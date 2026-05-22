Lo que necesitas saber: Las listas deben entregarse a más tardar el 1 de junio ante la FIFA

El Mundial 2026 no sólo es el más caro en la historia, sino que también será el más grande en cuanto a la convocatoria de jugadores, ya que la FIFA aumentó a 48 selecciones y cada selección llevará a 26 futbolistas, de modo que en la Copa del Mundo celebrada en México, Estados Unidos y Canadá se reunirán mil 248 jugadores.

Desde el 11 de mayo comenzamos a conocer las primeras listas oficiales y la fecha límite para que estas listas sean entregadas a la FIFA es el 1 de junio.

¿Cuándo anuncia México su lista para el Mundial?

La lista de México se dará a conocer el 1 de junio, después del partido amistoso contra Australia, a disputarse el 30 de mayo.

Grupo A

México: Anuncia su lista el 1 de junio

Sudáfrica: No ha anunciado su lista

Lista República Checa

Porteros

Lukas Hornicek (Braga)

Matej Kovar (PSV Eindhoven)

Jindrich Stanek (Slavia Praga)

Defensas

Vladimir Coufal (Hoffenheim)

David Doudera (Slavia Praga)

Tomas Holes (Slavia Praga)

Robin Hranac (Hoffenheim)

Stepan Chaloupek (Slavia Praga)

David Jurascek (Slavia Praga)

Ladislav Krejci (Wolverhampton)

Jaroslav Zeleny (Slavia Praga)

David Zima (Slavia Praga)

Mediocampistas

Pavel Bucha (FC Cincinnati)

Lukas Cerv (Viktoria Plzen)

Vladimir Darida (Hradec Kralove)

Tomas Ladra (Viktoria Plzen)

Lukas Provod (Slavia Praga)

Michal Sadilek (Slavia Praga)

Hugo Sochurek (Sparta Praga)

Alexandr Sojka (Viktoria Plzen)

Tomas Soucek (West Ham United)

Pavel Sulc (Olympique de Lyon)

Denis Visinsky (Viktoria Plzen)

Delanteros

Adam Hlozek (Hoffenheim)

Tomas Chory (Slavia Praga)

Mojmir Chytil (Slavia Praga)

Christophe Kabongo (Mlade Boleslav)

Jan Kuchta (Sparta Praga)

Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

Lista de Corea del Sur

Porteros

Seung-gyu Kim (FC Tokio)

Hyeon-woo Jo (Uslan HD FC)

Bum-keun Song (Jeonbuk)

Defensas

Min-jae Kim (Bayern Múnich)

Moon-Hwan Kim (Daejeon Hana Citizen)

Tae-Hyeon Kim (Jeonbuk Hyundai Motors)

Jin-Seob Park (ZJ FC)

Young-Woo Seol (Estrella Roja Belgrado)

Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach)

Gi-Hyuk Lee (Gangwon FC)

Tae-Seok Lee (FK Austria Viena)

Han-Beom Lee (FC Midtjylland)

Yu-Min Cho (Sharjah FC)

Medios

Jin-Gyu Kim (Jeonbuk Hyundai Motors)

Jun-Ho Bae (Stoke City)

Seung-Ho Paik (Birmingham City)

Hyun-Jun Yang (Celtic FC)

Ji-Sung Eom (Swansea City)

Kang-In Lee (PSG)

Dong-Gyeong Lee (Ulsan HD FC)

Jae-Sung Lee (Mainz 05)

In-Beom Hwang (Feyenoord)

Hee-Chan Hwang (Wolverhampton)

Delanteros

Heung-Min Son (Los Ángeles FC)

Hyeon-Gyu Oh (Besiktas JK)

Gue-Sung Cho (FC Midtjylland)

Grupo B

Canada: No ha anunciado su lista

Qatar: No ha anunciado su lista

Lista de Suiza

Marvin Keller (BSC Young Boys)

Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

Yvon Mvogo (Lorient)

Defensas

Manuel Akanji (Internazionale)

Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt)

Eray Cömert (Valencia)

Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach)

Luca Jaquez (Stuttgart)

Miro Muheim (Hamburger SV)

Ricardo Rodríguez (Real Betis)

