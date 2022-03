“No he cometido delito alguno”, dice Luis de Llano; Sasha Sokol no descarta acciones legales

Pues el caso de Luis de Llano y Sasha Sokol no quedó en declaraciones en YouTube y Twitter. Luego de un par de semanas de haberse destapado el caso que apunta a que De Llano abusó de la cantante cuanto ésta era menor de edad, ambos han sumado más declaraciones.

Primero, Luis de Llano lanzó un comunicado por medio de sus redes sociales. No para retractarse de lo comentado en entrevista con Jordy Rosado. Por el contrario, el productor reafirmó que sostuvo una “relación” con Sasha Sokol y que ésta fue basada en “respeto, compañía, empatía, amor y comprensión”.

Así que, si de algo se disculpa Luis de Llano, es de haber hecho publica información que, según como ahora lo ve, sólo le competía a ellos dos. “Los hechos atienden a la vida personal de dos figuras públicas. Mi relación con Sasha Sokol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y su familia”.

Sin mencionar que la exTimbiriche era menor de edad cuando fue su “pareja”, Luis de Llano presume en su comunicado que fue cercano a la familia de ella y que, luego que terminó lo que él llama “relación”, siguió trabajando con ella. “Hicimos cosas maravillosas, memorables y muy, muy exitosas”.

En resumidas cuentas, casi dijo lo mismo que en su entrevista con Jordy Rosado… agregando que, desde su punto de vista, no hizo nunca nada malo…. No como los medios de comunicación, esos sí, según Luis de Llano, han cometido actos que lo tienen preocupado.

“No he cometido alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral (…) Manifiesto mi preocupación por el actuar e algunos líderes y medios de La Comunicación que, al publicar sin verificar de forma alguna la veracidad de los hechos, impacta de manera importante el derecho a la información que toda persona tiene…”

Sasha todavía no descarta emprender acciones legales contra Luis de Llano

¿? Pues bueeeeno… por su parte, Sasha Sokol, al ser abordada por periodistas en el aeropuerto de la CDMX, se limitó a señalar que lo único que hizo “fue contar la verdad”. Y listo: no quiere hablar más del tema… aunque, no descarta emprender acciones legales.

“Estoy analizando todas mis opciones”, respondió al ser cuestionada sobre si procederá contra Luis de Llano. Recordemos que horas después que Sasha Sokol denunció en redes sociales haber sido víctima de abuso por parte del productor, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX le ofreció atender su caso.