Escucha a Ryan Gosling cantar junto a Slash en este exclusivo adelanto de la película 'Barbie'

Por qué debes saberlo: 'Barbie' es una de las películas más esperadas de 2023 y Ryan Gosling tendrá una participación musical en la cinta.

Se viene el estreno de la película ‘Barbie’ y cada día que pasa tenemos más detalles y adelantos de la esperada cinta de Greta Gerwig. Uno de ellos, que ciertamente nadie se esperaba, es la participación musical que Ryan Gosling tendrá en la trama.

Este lunes 10 de julio, Warner Bros. Pictures dio a conocer el video de “Just Ken Exclusive”, en donde vemos a Ken (interpretado por el buen Ryan Gosling) hablar de lo difícil que es para él siempre ser el número 2 en el mundo rosa de Barbie.

Ken saca sus frustraciones en este nuevo adelanto de ‘Barbie’. Foto: Warner Bros Pictures.

Ryan Gosling tendrá una participación musical en la película ‘Barbie’

Con una estética muy al estilo de integrantes de boy bands como los Backstreet Boys (o la neta eso nos recordó al verlo), Ken protagoniza este dramático acto musical en la película de ‘Barbie’, donde asegura no saber quién es sin Barbie (Margot Robbie).

“Simplemente no sé quién soy sin ti”, dice el guapo y pechudo hombre mientras se sincera sobre sus sentimientos de intentar y esforzarse sin éxito, pues al final el mundo no lo ve como algo más relevante. “Es ‘Barbie y Ken’. No hay solo Ken'”, dice Ken a Barbie en este adelanto.

Ryan Gosling tendrá un número musical en la película de Greta Gerwig. Foto: Warner Bros. Pictures

Ken cantará sobre lo difícil que es ser sólo él en el mundo de Barbie

“Donde yo veo amor, ella ve un amigo. ¿Qué se necesita para que ella vea al hombre detrás del bronceado y luche por mí?”, pregunta Ken en esta interpretación musical que tiene otra sorpresa incluida: cuenta con un poderoso solo de guitarra por parte de Slash.

“Soy sólo Ken y soy suficiente. Y soy grandioso haciendo cosas, así que oye, mírame, sí, solo soy Ken“, canta Ken en este número musical que no nos sorprendería escuchar/ver en la próxima entrega de los premios Oscar. ¡Chéquenla a continuación!

Ryan Gosling sacará su lado musical en la película de ‘Barbie’

Luego de ver el adelanto de “Just Ken” sólo podemos decir dos cosas: la película de Barbie tendrá de todo y al parecer, Greta Gerwig quiso sacarle todo el potencial a los protagonistas de esta historia. En el caso de Ryan Gosling porque en esta cinta sacó el lado musical del actor.

Aunque no es raro que veamos a Ryan Gosling rifando en musicales (ahí tenemos su participación en ‘La La Land’), el actor canadiense tiene un lado musical que pocos conocen, pues en 2009 debutó con su banda Dead Man’s Bones.

Una razón más para no perdernos la cinta protagonizada por Ryan y Margot Robbie

De hecho Ryan lanzó un disco solista llamado Angel With Tatooed Wings, por allá de los años dos mil, donde dejó en claro que si las cosas no se daban en la industria del cine (o si un día planeaba dejarla) podría aventarse a la industria de la música sin ningún problema.

Aunque –como les comentamos anteriormente– la faceta como música de Ryan Gosling no se ve como una prioridad por ahora, nos hace feliz escuchar al actor rifándose en la música. Sin duda, esta canción de Ken será una de las muchas razones por las que veremos ‘Barbie’ en el cine.

Ryan Gosling como Ken. Foto: Warner Bros. Pictures

Te puede interesar