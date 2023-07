Leonardo DiCaprio y Robert De Niro se enfrentan en el nuevo tráiler de 'Killers of the Flower Moon'

Si de algo no podemos quejarnos este año es de los estrenos de cine. Desde que arrancó el 2023 hemos visto un montón de películas increíbles en la pantalla grande y chica. Sin embargo, todavía faltan por estrenarse varias cintas que nos emocionan muchísimo, como el caso de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese.

Desde hace un buen rato les contamos que el legendario cineasta estadounidense estaba trabajando en su siguiente proyecto, basado en el libro Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI del autor David Grann. Por si esto no fuera suficiente, en esta película, Scorsese vuelve a juntar a un elenco de lujo, encabezado por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser, Jesse Plemons y Lily Gladstone.

Leonardo DiCaprio en ‘Killers of the Flower Moon’//Foto: Apple TV+/Paramount Pictures

Leonardo DiCaprio y Robert De Niro se lucen en el nuevo tráiler de ‘Killers of the Flower Moon’

Poco a poco han surgido detalles de esta cinta, los cuales nos hacen pensar que será una de las películas del año. Nos quedamos con la boca abierta cuando apareció el primer vistazo, pero ahora, después de mucha espera, por fin tenemos el tráiler oficial de Killers of the Flower Moon y sin duda, pinta que será una historia que nos dejará al filo del asiento.

En este nuevo adelanto de Killers of the Flower Moon conocemos más sobre el complicado romance de Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) y Mollie Kyle (Lily Gladstone), quienes están involucrados en una serie de asesinatos dentro de la tribu Osage, los cuales fueron reales y ocurrieron en Estados Unidos en los años 20, aunque no tuvieron tanto impacto como quizá lo harían en la actualidad.

Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone en el nuevo tráiler de ‘Killers of the Flower Moon’/Foto: Apple TV+

Pero, ¿por qué estaban matando a estas personas? Bueno, pues resulta que los líderes de dicha tribu empezaron a morir luego de que se volvieron ricos ,gracias a que en su territorio encontraron petróleo. Y como podrán imaginarse, la riqueza de estos nativos americanos atrajo la atención de varias personas que los manipularon, extorsionaron, robaron y asesinaron. De eso va Killers of the Flower Moon.

Por si esto no fuera suficiente como para emocionarnos, en este vistazo de Killers of the Flower Moon tenemos nuevas imágenes de los personajes de Robert De Niro, Brendan Fraser y Jesse Plemons, que serán muy importantes para la trama. Suspenso, drama, cine de detectives y hasta un toque de western es lo que nos espera con esta película.

Robert De Niro y Brendan Fraser en ‘Killers of the Flower Moon’//Foto: Apple TV+/Paramount Pictures

Hasta el momento no hay una fecha oficial de estreno para Killers of the Flower Moon, lo único que sabemos es que se estrenará en los cines de México y gran parte del mundo en octubre de 2023, para después llegar al catálogo de Apple TV+. Pero mientras esperamos a que llegue el día para ver esta cinta, chequen por acá el nuevo tráiler.