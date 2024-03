De Frida Kahlo a Lila Avilés: Las mexicanas que tienen su muñeca 'Barbie'

Lo que necesitas saber: Lila Avilés, la directora mexicana de 'Totém', será inmortalizada como una muñeca Barbie para la colección 'Role Models'.

El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y Mattel lo conmemorará con un lanzamiento especial de varias muñecas ‘Barbie’ inspiradas en mujeres icónicas que han destacado en la industria del entretenimiento. Una de ellas será de la directora mexicana Lila Avilés.

Avilés es directora de películas como ‘La Camarista’ (2018) y ‘Tótem’ (2023), dos cintas que fueron elegidas para representar a México en los premios Oscar y que si bien no han entrado a las nominaciones de dicha ceremonia, posicionan a Avilés como una de las directoras mexicanas más rifadas.

Naíma Sentíes y Lila Avilés durante una conferencia en el FICM 2023. Foto: FICM.

La directora mexicana Lila Avilés se convertirá en una ‘Barbie’

Es por eso mismo que este 2024 Mattel decidió incluir a Lila Avilés en la línea ‘Role Models’, una iniciativa que la conocida marca de muñecas creó en 2015 y donde hacen homenaje a las mujeres de todo el mundo que inspiran a las generaciones futuras.

Además de Lila Avilés, Mattel hará muñecas Barbie de las actrices Hellen Mirren y Viola Davis; las cantantes, Shania Twain y Kylie Minogue; la comediante alemana, Enissa Amani; la modelo japonesa, Nicole Fujita y la influencer indígena brasileña, Maira Gomez.

Kylie Minogue también tendrán su propia muñeca Barbie. Foto: Getty Images

La cineasta se unirá a la colección ‘Role Models’ de Mattel

“Desde el inicio de la marca, Barbie ha ayudado a las niñas a explorar su potencial ilimitado a través de diferentes roles y narrativas, desde fomentar la autoexpresión mediante disfraces hasta representar cualquiera de sus más de 250 carreras”, indicó Mattel en su comunicado donde destacó la importancia de Barbie para las infancias.

“Con Barbie a su lado, innumerables niñas han podido imaginar sus propias historias a través del juego que les ayuda a dar forma a su futuro en la vida real”, escribió Mattel en el escrito donde recalcó su compromiso con compartir historias de empoderamiento a través de las muñecas.

Lila Avilés. Foto: Getty Images

Estas son las mexicanas que ya tienen su muñeca Barbie

Con este reconocimiento, Lila Avilés se unirá a la ingeniera Katya Echazarreta, la primera mujer nacida en nuestro país que llegó al espacio en 2022 y que el año pasado formó parte del ‘Role Models’ de Mattel, cuya colección de ese entonces se enfocó en mujeres que destacan en la ciencia y la tecnología.

Pero Lila y Katya no han sido las únicas mexicanas convertidas en muñecas ‘Barbie’ por parte de Mattel. De hecho, acá les contamos de las otras mexicanas que han conseguido este homenaje por sus logros destacados:

Katya Echazarreta. Foto: Mattel

Paola Espinoza

En el año 2021, Mattel realizó una muñeca Barbie OOAK (One of a Kind, o ‘única en su tipo’ en español) de la clavadista mexicana y medallista olímpica, para celebrar sus 25 años de trayectoria. La muñeca Barbie de Espinoza formó parte del Proyecto Dream Gap, que busca presentar a las niñas y niños historias de mujeres con distintas ocupaciones (doctoras, enfermeras, psiquiatras, deportistas, etc.)

Paola Espinoza. Foto: Barbiepedia

Frida Kahlo

La Barbie de la artista mexicana, reconocida en todo el mundo por sus pinturas surrealistas y revolucionar la cultura en nuestro país, se hizo en 2018 para la iniciativa ‘Inspiring Women (Mujeres inspiradoras)’ con la que Mattel busca plasmar referentes de mujeres que sirvan como modelos a seguir.

Aunque es evidente que Frida Kahlo tenía que sí o sí ser parte de esta collección, la muñeca estuvo envuelta en una polémica legal por los usos de imagen de la fallecida artista, pues familiares de Kahlo aseguraban que Mattel no contaba con los permisos, aunque la Fundación Familia Frida Kahlo mencionaba todo lo contrario.

La muñeca de Frida Kahlo tuvo un problema legal con su lanzamiento. Foto: Mattel

Lorena Ochoa

En 2018 y justo para la línea de ‘Role Models’, Mattel incluyó en su listado de ese año a la golfista profesional, Lorena Ochoa, quien fue la mejor clasificada del mundo en el periodo de abril de 2007 hasta mayo de 2010. Aunque además de atleta, también destacan sus facetas como madre, empresaria e importante promotora de golf en nuestro país.

Lorena Ochoa. Foto: Mattel

Katya Echazarreta

En 2022, Katya Echazarreta se convirtió en la primer mujer nacida en México que llegó al espacio a través de la misión NS-21 del programa New Shepard. Un logro que la ingeniera eléctrica consiguió a sus 27 años en un campo que está dominado por hombres y con el cual, abrió las puertas a muchas más mujeres que pueden seguir sus pasos.

Katya Echazarreta se unió al ‘Role Models’ de Barbie en 2023. Foto: Mattel

Adriana Azuara

Adriana Azuara es una conferencias que brinda charlas motivacionales enfocadas principalmente en mujeres, jóvenes y niñas. Fue la primera mujer mexicana en ser considerada como “Líder Latinoamericana de Bienestar” y es conocida por su línea de spas ‘All4Spas’, que priorizan la salud física, mental y emocional de las mujeres.

Azuara también ha contribuido en apoyo a mujeres en su lucha contra el cáncer y por esos logros y otros más, Mattel la incluyó en la colección ‘Role Models’ en 2023.

Foto: Mattel

Karla Wheelock

Karla Wheelock es una emprendedora social, empresaria, comunicadora y alpinista que en 1999 se convirtió en la primera mujer latinoamericana en subir el Monte Everest desde su vertiente norte. Además, seis años después consiguió ser la primera mujer en Latinoamérica que alcanzó la cima de las ‘Siete Cumbres’, que son las montañas más altas en cada continente.

Wheelock fue incluida en la lista de Role Models de 2019 y esto en parte también fue gracias a su chamba al apoyar proyectos para realizar expediciones a la Antártida.

Paola Longoria

Desde el año 2015 Mattel lanzó la iniciativa ‘Sheroes’, She-Ella | Heroes-Héroes y que en el caso de la muñeca inspirada en la raquetbolista mexicana –a quien además la consideran una de la mejores en todo el mundo–, se hizo con la misión de empoderar a las mujeres deportistas.

No sólo eso, sino que también las niñas se inspiraran a seguir sus sueños y metas (que ya escuchamos en el famoso eslogan ‘sé lo que quieras ser’) al conocer los logros destacados de las atletas en cuestión.

Paola Longoria. Foto: Barbiepedia

Lila Avilés

Como les comentamos, este 2024 Lila Avilés será incluida en la colección ‘Role Models’ por su trabajo en la industria del cine. ¿Lo mejor? que la figura de la cineasta mexicana incluirá algunos elementos como su cámara de video en el hombro, un guión y su gatito. ¡Súper merecido!

Lila Avilés será inmortalizada en una Barbie. Foto: Mattel