Silvan Widmer (Mainz 05)

Ofensiva

Michel Aebischer (Pisa)

Remo Freuler (Bologna)

Ardon Jashari (AC Milan)

Fabian Rieder (Augsburg)

Djibril Sow (FC Sevilla)

Granit Xhaka (Sunderland) / Capitán

Denis Zakaria (Monaco)

Zeki Amdouni (Burnley)

Breel Embolo (Stade Rennais)

Dan Ndoye (Nottingham Forest)

Noah Okafor (Leeds United)

Rubén Vargas (Sevilla)

Christian Fassnacht (BSC Young Boys)

Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf)

Johan Manzambi (SC Freiburg)

Lista de Bosnia

Porteros

Nikola Vasilj (St. Pauli)

Martin Zlomislić (HNK Rijeka)

Osman Hadžikić (Slaven Belupo Koprivnica)

Defensas

Sead Kolašinac (Atalanta)

Amar Dedić (Benfica)

Nihad Mujakic (Gaziantep)

Nikola Katić (Schalke 04)

Tarik Muharemović (Sassuolo)

Stjepan Radeljić: (HNK Rijeka)

Dennis Hadžikadunić (Sampdoria)

Nidal Čelik (RC Lens)

Mediocampistas

Amir Hadžiahmetović (Hull City)

Ivan Šunjić (Pafos)

Ivan Bašić (Astana)

Dzenis Burnić (Karlsruher)

Ermin Mahmić (Slovan Liberec)

Benjamin Tahirović (Brøndby)

Amar Memić (Viktoria Plzen)

Kerim Alajbegović (Salzburg)

Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven)

Delanteros

Ermedin Demirović (Stuttgart)

Jovo Lukić (Universitatea Cluj)

Samed Baždar (Jagiellonia Białystok)

Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach)

Edin Džeko (Schalke 04)

Grupo C

Lista de Brasil

Porteros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbahce)

Weverton (Gremio)

Defensas

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhaes (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahli)

Léo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Wesley (Roma)

Medios

Bruno Guimaraes (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Danilo Silva (Botafogo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Delanteros

Endrick (Lyon)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Thiago (Brentford)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar Jr (Santos)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Vinícius Jr (Real Madrid)

La lista de Haití

Porteros

Josué Duverger (Cosmos Koblenz)

Alexandre Pierre (Sochaux)

Johny Placide (Bastia)

Defensas

Ricardo Adé (Liga de Quito)

Carlens Arcus (Angers SCO)

Hannes Delcroix (Lugano)

Jean-Kévin Duverne (Gent)

Martin Expérience (Nancy)

Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks)

Wilguens Paugain (Zulte Waregem)

Keeto Thermoncy (Young Boys II)

Medios

Carl Fred Sainte (El Paso Locomotive)

Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton)

Leverton Pierre (Vizela)

Danley Jean Jacques (Philadelphia Union)

Woodensky Pierre (Violette)

Dominique Simon (Tatran Prešov)

Delanteros

Josué Casimir (Auxerre)

Louicius Deedson (Dallas)

Derrick Etienne Jr. (Toronto)

Yassin Fortuné (Vizela)

Wilson Isidor (Sunderland)

Lenny Joseph (Ferencváros)

Duckens Nazon (Esteghlal)

Frantzdy Pierrot (Rizespor)

Ruben Providence (Almere City)

Lista de Escocia

Porteros

Craig Gordon (Hearts)

Angus Gunn (Nottingham Forest)

Liam Kelly (Rangers)

Defensas

Grant Hanley (Hibernian)

Jack Hendry (Al-Ettifaq)

Aaron Hickey (Brentford)

Dom Hyam (Wrexham)

Scott McKenna (Dinamo Zagreb)

Nathan Patterson (Everton)

Anthony Ralston (Celtic)

Andy Robertson (Liverpool) / Capitán

John Souttar (Rangers)

Kieran Tierney (Celtic)

Medios y Delanteros

Ryan Christie (Bournemouth)

Findlay Curtis (Kilmarnock)

Lewis Ferguson (Bologna)

Ben Gannon-Doak (Bournemouth)

