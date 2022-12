A Bart se le ocurre tatuarse “Mamá” en el brazo, mientras la familia hace las compras navideñas. Pero esta decisión sólo sería el inicio de la aventura de Homero para conseguir dinero y comprar los regalos de Navidad. Y con este capítulo, Los Simpson estrenaron la primera de 33 temporadas.

‘Simpsons: Roasting on an Open Fire Christmas Special’ (‘Los Simpson: asando a fuego abierto‘) fue también el primer especial de Navidad de otros 19 que el equipo creativo le ha dedicado a este día de estar en pijama, con la familia viendo… Los Simpson —ok, si no son fans, deben intentarlo, les recomendamos mucho este entrañable capítulo.

“Matt Groening, creador de Los Simpson”. Foto: Getty Images.

Un especial de Navidad: el primer capítulo de la primera temporada de Los Simpson

Y a propósito de que estamos en diciembre (de hecho, ya en Navidad) por aquí les vamos a contar un par de cosas curiosas que giran alrededor de este primer capítulo.

Foto: @80s_y_90s-Fox

(Los fans de hueso colorado seguramente estarán pensando: “Esperen, esta no fue la primera vez que Maggie, Lisa, Bart, Marge y Homero aparecieron en televisión” y pues, para allá vamos).

El primer capítulo de la serie

Los Simpson nacieron de la pluma y mente de Matt Groening y un buen número de guionistas, dibujantes, animadores y animadoras que le pusieron corazón para que esta familia de Springfield siga vigente, a 35 años de salir en la televisión.

Y si bien decimos que ‘Los Simpson: asando a fuego abierto’ es el primer capítulo de esta serie, lo cierto es que a esta primera temporada le antecedió una serie de cortos.

Foto: @80s_y_90s-Fox

Igual ya los han topado, esos episodios chirris donde Homero parecía un poco más viejo y en general los dibujos no estaban tan, ¿estilizados?

Pero bueno, Los Simpson debutaron como una serie satírica de cortos que eran producidos por James L. Brooks y después pasaron a formar parte del ‘Show de Tracey Ullman’ —producido por la Fox Broadcasting Company— en abril de 1987

Dos años después, el éxito fue tal que Los Simpson tuvieron su propio espacio ahí en Fox y el 17 de diciembre de 1989 llegó su gran momento: el estreno en el gabacho como un programa independiente.

Foto: Tara Ziemba-FilmMagic.

¿Qué tal les fue? Pues acá estamos en 2022 y la serie sigue —aunque ya en medio de varias críticas por parte de los/las fans. Pero en aquel momento, finales de los 80, ese primer capítulo fue bien importante (hasta The Hollywood Reporter le dedicó una reseña).

“Será la mejor Navidad que hayamos tenido”

El argumento es sencillo y típico de las historias de Navidad, aunque con su toque de acidez simpsoniana: la familia se gasta los ahorros para quitarle un tatuaje a Bart, con la confianza de que a Homero le darán su bono navideño.

Peeeeero eso no sucede. Y es así como en casi 30 minutos seguimos la aventura de Homero para “salvar” la Navidad de Los Simpson —aunque en el camino descubrimos que no todo es lo material.

Foto: Fox.

Ayudante de Santa y otras curiosidades

Justo en este 2022 este capítulo cumple 33 añotes y no nos queda más que mencionar un par de datos curiosos.

Como el más evidente: el verdadero nombre de Huesos y su origen. Este perrito galgo se llamaba ‘Ayudante de Santa’ o número 8 —y en este primer episodio, además de ser la primera vez que aparece, es la única en toda la primera temporada.

Foto: Getty Images.

Otro dato es que, en realidad, este especial de Navidad no iba a ser el primero. El equipo ya tenía planeado ‘Una noche encantadora’ para inaugurar la serie un poco antes de diciembre. Sin embargo, unos problemas en la animación lo impidieron y el estreno se recorrió, con otro episodio programado.

Tal vez por esta razón el especial de Navidad no tiene la clásica intro que abre en el resto de los capítulos.