Lo que necesitas saber:
Las listas deben entregarse a más tardar el 1 de junio ante la FIFA
El Mundial 2026 no sólo es el más caro en la historia, sino que también será el más grande en cuanto a la convocatoria de jugadores, ya que la FIFA aumentó a 48 selecciones y cada selección llevará a 26 futbolistas, de modo que en la Copa del Mundo celebrada en México, Estados Unidos y Canadá se reunirán mil 248 jugadores.
Desde el 11 de mayo comenzamos a conocer las primeras listas oficiales y la fecha límite para que estas listas sean entregadas a la FIFA es el 1 de junio.
¿Cuándo anuncia México su lista para el Mundial?
La lista de México se dará a conocer el 1 de junio, después del partido amistoso contra Australia, a disputarse el 30 de mayo.
Grupo A
- México: Anuncia su lista el 1 de junio
- Sudáfrica: No ha anunciado su lista
Lista República Checa
Porteros
- Lukas Hornicek (Braga)
- Matej Kovar (PSV Eindhoven)
- Jindrich Stanek (Slavia Praga)
Defensas
- Vladimir Coufal (Hoffenheim)
- David Doudera (Slavia Praga)
- Tomas Holes (Slavia Praga)
- Robin Hranac (Hoffenheim)
- Stepan Chaloupek (Slavia Praga)
- David Jurascek (Slavia Praga)
- Ladislav Krejci (Wolverhampton)
- Jaroslav Zeleny (Slavia Praga)
- David Zima (Slavia Praga)
Mediocampistas
- Pavel Bucha (FC Cincinnati)
- Lukas Cerv (Viktoria Plzen)
- Vladimir Darida (Hradec Kralove)
- Tomas Ladra (Viktoria Plzen)
- Lukas Provod (Slavia Praga)
- Michal Sadilek (Slavia Praga)
- Hugo Sochurek (Sparta Praga)
- Alexandr Sojka (Viktoria Plzen)
- Tomas Soucek (West Ham United)
- Pavel Sulc (Olympique de Lyon)
- Denis Visinsky (Viktoria Plzen)
Delanteros
- Adam Hlozek (Hoffenheim)
- Tomas Chory (Slavia Praga)
- Mojmir Chytil (Slavia Praga)
- Christophe Kabongo (Mlade Boleslav)
- Jan Kuchta (Sparta Praga)
- Patrik Schick (Bayer Leverkusen)
Lista de Corea del Sur
Porteros
- Seung-gyu Kim (FC Tokio)
- Hyeon-woo Jo (Uslan HD FC)
- Bum-keun Song (Jeonbuk)
Defensas
- Min-jae Kim (Bayern Múnich)
- Moon-Hwan Kim (Daejeon Hana Citizen)
- Tae-Hyeon Kim (Jeonbuk Hyundai Motors)
- Jin-Seob Park (ZJ FC)
- Young-Woo Seol (Estrella Roja Belgrado)
- Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach)
- Gi-Hyuk Lee (Gangwon FC)
- Tae-Seok Lee (FK Austria Viena)
- Han-Beom Lee (FC Midtjylland)
- Yu-Min Cho (Sharjah FC)
Medios
- Jin-Gyu Kim (Jeonbuk Hyundai Motors)
- Jun-Ho Bae (Stoke City)
- Seung-Ho Paik (Birmingham City)
- Hyun-Jun Yang (Celtic FC)
- Ji-Sung Eom (Swansea City)
- Kang-In Lee (PSG)
- Dong-Gyeong Lee (Ulsan HD FC)
- Jae-Sung Lee (Mainz 05)
- In-Beom Hwang (Feyenoord)
- Hee-Chan Hwang (Wolverhampton)
Delanteros
- Heung-Min Son (Los Ángeles FC)
- Hyeon-Gyu Oh (Besiktas JK)
- Gue-Sung Cho (FC Midtjylland)
Grupo B
- Canada: No ha anunciado su lista
- Qatar: No ha anunciado su lista
Lista de Suiza
- Marvin Keller (BSC Young Boys)
