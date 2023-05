Checa a Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Brendan Fraser en el tráiler de 'Killers of the Flower Moon' de Scorsese

No cabe duda que el 2023 está siendo un gran año para el cine. No solo lo mencionamos por las películas que ya hemos visto en la pantalla grande, también porque en los próximos meses llegarán cintas que nos emocionan muchísimo. Entre ellas claro que está Killers of the Flower Moon del gran Martin Scorsese.

Desde hace un buen rato les contamos que el legendario director estaba trabajando en este proyecto, uno de los más ambiciosos de su carrera porque adapta el libro best-seller Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI publicado por David Grann en 2017. Ya desde ahí esta producción tenía nuestra atención.

Leonado DiCaprio en ‘Killers of the Flower Moon’//Foto: Apple TV+/Paramount Pictures

Por fin tenemos el primer tráiler de ‘Killers of the Flower Moon’ de Martin Scorsese

Poco a poco fueron surgiendo detalles de esta película que nos emocionaban cada vez más, como el elenco que la protagoniza. Sin embargo, después de un buen rato de espera, por fin tenemos el primer tráiler de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, y agárrense, porque no están preparados para lo que se viene.

En este breve adelanto de Killers of the Flower Moon, todo tiene un tono muy misterioso y hasta estresante. Aquí conocemos a Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio), un hombre que llega a Oklahoma en 1920 junto a su esposa Mollie (Lily Gladstone). Sin embargo, a su alrededor comienzan a asesinar bajo circunstancias misteriosas a los miembros de una tribu llamada Osage, lo cual dio como resultado el nacimiento del FBI.

Robert De Niro y Brendan Fraser en ‘Killers of the Flower Moon’//Foto: Apple TV+/Paramount Pictures

Por si no fuera suficiente checar a Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone en este vistazo de Killers of the Flower Moon, también podemos ver las actuaciones de gran parte del elenco, encabezado por el mismísimo Robert De Niro, Brendan Fraser y Jesse Plemons. Así que prepárense, porque pinta que la cosa estará muy intensa.

Anoten la fecha en el calendario, porque Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese llegará a las salas de cine este 6 de octubre (aunque aún no se sabe si también aplicará en México). Pero mientras esperamos a que nos confirmen qué onda en nuestro país y para calentar motores, a continuación les dejamos el primer tráiler de esta película tan esperada.