Billy Gilmour (Napoli)

John McGinn (Aston Villa)

Kenny McLean (Norwich City)

Scott McTominay (Napoli)

Ché Adams (Torino)

Lyndon Dykes (Charlton Athletic)

George Hirst (Ipswich Town)

Lawrence Shankland (Hearts)

Ross Stewart (Southampton)

Marruecos: Todavía no anuncia lista final

Grupo D

Estados Unidos: Anuncia su lista el 26 de mayo

Paraguay: No ha anunciado su lista

Australia: Anuncia su lista el 1 de junio

Turquía: No ha anunciado su lista

Grupo E

Lista de Alemania

Porteros

Manuel Neuer (Bayern Munich)

Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim)

Alexander Nübel (Stuttgart)

Defensas

Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt)

Pascal Grob (Königshofen)

Joshua Kimmich (Bayern Munich)

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Aleksandar Pavlovic (Bayern Múnich)

David Raum (Leipzig)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Angelo Stiller (Stuttgart)

Jonathan Tah (Bayern Múnich)

Malick Thiaw (Newcastle United)

Ofensivos

Nadiem Amiri (Mainz 05)

Maximilian Beier (Borussia Dortmund)

Leon Goretzka (Bayern Múnich)

Kai Havertz (Arsenal)

Lennart Karl (Bayern Múnich)

Jamie Leweling (Stuttgart)

Jamal Musiala (Bayern Múnich)

Leroy Sané (Galatasaray)

Deniz Undav (Stuttgart)

Florian Wirtz (Liverpool)

Nick Woltemade (Newcastle United)

Lista de Curazao

Porteros

Tyrick Bodak (Telstar)

Trevor Doornbusch (VVV Venlo)

Eloy Room (Miami FC)

Defensas

Riechedly Bazoer (Konyaspor)

Joshua Brenet (Kayserispor)

Roshon van Eijma (RKC Waalwijk)

Sherel Floranus (PEC Zwolle)

Deveron Fonville (NEC Nijmegen)

Juriën Gaari (Abha Club)

Armando Obispo (PSV)

Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)

Medios

Juninho Bacuna (FC Volendam)

Leandro Bacuna (Igdir FK)

Livano Comenencia (FC Zúrich)

Kevin Felida (FC Den Bosch)

Ar’Jany Martha (Rotherdam United)

Tyrese Noslin (SC Telstar)

Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk)

Delanteros

Jeremy Antonisse (AE Kifisia)

Tahith Chong (Sheffield United)

Kenji Gorré (Maccabi Haifa)

Sontje Hansen (Middlesbrough FC)

Gervane Kastaneer (Terengganu FC)

Brandley Kuwas (FC Volendam)

Jürgen Locadia (Miami FC)

Jearl Margarita (SK Beveren)

Lista de Costa de Marfil

Porteros

Yahia Fofana (Caykur Rizespor)

Mohamed Kone (Charleroi)

Alban Lafont (Panathinaikos)

Defensas

Emmanuel Agbadou (Beşiktaş)

Clement Akpa (AJ Auxerre)

Ousmane Diomande (Sporting CP)

Guela Doue (Estrasburgo)

Ghislain Konan (Gil Vicente)

Odilon Kossounou (Atalanta BC)

Evan Ndicka (AS Roma)

Wilfried Singo (Galatasaray)

Medios

Seko Fofana (Porto)

Parfait Guiagon (Charleroi)

Christ Inao Oulai (Trabzonspor)

Franck Kessie (Al-Ahli)

Ibrahim Sangare (Nottingham Forest)

Jean-Michael Seri (Maribor)

Delanteros

Simon Adingra (Mónaco)

Ange-Yoan Bonny (Inter de Milán)

Amad Diallo (Manchester United)

Oumar Diakite (Cercle Brugge)

Yan Diomande (RB Leipzig)

Evann Guessand (Crystal Palace)

Nicolas Pepe (Villarreal)

Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim)

lye Wahi (OGC Nice)

Ecuador: No ha anunciado su lista

Grupo F

Países Bajos: Anuncia su lista el 25 de mayo

Lista de Japón

Porteros

Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers)

Keisuke Osako (Sanfrece Hiroshima)