- Gregor Kobel (Borussia Dortmund)
- Yvon Mvogo (Lorient)
Defensas
- Manuel Akanji (Internazionale)
- Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt)
- Eray Cömert (Valencia)
- Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach)
- Luca Jaquez (Stuttgart)
- Miro Muheim (Hamburger SV)
- Ricardo Rodríguez (Real Betis)
- Silvan Widmer (Mainz 05)
Ofensiva
- Michel Aebischer (Pisa)
- Remo Freuler (Bologna)
- Ardon Jashari (AC Milan)
- Fabian Rieder (Augsburg)
- Djibril Sow (FC Sevilla)
- Granit Xhaka (Sunderland) / Capitán
- Denis Zakaria (Monaco)
- Zeki Amdouni (Burnley)
- Breel Embolo (Stade Rennais)
- Dan Ndoye (Nottingham Forest)
- Noah Okafor (Leeds United)
- Rubén Vargas (Sevilla)
- Christian Fassnacht (BSC Young Boys)
- Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf)
- Johan Manzambi (SC Freiburg)
Lista de Bosnia
Porteros
- Nikola Vasilj (St. Pauli)
- Martin Zlomislić (HNK Rijeka)
- Osman Hadžikić (Slaven Belupo Koprivnica)
Defensas
- Sead Kolašinac (Atalanta)
- Amar Dedić (Benfica)
- Nihad Mujakic (Gaziantep)
- Nikola Katić (Schalke 04)
- Tarik Muharemović (Sassuolo)
- Stjepan Radeljić: (HNK Rijeka)
- Dennis Hadžikadunić (Sampdoria)
- Nidal Čelik (RC Lens)
Mediocampistas
- Amir Hadžiahmetović (Hull City)
- Ivan Šunjić (Pafos)
- Ivan Bašić (Astana)
- Dzenis Burnić (Karlsruher)
- Ermin Mahmić (Slovan Liberec)
- Benjamin Tahirović (Brøndby)
- Amar Memić (Viktoria Plzen)
- Kerim Alajbegović (Salzburg)
- Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven)
Delanteros
- Ermedin Demirović (Stuttgart)
- Jovo Lukić (Universitatea Cluj)
- Samed Baždar (Jagiellonia Białystok)
- Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach)
- Edin Džeko (Schalke 04)
Grupo C
Lista de Brasil
Porteros
- Alisson (Liverpool)
- Ederson (Fenerbahce)
- Weverton (Gremio)
Defensas
- Alex Sandro (Flamengo)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Douglas Santos (Zenit)
- Gabriel Magalhaes (Arsenal)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Léo Pereira (Flamengo)
- Marquinhos (PSG)
- Wesley (Roma)
Medios
- Bruno Guimaraes (Newcastle)
- Casemiro (Manchester United)
- Danilo Silva (Botafogo)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
Delanteros
- Endrick (Lyon)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Igor Thiago (Brentford)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Neymar Jr (Santos)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Vinícius Jr (Real Madrid)
La lista de Haití
Porteros
- Josué Duverger (Cosmos Koblenz)
- Alexandre Pierre (Sochaux)
- Johny Placide (Bastia)
Defensas
- Ricardo Adé (Liga de Quito)
- Carlens Arcus (Angers SCO)
- Hannes Delcroix (Lugano)
- Jean-Kévin Duverne (Gent)
- Martin Expérience (Nancy)
- Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks)
- Wilguens Paugain (Zulte Waregem)
