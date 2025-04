Lo que necesitas saber: Los Simpson debutaron en un ya lejano diciembre de 1989. Está por superar los 800 capítulos.

Que no coman aguacate los del team “nomás hasta la temporada 9 estaban chidos”, porque –¿qué creen?– Los Simpson están confirmados para llegar a la Temporada 40. Algo inédito, histórico y, aunque algunos digan que no, prueba de su influencia y calidad.

Homero Simpson es gran fan de la cerveza Duff. Foto: Disney

La serie superará los 800 capítulos

En esta semana de grandes anuncios, Los Simpson no se quedaron atrás y se ha dado a conocer que la serie amarilla llegará a la Temporada 40. “La longevidad de este acuerdo reafirma nuestro compromiso con la asociación exitosa que hemos construido con el increíble equipo de Disney”, comentó Rob Wade, director ejecutivo de Fox Entertainment, citado por Variety.

Si 40 temporadas suena una barbaridad, lo es en la misma proporción saber que, al cumplir esa meta, Los Simpson habrán superado los 800 capítulos (pese a bajas de personajes y voces de artistas). Cifra insuperable que confirma a la serie creada por Matt Groening como la serie más longeva de la historia… una marca que luce insuperable para cualquier otro programa.

Y eso que competencia hay. Además de confirmarse las cuatro temporadas para Los Simpsons, Fox también anunció que prolongará series como Padre de Familia, Bob’s Burger y Papá Americano.

Disney+ estrena streaming 24/7 de Los Simpson

Aunque muchos ya ni pelan lo que sucede por la serie que hace no mucho era la que marcaba casi toda conversación, Los Simpson estuvieron en duda para seguir… no con vida, sino en TV, ya que, con eso de que ahora son propiedad de Disney, se llegó a pensar que ya sólo serían disponibles en plataforma. No será así: seguirán en televisión abierta (claro, en Estados Unidos).

Y hablando de Disney+, la plataforma anunció que ya tiene un streaming especial en el que los fans de Los Simpson pueden ver los capítulos 24/7… todos los días a todas horas, todos los capítulos en orden cronológico. ¿Por? Pues nomás, para evitar la pesada pregunta “¿cuál veo?” Nomás se llega, se conecta uno y listo.

Los Simpson en streaming 24/7 / Imagen: @DisneyPlus