Zion Suzuki (Parma)

Defensas

Ko Itakura (Ajax)

Hiroki Ito (Bayern Munich)

Yuto Nagatomo (FC Tokio)

Ayumu Seko (Le Havre)

Yukinari Sugawara (Werder Bremen)

Junnosuke Suzuki (Copenhague)

Shogo Taniguchi (Sint-Truidense)

Takehiro Tomiyasu (Ajax)

Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord)

Medios

Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt)

Wataru Endo (Nottingham Forest)

Junya Ito (Genk)

Daichi Kamada (Crystal Palace)

Takefusa Kubo (Real Sociedad)

Keito Nakamura (Stade de Reims)

Kaishu Sano (Mainz 05)

Ao Tanaka (Leeds United)

Delanteros

Keisuke Goto (Sint-Truidense)

Daizen Maeda (Celtic FC)

Koki Ogawa (NEC Nijmegen)

Kento Shiogai (Wolfsburgo)

Yuito Suzuki (Friburgo)

Ayase Ueda (Feyenoord)

Lista de Suecia

Porteros

Viktor Johansson (Stoke City)

Kristoffer Nordfeldt (AIK Solna)

Jacob Widell Zetterström (Derby County)

Defensas

Hjalmar Ekdal (Burnley)

Gabriel Gudmundsson (Leeds United)

Isak Hien (Atalanta)

Emil Holm (Juventus)

Gustaf Lagerbielke (Braga)

Victor Nilsson Lindelöf (Aston Villa)

Eric Smith (St. Pauli)

Carl Starfelt (Celta)

Elliot Stroud (Mjällby)

Daniel Svensson (Dortmund)

Medios

Yasin Ayari (Brighton)

Lucas Bergvall (Tottenham)

Jesper Karlström (Udinese)

Benjamin Nygren (Celtic)

Ken Sema (Pafos)

Mattias Svanberg (Wolfsburgo)

Besfort Zeneli (Union SG)

Delanteros

Taha Ali (Malmö)

Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel)

Anthony Elanga (Newcastle)

Viktor Gyökeres (Arsenal)

Alexander Isak (Liverpool)

Gustaf Nilsson (Brujas)

Lista de Túnez

Porteros

Aymen Dahmene (CS Sfaxien)

Sabri Ben Hassan (Étoile du Sahel)

Abdelmouhib Chamakh (Club Africain)

Defensas

Montassar Talbi (Lorient)

Dylan Bronn (Servette FC)

Omar Rekik (NK Maribor)

Adem Arous (Kasımpaşa)

Raed Chikhaoui (US Monastirienne)

Yan Valery (Young Boys)

Moutaz Neffati (IFK Norrköping)

Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance de Tunis)

Ali Abdi (Nice)

Medios

Ellyes Skhiri (Frankfurt)

Rani Khedira (Union Berlin)

Hadj Mahmoud (Lugano)

Ismaël Gharbi (Augsbourg)

Hannibal Mejbri (Burnley)

Anis Ben Slimane (Norwich)

Mortadha Ben Ouanes (Kasımpaşa)

Delanteros

Sebastian Tounekti (Celtic)

Elias Saad (Hannover 96)

Elias Achouri (Copenhague)

Khalil Ayari (PSG)

Rayan Elloumi (Vancouver)

Hazem Mastouri (Dinamo Makhatchkala)

Firas Chaouat (Club Africain)

Grupo G

Lista de Bélgica

Porteros

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Senne Lammens (Manchester United)

Mike Penders (Racing de Estrasburgo)

Defensas

Timothy Castagne (Fulham)

Zeno Debast (Sporting CP)

Maxim De Cuyper (Brighton)

Koni De Winter (Milan)

Brandon Mechele (Club Brujas)

Thomas Meunier (Lille)

Nathan Ngoy (Lille)

Joaquin Seys (Club Brujas)

Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)

Medios

Kevin De Bruyne (Nápoli)

Amadou Onana (Aston Villa)

Nicolas Raskin (Rangers)

Youri Tielemans (Aston Villa)

Hans Vanaken (Club Brugge)

Axel Witsel (Girona)