- Keeto Thermoncy (Young Boys II)
Medios
- Carl Fred Sainte (El Paso Locomotive)
- Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton)
- Leverton Pierre (Vizela)
- Danley Jean Jacques (Philadelphia Union)
- Woodensky Pierre (Violette)
- Dominique Simon (Tatran Prešov)
Delanteros
- Josué Casimir (Auxerre)
- Louicius Deedson (Dallas)
- Derrick Etienne Jr. (Toronto)
- Yassin Fortuné (Vizela)
- Wilson Isidor (Sunderland)
- Lenny Joseph (Ferencváros)
- Duckens Nazon (Esteghlal)
- Frantzdy Pierrot (Rizespor)
- Ruben Providence (Almere City)
Lista de Escocia
Porteros
- Craig Gordon (Hearts)
- Angus Gunn (Nottingham Forest)
- Liam Kelly (Rangers)
Defensas
- Grant Hanley (Hibernian)
- Jack Hendry (Al-Ettifaq)
- Aaron Hickey (Brentford)
- Dom Hyam (Wrexham)
- Scott McKenna (Dinamo Zagreb)
- Nathan Patterson (Everton)
- Anthony Ralston (Celtic)
- Andy Robertson (Liverpool) / Capitán
- John Souttar (Rangers)
- Kieran Tierney (Celtic)
Medios y Delanteros
- Ryan Christie (Bournemouth)
- Findlay Curtis (Kilmarnock)
- Lewis Ferguson (Bologna)
- Ben Gannon-Doak (Bournemouth)
- Billy Gilmour (Napoli)
- John McGinn (Aston Villa)
- Kenny McLean (Norwich City)
- Scott McTominay (Napoli)
- Ché Adams (Torino)
- Lyndon Dykes (Charlton Athletic)
- George Hirst (Ipswich Town)
- Lawrence Shankland (Hearts)
- Ross Stewart (Southampton)
- Marruecos: Todavía no anuncia lista final
Grupo D
- Estados Unidos: Anuncia su lista el 26 de mayo
- Paraguay: No ha anunciado su lista
- Australia: Anuncia su lista el 1 de junio
- Turquía: No ha anunciado su lista
Grupo E
Lista de Alemania
Porteros
- Manuel Neuer (Bayern Munich)
- Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim)
- Alexander Nübel (Stuttgart)
Defensas
- Waldemar Anton (Borussia Dortmund)
- Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt)
- Pascal Grob (Königshofen)
- Joshua Kimmich (Bayern Munich)
- Felix Nmecha (Borussia Dortmund)
- Aleksandar Pavlovic (Bayern Múnich)
- David Raum (Leipzig)
- Antonio Rüdiger (Real Madrid)
- Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
- Angelo Stiller (Stuttgart)
- Jonathan Tah (Bayern Múnich)
- Malick Thiaw (Newcastle United)
Ofensivos
- Nadiem Amiri (Mainz 05)
- Maximilian Beier (Borussia Dortmund)
- Leon Goretzka (Bayern Múnich)
- Kai Havertz (Arsenal)
- Lennart Karl (Bayern Múnich)
- Jamie Leweling (Stuttgart)
- Jamal Musiala (Bayern Múnich)
- Leroy Sané (Galatasaray)
- Deniz Undav (Stuttgart)
- Florian Wirtz (Liverpool)
- Nick Woltemade (Newcastle United)
Lista de Curazao
Porteros
- Tyrick Bodak (Telstar)
- Trevor Doornbusch (VVV Venlo)
- Eloy Room (Miami FC)
Defensas
- Riechedly Bazoer (Konyaspor)
- Joshua Brenet (Kayserispor)
- Roshon van Eijma (RKC Waalwijk)
- Sherel Floranus (PEC Zwolle)
- Deveron Fonville (NEC Nijmegen)
- Juriën Gaari (Abha Club)
- Armando Obispo (PSV)
- Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)
Medios
- Juninho Bacuna (FC Volendam)
- Leandro Bacuna (Igdir FK)
- Livano Comenencia (FC Zúrich)
- Kevin Felida (FC Den Bosch)
- Ar’Jany Martha (Rotherdam United)
- Tyrese Noslin (SC Telstar)
- Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk)
Delanteros
- Jeremy Antonisse (AE Kifisia)
- Tahith Chong (Sheffield United)
- Kenji Gorré (Maccabi Haifa)
- Sontje Hansen (Middlesbrough FC)
- Gervane Kastaneer (Terengganu FC)
- Brandley Kuwas (FC Volendam)
- Jürgen Locadia (Miami FC)
- Jearl Margarita (SK Beveren)
Lista de Costa de Marfil
Porteros
- Yahia Fofana (Caykur Rizespor)
- Mohamed Kone (Charleroi)
- Alban Lafont (Panathinaikos)
Defensas
- Emmanuel Agbadou (Beşiktaş)
- Clement Akpa (AJ Auxerre)
- Ousmane Diomande (Sporting CP)
- Guela Doue (Estrasburgo)
- Ghislain Konan (Gil Vicente)
- Odilon Kossounou (Atalanta BC)
- Evan Ndicka (AS Roma)
- Wilfried Singo (Galatasaray)
Medios
- Seko Fofana (Porto)
- Parfait Guiagon (Charleroi)
- Christ Inao Oulai (Trabzonspor)
- Franck Kessie (Al-Ahli)
- Ibrahim Sangare (Nottingham Forest)
- Jean-Michael Seri (Maribor)
Delanteros
- Simon Adingra (Mónaco)
- Ange-Yoan Bonny (Inter de Milán)
- Amad Diallo (Manchester United)
- Oumar Diakite (Cercle Brugge)
- Yan Diomande (RB Leipzig)
- Evann Guessand (Crystal Palace)
- Nicolas Pepe (Villarreal)
- Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim)
- lye Wahi (OGC Nice)
- Ecuador: No ha anunciado su lista
Grupo F
- Países Bajos: Anuncia su lista el 25 de mayo
Lista de Japón
Porteros
- Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers)
- Keisuke Osako (Sanfrece Hiroshima)
- Zion Suzuki (Parma)
Defensas
- Ko Itakura (Ajax)
- Hiroki Ito (Bayern Munich)
- Yuto Nagatomo (FC Tokio)
- Ayumu Seko (Le Havre)
- Yukinari Sugawara (Werder Bremen)
- Junnosuke Suzuki (Copenhague)
- Shogo Taniguchi (Sint-Truidense)
- Takehiro Tomiyasu (Ajax)
- Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord)
Medios
- Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt)
- Wataru Endo (Nottingham Forest)
- Junya Ito (Genk)
- Daichi Kamada (Crystal Palace)
- Takefusa Kubo (Real Sociedad)
- Keito Nakamura (Stade de Reims)
- Kaishu Sano (Mainz 05)
- Ao Tanaka (Leeds United)
Delanteros
- Keisuke Goto (Sint-Truidense)
- Daizen Maeda (Celtic FC)
- Koki Ogawa (NEC Nijmegen)
- Kento Shiogai (Wolfsburgo)
- Yuito Suzuki (Friburgo)
- Ayase Ueda (Feyenoord)
Lista de Suecia
Porteros
- Viktor Johansson (Stoke City)
- Kristoffer Nordfeldt (AIK Solna)
- Jacob Widell Zetterström (Derby County)
Defensas
- Hjalmar Ekdal (Burnley)
- Gabriel Gudmundsson (Leeds United)
- Isak Hien (Atalanta)
- Emil Holm (Juventus)
- Gustaf Lagerbielke (Braga)
- Victor Nilsson Lindelöf (Aston Villa)
- Eric Smith (St. Pauli)
- Carl Starfelt (Celta)
- Elliot Stroud (Mjällby)
