Lo que necesitas saber: En el mensaje en el que celebró la suspensión del programa de Jimmy Kimmel, Donald Trump pidió a NBC hacer lo mismo con los programas de Jimmy Fallon y Set Meyers.

Lo que está pasando en Estados Unidos es un punto de quiebre en la defensa de la libertad de expresión. Luego de la suspensión del programa de Jimmy Kimmel (evidentemente por presión de Donald Trump), los principales presentadores estadounidenses (colegas de Kimmel) hablaron y lo hicieron de la forma en que mejor saben hacerlo. Definitivamente no será del agrado del presidente…

Donald Trump en conferencia // X:@WhiteHouse

“Algunos dirán que es una cortina de humo para consolidar el poder y la intimidación”: Jon Stewart

Jon Stewart no se esperó al lunes y realizó una edición especial de su Daily Show… “una versión renovada, aprobada por el gobierno (…) con el obediente patriótico, Jon Stewart”, en la que expuso todas las ridículas contradicciones en las que caen Trump y sus seguidores cuando se trata de hablar de libertad de expresión, crítica y respeto.

“Algunos negacionistas dirán que las preocupaciones por la libertad de expresión de esta administración son una estratagema cínica, un bola de artimañas, una cortina de humo para la consolidación sin precedentes del poder y la intimidación”, advirtió Stewart al final de su presentación inicial. “No yo, creo que es genial”, concluyó.

Stewart fue el que más se extendió en su crítica al gobierno de Trump, pero no el único que se pronunció.

Por su parte, Jimmy Fallon se limitó a enviar un mensaje de apoyo a Jimmy Kimmel, esperando su pronto regreso a las pantallas… y dando una pequeña muestra de los tiempos de (auto)censura que se avecinan (o ya llegaron), en los que ya no se podrá criticar al presidente… o sí, pero bajo riesgo de ser cancelado.

“Debemos ponernos en pie por la libertad de expresión”: Meyers

En The Late Night With Seth Meyers, el presentador –en un tono similar al de Jon Stewart– se declaró gran admirador de Donald Trump, incapaz de burlarse de él… aunque mostrando lo vulgar que fue en su visita a Reino Unido y las protestas que hubo en el castillo de Windsor, sobre el cual se proyectaron imágenes del presidente mientras estaba en una fiesta de su amigo Jeffrey Epstein.

“Este es un momento importante para nuestra democracia, y debemos ponernos en pie por la libertad de expresión. Hay un motivo por la que el libre discurso está en la primera enmienda, porque va antes que todos los demás”.

Donald Trump pide a NBC cortar a Fallon y Meyers

Ya desde una posición afectada por Donald Trump (su programa será cancelado en unos meses), Stephen Colbert fue más agresivo al hablar de la defensa de la libertad de expresión.

“La gente de todo el país está sorprendida por esta censura descarada de la libertad de expresión”, aseguró, luego de mostrar un reporte de la Rolling Stone en la que se indica que ejecutivos de Disney y ABC creen que Jimmy Kimmel no dijo nada fuera de lugar al hablar sobre el caso de Charlie Kirk.

Jimmy Kimmel ya está fuera de circulación y, aunque se dijo que su suspensión es “indefinida”, reportes indican que el foro en que se realiza su programa está quedando vacío.

Tras la suspensión del show de Jimmy Kimmel, el presidente Donald Trump celebró la medida, asegurando que el presentador ofrecía bajos ratings y es una persona “sin talento. En su mensaje, advirtió que “ya sólo quedan Jimmy y Seth”, refiriéndose a Fallon y Meyers. “Hazlo, NBC!”, agregó, aevidenciando que también los quiere fuera..