Delanteros

Charles De Ketelaere (Atalanta)

Jeremy Doku (Manchester City)

Matias Fernandez Pardo (Lille)

Romelu Lukaku (Napoli)

Dodi Lukebakio (Benfica)

Diego Moreira (Racing de Estrasburgo)

Alexis Saelemaekers (Milan)

Leandro Trossard (Arsenal)

Lista de Egipto

Portero

Mohamed El Shenawy (Al Ahly)

Mostafa Shobeir (Al Ahly)

El Mahdi Soliman (Zamalek SC)

Mohamed Alaa (El Gouna)

Defensas

Mohamed Hany (Al Ahly)

Tarek Alaa (Zamalek)

Hamdi Fathi (Al Wakrah)

Ramy Rabia (Al Ahly)

Yasser Ibrahim (Al Ahly)

Hossam Abdelmaguid (Zamalek)

Mohamed Abdelmonem (Nice)

Ahmed Fattouh (Zamalek)

Karim Hafez (Yeni Malatyaspor)

Mediocampistas

Marwan Attia (Al Ahly)

Mohannad Lasheen (Pyramids FC)

Nabil Emad Dunga (Zamalek)

Mahmoud Saber (Pyramids FC)

Ahmed Sayed Zizo (Zamalek)

Mahmoud Trezeguet (Al Ahly)

Emam Ashour (Al Ahly)

Mostafa Ziko (ZED FC)

Ibrahim Adel (Pyramids FC)

Haitham Hassan (Real Oviedo)

Mohamed Salah (Liverpool)

Delanteros

Omar Marmoush (Manchester City)

Aktay Abdullah (Trabzonspor)

Hamza Abdel Karim (Barcelona Atlètic)

Irán: No ha anunciado su lista

Lista de Nueva Zelanda

Porteros

Max Crocombe (Millwall)

Alex Paulsen (Lechia Gdansk)

Michael Woud (Auckland FC)

Defensas

Tim Payne (Wellington Phoenix)

Francis De Vries (Auckland FC)

Tyler Bindon (Nottingham Forest)

Michael Boxall (Minnesota United)

Liberato Cacace (Wrexham)

Nando Pijnaker (Auckland FC)

Finn Surman (Portland Timbers)

Callan Elliot (Auckland FC)

Tommy Smith (Braintree Town)

Medios

Joe Bell (Viking FK)

Matt Garbett (Peterborough United)

Marko Stamenic (Swansea)

Sarpreet Singh (Wellington Phoenix)

Alex Rufer (Wellington Phoenix)

Ryan Thomas (PEC Zwolle)

Delanteros

Chris Wood (Nottingham Forest)

Eli Just (Motherwell)

Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers)

Ben Waine (Port Vale)

Ben Old (Saint-Etienne)

Callum McCowatt (Silkeborg)

Jesse Randall (Auckland FC)

Lachlan Bayliss (Newcastle Jets)

Grupo H

España: Anuncia su lista el 25 de mayo

Lista de Cabo Verde

Porteros

Josimar Dias (Chaves)

Márcio da Rosa (Montana)

Carlos Santos (San Diego)

Defensas

Steven Moreira (Columbus Crew)

Wagner Pina (Trabzonspor)

João Paulo Fernandes (FCSB)

Sidny Lopes Cabral (Benfica)

Logan Costa (Villarreal)

Roberto Lopes (Shamrock Rovers)

Kelvin Pires (SJK Seinäjoki)

Ianique Tavares (Torreense)

Edilson Borges (Al-Bataeh CSC)

Medios

Jamiro Monteiro (Zwolle)

Telmo Arcanjo (Vitoria Guimarães)

Yannick Semedo (Farense)

Laros Duarte (Puskas AFC)

Deroy Duarte (Ludogorets)

Kevin Pina (Krasnodar)

Delanteros

Ryan Mendes (Igdir FK)

Willy Semedo (Omonia Nicosia)

Garry Rodrigues (Apollon Limassol)

Jovane Cabral (Estrela Amadora)

Nuno da Costa (Basaksehir FK)

Dailon Livramento (Casa Pia)

Gilson Benchimol (Akron Togliatti)

Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv)