- Daniel Svensson (Dortmund)
Medios
- Yasin Ayari (Brighton)
- Lucas Bergvall (Tottenham)
- Jesper Karlström (Udinese)
- Benjamin Nygren (Celtic)
- Ken Sema (Pafos)
- Mattias Svanberg (Wolfsburgo)
- Besfort Zeneli (Union SG)
Delanteros
- Taha Ali (Malmö)
- Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel)
- Anthony Elanga (Newcastle)
- Viktor Gyökeres (Arsenal)
- Alexander Isak (Liverpool)
- Gustaf Nilsson (Brujas)
Lista de Túnez
Porteros
- Aymen Dahmene (CS Sfaxien)
- Sabri Ben Hassan (Étoile du Sahel)
- Abdelmouhib Chamakh (Club Africain)
Defensas
- Montassar Talbi (Lorient)
- Dylan Bronn (Servette FC)
- Omar Rekik (NK Maribor)
- Adem Arous (Kasımpaşa)
- Raed Chikhaoui (US Monastirienne)
- Yan Valery (Young Boys)
- Moutaz Neffati (IFK Norrköping)
- Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance de Tunis)
- Ali Abdi (Nice)
Medios
- Ellyes Skhiri (Frankfurt)
- Rani Khedira (Union Berlin)
- Hadj Mahmoud (Lugano)
- Ismaël Gharbi (Augsbourg)
- Hannibal Mejbri (Burnley)
- Anis Ben Slimane (Norwich)
- Mortadha Ben Ouanes (Kasımpaşa)
Delanteros
- Sebastian Tounekti (Celtic)
- Elias Saad (Hannover 96)
- Elias Achouri (Copenhague)
- Khalil Ayari (PSG)
- Rayan Elloumi (Vancouver)
- Hazem Mastouri (Dinamo Makhatchkala)
- Firas Chaouat (Club Africain)
Grupo G
Lista de Bélgica
Porteros
- Thibaut Courtois (Real Madrid)
- Senne Lammens (Manchester United)
- Mike Penders (Racing de Estrasburgo)
Defensas
- Timothy Castagne (Fulham)
- Zeno Debast (Sporting CP)
- Maxim De Cuyper (Brighton)
- Koni De Winter (Milan)
- Brandon Mechele (Club Brujas)
- Thomas Meunier (Lille)
- Nathan Ngoy (Lille)
- Joaquin Seys (Club Brujas)
- Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)
Medios
- Kevin De Bruyne (Nápoli)
- Amadou Onana (Aston Villa)
- Nicolas Raskin (Rangers)
- Youri Tielemans (Aston Villa)
- Hans Vanaken (Club Brugge)
- Axel Witsel (Girona)
Delanteros
- Charles De Ketelaere (Atalanta)
- Jeremy Doku (Manchester City)
- Matias Fernandez Pardo (Lille)
- Romelu Lukaku (Napoli)
- Dodi Lukebakio (Benfica)
- Diego Moreira (Racing de Estrasburgo)
- Alexis Saelemaekers (Milan)
- Leandro Trossard (Arsenal)
Lista de Egipto
Portero
- Mohamed El Shenawy (Al Ahly)
- Mostafa Shobeir (Al Ahly)
- El Mahdi Soliman (Zamalek SC)
- Mohamed Alaa (El Gouna)
Defensas
- Mohamed Hany (Al Ahly)
- Tarek Alaa (Zamalek)
- Hamdi Fathi (Al Wakrah)
- Ramy Rabia (Al Ahly)
- Yasser Ibrahim (Al Ahly)
- Hossam Abdelmaguid (Zamalek)
- Mohamed Abdelmonem (Nice)
- Ahmed Fattouh (Zamalek)
- Karim Hafez (Yeni Malatyaspor)
Mediocampistas
- Marwan Attia (Al Ahly)
- Mohannad Lasheen (Pyramids FC)
- Nabil Emad Dunga (Zamalek)
- Mahmoud Saber (Pyramids FC)
- Ahmed Sayed Zizo (Zamalek)
- Mahmoud Trezeguet (Al Ahly)
- Emam Ashour (Al Ahly)
- Mostafa Ziko (ZED FC)
- Ibrahim Adel (Pyramids FC)
- Haitham Hassan (Real Oviedo)
