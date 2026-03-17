que

Una de las películas que más curiosidad nos ha dado este 2026 es Outcome, la nueva comedia escrita y dirigida por Jonah Hill, y que tiene como protagonista a Keanu Reeves en el papel de una estrella de cine que debe pedir muchas, muchísimas disculpas.

Ahora bien. La curiosidad se ha disipado porque ya tenemos más detalles. Pero esos detalles nos emocionan mucho, pues hace unos meses liberaron las primeras imágenes con los protagonistas, y ahora con el primer tráiler de Ouctome, tenemos al elenco completo que incluye a MARTIN SCORSESE.

Martin Scorsese aparece en el tráiler de ‘Outcome’ con Keanu Reeves / Foto: Apple TV

Tráiler de Outcome

En el tráiler de Outcome seguimos a Reef Hawk, la estrella de Hollywood más grande en la actualidad. Es amado por su público, bastante exitoso en la taquilla… pero quizá no es tan amado ni tan exitoso entre las personas que lo rodean.

¿Cómo lo sabemos? Porque en internet comenzó a circular un video de Reef. No sabemos qué viene en ese video, pero le revela al mundo quién podría ser realmente, y le confirma a las personas más cercanas lo que realmente es: y no es una buena persona.

Cuando decimos que hay personas que lo rodean, nos referimos a su familia, amigos e incluso aquellos que a diario se cruzan en su cotidianidad pero de las que Reef no tiene consciencia de su existencia por estar tan inmerso en sí mismo. Y eso, provoca una suerte de crisis tanto personal como profesional.

El elenco de Outcome con Keanu Reeves

Ya nos quedó clarísimo que Keanu Revees es el protagonista de Outcome, pero viene acompañado de un elenco bastante interesante encabezado por Matt Bomer, Cameron Diaz y el mismo Jonah Hill junto a Martin Scorsese, Susan Lucci, Laverne Cox, David Spade, Atsuko Okatsuka, Roy Wood Jr., Kaia Gerber, Ivy Wolk, Drew Barrymore y muchos más que aparecen por ahí en el tráiler.

Parte de elenco de ‘Outcome’ de Jonah Hill / Foto: Apple TV

¿Cuándo se estrena Outcome y en dónde?

Outcome tiene una fecha de estreno programada para el 10 de abril de 2026 a través de Apple TV como parte de sus producciones originales.