Lista de Arabia: No ha anunciado su lista

Lista de Uruguay: No ha anunciado su lista

Grupo I

Irak: No ha anunciado su lista

Lista de Noruega

Porteros

Ørjan Håskjold Nyland (Sevilla)

Egil Selvik (Watford)

Sander Tangvik (Hamburgo)

Defensas

Kristoffer Ajer (Brentford)

Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt)

Henrik Falchener (Viking)

Sondre Langas (Derby County)

Torbjorn Heggem (Bologna)

Marcus Holmgren Pedersen (Torino)

Julian Ryerson (Borussia Dortmund)

David Moller Wolfe (Wolverhampton)

Leo Ostigard (Genoa)

Mediocampistas

Thelonious Aasgaard (Rangers)

Fredrik Aursnes (Benfica)

Patrick Berg (Bodo/Glimt)

Sander Berge (Fulham)

Oscar Bobb (Fulham)

Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt)

Antonio Nusa (Leipzig)

Andreas Schjelderup (Benfica)

Morten Thorsby (Cremonese)

Kristian Thorstvedt (Sassuolo)

Martin Odegaard (Arsenal)

Delanteros

Erling Haaland (Manchester City)

Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace)

Alexander Sorloth (Atlético de Madrid)

Lista de Francia

Porteros

Mike Maignan (AC Milan)

Robin Risser (Lens)

Brice Samba (Rennes)

Defensas

Malo Gusto (Chelsea)

Maxence Lacroix (Crystal Palace)

Jules Kounde (Barcelona)

Lucas Digne (Aston Villa)

Ibrahima Konate (Liverpool)

William Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Lucas Hernández (PSG)

Theo Hernández (Al Hilal)

Medios

Aurelien Tchouameni (Real Madrid)

Adrien Rabiot (AC Milan)

N’Golo Kante (Fenerbahce)

Manu Kone (Roma)

Warren Zaire-Emery (PSG)

Delanteros

Ousmane Dembélé (PSG)

Bradley Barcola (PSG)

Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)

Rayan Cherki (Manchester City)

Marcus Thuram (Inter de Milán)

Maghnes Akliouche (Mónaco)

Desire Doue (PSG)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Michael Olise (Bayern Munich)

Lista de Senegal

Porteros

Edouard Mendy (Al Ahli)

Mory Diaw (Le Havre)

Yehvann Diouf (Niza)

Defensas

Krépin Diatta (Mónaco)

Antoine Mendy (Niza)

Kalidou Koulibaly (Al Ahli)

El Hadji Malick Diouf (West Ham)

Mamadou Sarr (Estrasburgo)

Moussa Niakhaté (O. Lyon)

Moustapha Mbow (Paris)

Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa)

Ismaïl Jakobs (Galatasaray)

Ilay Camara (Anderlecht)

Mediocampistas

Idrissa Gana Gueye (Everton)

Pape Gueye (Villarreal)

Lamine Camara (Mónaco)

Habib Diarra (Sunderland)

Pathé Ciss (Rayo Vallecano)

Pape Matar Sarr (Tottenham)

Bara Sapoko Ndiaye (Bayern)

Delanteros

Sadio Mané (Al Nassr)

Ismaïla Sarr (Crystal Palace)

Iliman Ndiaye (Everton)

Assane Diao (Como)

Ibrahim Mbaye (PSG)

Nicolas Jackson (Bayern)

Bamba Dieng (Lorient)

Cherif Ndiaye (Samsunspor)

Grupo J

Argentina: No ha anunciado su lista

Argelia: No ha anunciado su lista

Lista de Austria

Porteros

Patrick Pentz (Bröndby IF)

Alexander Schlager (FC Red Bull Salzburg)

Florian Wiegele (Viktoria Pilsen)

Defensas

David Affengruber (Elche CF)

David Alaba (Real Madrid)

Kevin Danso (Tottenham Hotspur)

Marco Friedl (SV Werder Bremen)

Philipp Lienhart (SC Freiburg)

Phillipp Mwene (FSV Mainz)

Stefan Posch (FSV Mainz)

Alexander Prass (Hoffenheim)

Michael Svoboda (Venezia FC)