- Mohamed Salah (Liverpool)
Delanteros
- Omar Marmoush (Manchester City)
- Aktay Abdullah (Trabzonspor)
- Hamza Abdel Karim (Barcelona Atlètic)
- Irán: No ha anunciado su lista
Lista de Nueva Zelanda
Porteros
- Max Crocombe (Millwall)
- Alex Paulsen (Lechia Gdansk)
- Michael Woud (Auckland FC)
Defensas
- Tim Payne (Wellington Phoenix)
- Francis De Vries (Auckland FC)
- Tyler Bindon (Nottingham Forest)
- Michael Boxall (Minnesota United)
- Liberato Cacace (Wrexham)
- Nando Pijnaker (Auckland FC)
- Finn Surman (Portland Timbers)
- Callan Elliot (Auckland FC)
- Tommy Smith (Braintree Town)
Medios
- Joe Bell (Viking FK)
- Matt Garbett (Peterborough United)
- Marko Stamenic (Swansea)
- Sarpreet Singh (Wellington Phoenix)
- Alex Rufer (Wellington Phoenix)
- Ryan Thomas (PEC Zwolle)
Delanteros
- Chris Wood (Nottingham Forest)
- Eli Just (Motherwell)
- Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers)
- Ben Waine (Port Vale)
- Ben Old (Saint-Etienne)
- Callum McCowatt (Silkeborg)
- Jesse Randall (Auckland FC)
- Lachlan Bayliss (Newcastle Jets)
Grupo H
- España: Anuncia su lista el 25 de mayo
Lista de Cabo Verde
Porteros
- Josimar Dias (Chaves)
- Márcio da Rosa (Montana)
- Carlos Santos (San Diego)
Defensas
- Steven Moreira (Columbus Crew)
- Wagner Pina (Trabzonspor)
- João Paulo Fernandes (FCSB)
- Sidny Lopes Cabral (Benfica)
- Logan Costa (Villarreal)
- Roberto Lopes (Shamrock Rovers)
- Kelvin Pires (SJK Seinäjoki)
- Ianique Tavares (Torreense)
- Edilson Borges (Al-Bataeh CSC)
Medios
- Jamiro Monteiro (Zwolle)
- Telmo Arcanjo (Vitoria Guimarães)
- Yannick Semedo (Farense)
- Laros Duarte (Puskas AFC)
- Deroy Duarte (Ludogorets)
- Kevin Pina (Krasnodar)
Delanteros
- Ryan Mendes (Igdir FK)
- Willy Semedo (Omonia Nicosia)
- Garry Rodrigues (Apollon Limassol)
- Jovane Cabral (Estrela Amadora)
- Nuno da Costa (Basaksehir FK)
- Dailon Livramento (Casa Pia)
- Gilson Benchimol (Akron Togliatti)
- Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv)
- Lista de Arabia: No ha anunciado su lista
- Lista de Uruguay: No ha anunciado su lista
Grupo I
- Irak: No ha anunciado su lista
Lista de Noruega
Porteros
- Ørjan Håskjold Nyland (Sevilla)
- Egil Selvik (Watford)
- Sander Tangvik (Hamburgo)
Defensas
- Kristoffer Ajer (Brentford)
- Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt)
- Henrik Falchener (Viking)
- Sondre Langas (Derby County)
- Torbjorn Heggem (Bologna)
- Marcus Holmgren Pedersen (Torino)
- Julian Ryerson (Borussia Dortmund)
- David Moller Wolfe (Wolverhampton)
- Leo Ostigard (Genoa)
Mediocampistas
- Thelonious Aasgaard (Rangers)
- Fredrik Aursnes (Benfica)
- Patrick Berg (Bodo/Glimt)
- Sander Berge (Fulham)
- Oscar Bobb (Fulham)
- Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt)
- Antonio Nusa (Leipzig)
- Andreas Schjelderup (Benfica)
