloso que no desencajó para nada.

“Master Of Puppets” de Metallica para salvar al mundo

Abrimos la ALERTA DE SPOILER aquí en casi de que no hayas visto aún el volumen II de la 4ta temporada…. Y si estás seguro de seguir leyendo, pues continuemos.

La cuarta temporada de Stranger Things debe ser la que nos ha dejado los dos momentos musicales más icónicos de la serie al momento. Y uno de ellos tiene que ver precisamente con “Master Of Puppets” de Metallica.

En esta entrega del show, se nos presentó al personaje de Eddie Munson (Joseph Quinn) quien a pesar de ser culpado de un asesinato que evidentemente no cometió, da todo de sí para colaborar con el equipo de chicos a la hora de enfrentar a Vecna y así salvar al pueblo de Hawkins.

Eddie es un metalero en toda la regla y su tarea es distraer a los demo-murciélagos que protegen el lugar donde Vecna se esconde en el Upside Down, esto para que Steve, Robin y Nancy entren y hagan lo suyo.

¿Qué hace entonces nuestro metalero favorito? Pues conecta una guitarra eléctrica y se pone a tocar el clásico de Metallica de 1986 en una escena épica que nos llevaremos en el corazón para siempre.

“Running Up That Hill” de Kate Bush y la mejor escena musical de ‘Stranger Things’

Creemos que no hay ni duda que esta va a ser recordada como la mejor escena musical de Stranger Things. Y lo es por todo lo que evoca: tensión, suspenso, emotividad… en fin, un coctel para erizarle la piel y sacarle las lágrimas a cualquiera.

Max en la 4ta temporada es una de las potenciales víctimas de Vecna, quien finalmente logra meterse en su cabeza y está a punto de asesinar a la pelirroja que tiene carga de conciencia moral por la muerte de Billy. Todo parece perdido, ella comienza a levitar y se viene el final.

Pero mientras ella está en estado de bloqueo mental, sus amigos logran ponerle los audífonos de su walkman y reproducen “Running Up That Hill” de Kate Bush, que la rola favorita de Max. Y mientras ella la escucha en el fondo de su mente y en su encuentro con Vecna, comienza a recordar algunos momentos felices de su vida, lo que la hace reconsiderar que en verdad no quiere morir.

La idea de que la música y tus seres queridos te pueden salvar de una depresión y la muerte, es más que evidente. O al menos es una de las interpretaciones más emotivas e interesantes que se le dieron a esta escena. Una joya que, repetimos, será recordada como el mejor momento musical de Stranger Things.