Ethan Hawke y Julia Roberts se enfrentan al apocalipsis en el tráiler de 'Leave the World Behind'

Lo que necesitas saber: Si les laten las cintas apocalípticas, tienen que ver 'Leave The World Behind', la nueva película de Netflix con Ethan Hawke y Julia Roberts

Parece mentira, pero aunque no lo crean, faltan unos cuantos meses para que termine el 2023, el cual estuvo lleno de grandes estrenos tanto en la pantalla grande como en la chica. Sin embargo, el cierre del año también se pondrá bueno, pues las grandes productores y las plataformas de streaming aún tienen películas interesantes bajo la manga. Tal es el caso de Netflix, que pronto nos presentará Leave The World Behind.

Y es que de plano, este es uno de los proyectos más grandes del gigante del streaming para el fin del 2023. Para que se den una idea, esta cinta está basada en la novela homónima, lanzada por el autor estadounidense, Rumaan Alam. Por si esto no fuera suficiente, cuenta con la producción de Higher Ground (la productora de los Obama), la dirección de Sam Esmail (quien trabajó en Mr. Robot) y un elenco de lujo.

Julia Roberts y Ethan Hawke son los protagonistas de ‘Leave The World Behind’/Foto: Netflix

Netflix estrenó el tráiler de ‘Leave The World Behind’, una película apocalíptica bastante tensa

Después de mucha espera, Netflix por fin estrenó el tráiler oficial de Leave The World Behind y definitivamente, se nota que esta película nos tendrá al filo del asiento, pues los protagonistas de la historia tendrán que enfrentarse a un apocalipsis donde existen muy pocas probabilidades de que todos puedan salir sanos y salvos.

En este adelanto conocemos a Amanda (Julia Roberts) y Clay (Ethan Hawke), quienes rentan una lujosa casa para pasar el fin de semana con sus hijos, Archie (Charlie Evans) y Rose (Farrah Mackenzie). Sus vacaciones pronto dan una vuelta cuando dos extraños, GH (Mahershala Ali) y su hija Ruth (Myha’la), llegan por la noche con noticias de un misterioso ciberataque y buscan refugio en la casa que dicen que es suya.

Los protagonistas de ‘Leave The World Behind’ se enfrentarán al apocalipsis en esta película/Foto: Netflix

Las dos familias se enfrentan a un desastre inminente que a juzgar por lo que se ve en el tráiler, se vuelve más aterrador minuto a minuto, obligando a todos a aceptar su lugar en un mundo que se está derrumbando frente a sus ojos. De eso va Leave The World Behind, una historia apocalíptica que de planol promete llenarnos de tensión y dejarnos al filo de nuestros asientos.

Anoten la fecha en su calendario para que no se les pase, porque Leave The World Behind estará disponible en el catálogo de Netflix el próximo 8 de diciembre, después de estrenarse en algunos cines a nivel mundial. Pero mientras calentamos motores y esperamos a que llegue el día para ver esta cinta caótica, chequen a continuación el primer tráiler.