- Morten Thorsby (Cremonese)
- Kristian Thorstvedt (Sassuolo)
- Martin Odegaard (Arsenal)
Delanteros
- Erling Haaland (Manchester City)
- Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace)
- Alexander Sorloth (Atlético de Madrid)
Lista de Francia
Porteros
- Mike Maignan (AC Milan)
- Robin Risser (Lens)
- Brice Samba (Rennes)
Defensas
- Malo Gusto (Chelsea)
- Maxence Lacroix (Crystal Palace)
- Jules Kounde (Barcelona)
- Lucas Digne (Aston Villa)
- Ibrahima Konate (Liverpool)
- William Saliba (Arsenal)
- Dayot Upamecano (Bayern Munich)
- Lucas Hernández (PSG)
- Theo Hernández (Al Hilal)
Medios
- Aurelien Tchouameni (Real Madrid)
- Adrien Rabiot (AC Milan)
- N’Golo Kante (Fenerbahce)
- Manu Kone (Roma)
- Warren Zaire-Emery (PSG)
Delanteros
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Bradley Barcola (PSG)
- Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)
- Rayan Cherki (Manchester City)
- Marcus Thuram (Inter de Milán)
- Maghnes Akliouche (Mónaco)
- Desire Doue (PSG)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Michael Olise (Bayern Munich)
Lista de Senegal
Porteros
- Edouard Mendy (Al Ahli)
- Mory Diaw (Le Havre)
- Yehvann Diouf (Niza)
Defensas
- Krépin Diatta (Mónaco)
- Antoine Mendy (Niza)
- Kalidou Koulibaly (Al Ahli)
- El Hadji Malick Diouf (West Ham)
- Mamadou Sarr (Estrasburgo)
- Moussa Niakhaté (O. Lyon)
- Moustapha Mbow (Paris)
- Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa)
- Ismaïl Jakobs (Galatasaray)
- Ilay Camara (Anderlecht)
Mediocampistas
- Idrissa Gana Gueye (Everton)
- Pape Gueye (Villarreal)
- Lamine Camara (Mónaco)
- Habib Diarra (Sunderland)
- Pathé Ciss (Rayo Vallecano)
- Pape Matar Sarr (Tottenham)
- Bara Sapoko Ndiaye (Bayern)
Delanteros
- Sadio Mané (Al Nassr)
- Ismaïla Sarr (Crystal Palace)
- Iliman Ndiaye (Everton)
- Assane Diao (Como)
- Ibrahim Mbaye (PSG)
- Nicolas Jackson (Bayern)
- Bamba Dieng (Lorient)
- Cherif Ndiaye (Samsunspor)
Grupo J
- Argentina: No ha anunciado su lista
- Argelia: No ha anunciado su lista
Lista de Austria
Porteros
- Patrick Pentz (Bröndby IF)
- Alexander Schlager (FC Red Bull Salzburg)
- Florian Wiegele (Viktoria Pilsen)
Defensas
- David Affengruber (Elche CF)
- David Alaba (Real Madrid)
- Kevin Danso (Tottenham Hotspur)
- Marco Friedl (SV Werder Bremen)
- Philipp Lienhart (SC Freiburg)
- Phillipp Mwene (FSV Mainz)
- Stefan Posch (FSV Mainz)
- Alexander Prass (Hoffenheim)
- Michael Svoboda (Venezia FC)
Medios
- Christoph Baumgartner (RB Leipzig)
- Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund)
- Florian Grillitsh (SC Braga)
- Konrad Laimer (Bayern Múnich)
- Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund)
- Xaver Schlager (RB Leipzig)
- Romano Schmid (Werder Bremen)
- Alessandro Schöpf (RZ Pellets WAC)
- Nicolas Seiwald (RB Leipzig)
- Paul Wanner (PSV Eindhoven)
