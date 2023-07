Por qué necesitas saberlo: Ryan Gosling es un actorazo y eso nadie lo discute. Sin embargo, estamos seguros que no conocían su pasado musical con Dead Man's Bones, la banda que formó y pocos recuerdan

En este mundo hay personas que tienen un montón de talento artístico, tanto así que tratan de entrarle a todo lo que se puede y casi siempre haciendo cosas grandiosas. Uno de esos casos es el de Ryan Gosling, quien además de ser un actor impresionante, demostró que también se rifa en la música con la banda Dead Man’s Bones.

Para nadie es un secreto que este actorazo tiene un montón de habilidad musical, pues en La La Land se rifó cantando y hasta tocando el piano. Sin embargo, muchos años antes de esta película, Ryan Gosling le dejó claro al mundo que si quisiera, podría dejar Hollywood para convertirse en músico de tiempo completo con la banda que formó.

Ryan Gosling confirmó parte de su talento musical en ‘La La Land’/Foto: Lionsgate Films

El nacimiento de Dead Man’s Bones, la banda de Ryan Gosling

Ryan Gosling conoció a Zach Shields (director y productor que ha estado a cargo de cintas como Godzilla vs. Kong y Krampus) en 2005, cuando Ryan salía con Rachel McAdams y Zach con su hermana, Kayleen. Más allá de que los une la industria cinematográfica, ambos hicieron click porque notaron que estaban casi obsesionados con cosas similares, como atracción La Mansión Embrujada de Disneyland, los fantasmas y lo paranormal.

Y es que no es para menos que estuvieran conectados por estos temas escabrosos, pues de niño, Zach Shields fue a terapia por su miedo a los fantasmas, mientras que Ryan Gosling y sus padres tuvieron que mudarse de la casa de su infancia porque creían que estaba embrujada. Los dos notaron esto y decidieron hacer un musical con temática de monstruos y seres sobrenaturales.

Ryan Gosling tocando con Dead Man’s Bones en 2010Foto: Getty Images

Volviendo al 2000, Ryan Gosling sacó un disco solista llamado Angel With Tatooed Wings (el cual suena muy bien y puede encontrar en internet). Gracias a esto, logró ganar cierta experiencia en la música, la cual le sirvió años más tarde retomar el proyecto que tenía en mente junto a Zach Shields. Al empezar a componer las rolas, se dieron cuenta que sería muy caro montar una puesta en escena temática, es por eso que decidieron formar una banda: Dead Man’s Bones.

Ryan Gosling y Zach Shields grabaron todos los instrumentos en el disco de Dead Man’s Bones

En realidad, Dead Man’s Bones es solo el dúo conformado por Zach Shields y Ryan Gosling. Pero la verdad es que no les hacía falta nadie más, ya que se rifaron como los grandes aprendió a tocar y encargándose de la grabación de cada uno de los instrumentos de su disco debut (como dato curioso, Ryan se encargó de voces, guitarra, bajo y chelo).

Además de encargarse por completo de la música, este par se puso algunas reglas a la hora de entrar al estudio, como grabar sin un metrónomo y tratar de hacer no más de tres tomas en cualquier canción, dejando que cualquier imperfección fuera clara en el álbum. Así, Ryan Gosling y Zach Shields echaron a andar Dead Man’s Bones.

Por si esto no fuera suficiente, para la grabación del disco debut de su banda, Zach y Ryan Gosling contaron con la participación del Coro de Niños del Silverlake Conservatory –el cual fundó Flea de los Red Hot Chili Peppers–, que le dieron un toque creepy a las rolas y que incluso inspiró a la banda de blackened death metal, Behemoth, que hicieron algo similar en su álbum I Loved You At Your Darkest.

Fue hasta 2009 cuando apareció el primer disco de Dead Man’s Bones

Después de lanzar videos para rolas como “In the Room Where You Sleep” y “Name In Stone”, el 6 de octubre de 2009, Ryan Gosling y Zach Shields lanzaron el álbum debut homónimo de Dead Man’s Bones. Para sorpresa de algunos, este disco tuvo grandes críticas por parte de medios especializados de música, donde mencionaron que las canciones eran únicas, llamativas e inquietantes.

Para promocionar el álbum de Dead Man’s Bones, Ryan Gosling y Zach Shields armaron una gira de trece fechas en Estados Unidos, donde tocaron junto a esqueletos de neón y fantasmas que brillaban, y en cada presentación tuvieron como invitados a un coro de niños local. Además, en lugar de contar con un acto telonero, al inicio montaban un show de talentos con artistas emergentes.

Además del reconocimiento que le dieron al dúo por este disco de Dead Man’s Bones en los medios musicales, también recibieron crédito en el cine, pues en los créditos finales de la película francesa de 2013 Age of Panic, aparece la canción “Lose Your Soul”. Por su parte, la rola “In the Room Where You Sleep” se incluyó en la banda sonora de la primera cinta de El Conjuro.

Y a todo esto, ¿qué pasó con Dead Man’s Bones y por qué no siguió la banda?

El 4 de septiembre de 2010, Ryan Gosling y Zach Shields dieron el último concierto de Dead Man’s Bones, en el FYF Fest. En 2011, el actor habló de sus intenciones de grabar un segundo disco, donde dijo que no consideraba volver a trabajar con niños porque “no puedes fumar, no puedes decir malas palabras, no puedes emborracharte. Tienes que asegurarte que tengan pizza y vayan al baño. No es muy rock ‘n’ roll”.

Sin embargo, luego aquel concierto, cada quien retomó sus proyectos dentro de la industria cinematográfica. Ryan Gosling continuó con su carrera como estrella de Hollywood y Zach Shields se fue ganando producciones importantes. Desde entonces no se han vuelto a juntar para volver a grabar música con Dead Man’s Bones (aunque no han anunciado la separación de la banda o algo por el estilo).

A pesar de que se ve lejano el regreso de Dead Man’s Bones (sobre todo porque la agenda de Ryan Gosling está llenísima), él mismo no descarta el regreso de la banda, pero la realidad es que es incierto que vuelvan pronto. ¿Qué tal? ¿Conocían el lado musical de este actorazo? No cabe duda que es todo un estuche de monerías.