Medios

Christoph Baumgartner (RB Leipzig)

Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund)

Florian Grillitsh (SC Braga)

Konrad Laimer (Bayern Múnich)

Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund)

Xaver Schlager (RB Leipzig)

Romano Schmid (Werder Bremen)

Alessandro Schöpf (RZ Pellets WAC)

Nicolas Seiwald (RB Leipzig)

Paul Wanner (PSV Eindhoven)

Patrick Wimmer (Wolfsburg)

Delanteros

Marko Arnautovic (FK Crvena Zvezda)

Michael Gregoritsh (FC Augsburg)

Sasa Kalajdzic (LASK)

Jordania: No ha anunciado su lista

Grupo K

Portugal: Anuncia su lista el 19 de mayo

Lista de República del Congo

Porteros

Theo Fayulu (FC Noah)

Lionel Mpasi (Le Havre)

Matthieu Epolo (Standard Lieja)

Defensas

Aaron Wan-Bissaka (West Ham United)

Jeremy Ngakia (Watford)

Joris Kayembe (Genk)

Arthur Masuaku (Lens)

Chancel Mbemba (Lille)

Axel Tuanzebe (Burnley)

Rocky Bushiri (Hibernian)

Steven Kapuadi (Widsew Lodz)

Dylan Batubinsika (Larissa)

Medios

Noah Sadiki (Sunderland)

Edo Kayembe (Watford)

Samuel Moutoussamy (Atromitos)

Charles Pickel (Espanyol)

Ngal’ayel Mukau (Lille)

Meshack Elia (Alanyaspor)

Theo Bongonda (Spartak Moscú)

Nathanael Mbuku (Montpellier)

Bryan Ssebinya (Castellón)

Grady Diangana (Elche)

Delanteros

Simon Banza (Al Jazira)

Fiston Mayele (Pyramids)

Cedric Bakambu (Real Betis)

Yoane Wissa (Newcastle United)

Uzbekistán: No ha anunciado su lista

Colombia: Anuncia su lista el 29 de mayo

Grupo L

Lista de Inglaterra

Porteros

Jordan Pickford (Everton)

Dean Henderson (Crystal Palace)

James Trafford (Manchester City)

Defensas

Reece James (Chelsea)

John Stones (Manchester City)

Marc Guéhi (Manchester City)

Ezri Konsa (Aston Villa)

Tino Livramento (Newcastle)

Dan Burn (Newcastle)

Nico O’Reilly (Manchester City)

Djed Spence (Tottenham)

Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)

Medios

Elliot Anderson (Nottingham Forest)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Eberechi Eze (Arsenal)

Jordan Henderson (Brentford)

Kobbie Mainoo (Manchester United)

Declan Rice (Arsenal)

Morgan Rogers (Aston Villa)

Delanteros

Anthony Gordon (Newcastle)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Noni Madueke (Arsenal)

Marcus Rashford (Barcelona)

Bukayo Saka (Arsenal)

Ivan Toney (Al Ahli)

Ollie Watkins (Aston Villa)

Lista de Croacia

Porteros

Dominic Livakovic (Dinamo)

Dominik Kotarski (Kabenhavn)

Ivor Pandur (Hull City)

Defensas

Josko Gvardiol (Manchester City)

Duje Caleta-Car (Real Sociedad)

Josip Sutalo (Ajax)

Josip Stanisic (Bayern de Múnich)

Marin Pongracic (Fiorentina)

Martin Erlic (Midtjylland)

Luka Vuskovic (Hamburgo)

Medios

Luka Modric (Milan)

Mateo Kovacic (Manchester City)

Mario Pasalic (Atalanta)

Nikola Vlasic (Torino)

Luka Sucic (Real Sociedad)

Martin Baturina (Como)

Kristijan Jakic (Augsburg)

Petar Sucic (Inter)

Nikola Moro (Bologna)

Toni Fruk (Rijeka)

Delanteros

Ivan Perisic (PSV)

Andrej Kramaric (Hoffenheim)

Ante Budimir (Osasuna)

Marco Pasalic (Orlando City)

Petar Musa (Dallas)

Igor Matanovic (Friburgo)

Ghana: No ha anunciado su lista