- Patrick Wimmer (Wolfsburg)
Delanteros
- Marko Arnautovic (FK Crvena Zvezda)
- Michael Gregoritsh (FC Augsburg)
- Sasa Kalajdzic (LASK)
- Jordania: No ha anunciado su lista
Grupo K
- Portugal: Anuncia su lista el 19 de mayo
Lista de República del Congo
Porteros
- Theo Fayulu (FC Noah)
- Lionel Mpasi (Le Havre)
- Matthieu Epolo (Standard Lieja)
Defensas
- Aaron Wan-Bissaka (West Ham United)
- Jeremy Ngakia (Watford)
- Joris Kayembe (Genk)
- Arthur Masuaku (Lens)
- Chancel Mbemba (Lille)
- Axel Tuanzebe (Burnley)
- Rocky Bushiri (Hibernian)
- Steven Kapuadi (Widsew Lodz)
- Dylan Batubinsika (Larissa)
Medios
- Noah Sadiki (Sunderland)
- Edo Kayembe (Watford)
- Samuel Moutoussamy (Atromitos)
- Charles Pickel (Espanyol)
- Ngal’ayel Mukau (Lille)
- Meshack Elia (Alanyaspor)
- Theo Bongonda (Spartak Moscú)
- Nathanael Mbuku (Montpellier)
- Bryan Ssebinya (Castellón)
- Grady Diangana (Elche)
Delanteros
- Simon Banza (Al Jazira)
- Fiston Mayele (Pyramids)
- Cedric Bakambu (Real Betis)
- Yoane Wissa (Newcastle United)
- Uzbekistán: No ha anunciado su lista
- Colombia: Anuncia su lista el 29 de mayo
Grupo L
Lista de Inglaterra
Porteros
- Jordan Pickford (Everton)
- Dean Henderson (Crystal Palace)
- James Trafford (Manchester City)
Defensas
- Reece James (Chelsea)
- John Stones (Manchester City)
- Marc Guéhi (Manchester City)
- Ezri Konsa (Aston Villa)
- Tino Livramento (Newcastle)
- Dan Burn (Newcastle)
- Nico O’Reilly (Manchester City)
- Djed Spence (Tottenham)
- Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)
Medios
- Elliot Anderson (Nottingham Forest)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Eberechi Eze (Arsenal)
- Jordan Henderson (Brentford)
- Kobbie Mainoo (Manchester United)
- Declan Rice (Arsenal)
- Morgan Rogers (Aston Villa)
Delanteros
- Anthony Gordon (Newcastle)
- Harry Kane (Bayern Múnich)
- Noni Madueke (Arsenal)
- Marcus Rashford (Barcelona)
- Bukayo Saka (Arsenal)
- Ivan Toney (Al Ahli)
- Ollie Watkins (Aston Villa)
Lista de Croacia
Porteros
- Dominic Livakovic (Dinamo)
- Dominik Kotarski (Kabenhavn)
- Ivor Pandur (Hull City)
Defensas
- Josko Gvardiol (Manchester City)
- Duje Caleta-Car (Real Sociedad)
- Josip Sutalo (Ajax)
- Josip Stanisic (Bayern de Múnich)
- Marin Pongracic (Fiorentina)
- Martin Erlic (Midtjylland)
- Luka Vuskovic (Hamburgo)
Medios
- Luka Modric (Milan)
- Mateo Kovacic (Manchester City)
- Mario Pasalic (Atalanta)
- Nikola Vlasic (Torino)
- Luka Sucic (Real Sociedad)
- Martin Baturina (Como)
- Kristijan Jakic (Augsburg)
- Petar Sucic (Inter)
- Nikola Moro (Bologna)
- Toni Fruk (Rijeka)
Delanteros
- Ivan Perisic (PSV)
- Andrej Kramaric (Hoffenheim)
- Ante Budimir (Osasuna)
- Marco Pasalic (Orlando City)
- Petar Musa (Dallas)
- Igor Matanovic (Friburgo)
- Ghana: No ha anunciado su lista
- Panamá: Anuncia su lista el 26 de mayo