Lo que necesitas saber: Lamentablemente murió Lynn Fainchtein, pero nos dejó un enorme legado con su paso por la radio, el cine y televisión nacional e internacional

El inicio del 2024 arrancó con noticias muy tristes, pues este 1 de marzo, la música y el cine de nuestro país están de luto Lo decimos porque se confirmó la lamentablemente muerte de Lynn Fainchtein a los 60 años tras luchar por mucho tiempo contra el cáncer.

Definitivamente, el fallecimiento de Lynn es una baja muy sensible para la cultura en México, pues estamos hablando de una comunicadora, locutora y productora muy importante. Sin embargo, su trabajo fue más allá, ya que también formó parte de grandes proyectos dentro del séptimo arte y la televisión tanto mexicana como a nivel internacional.

Lynn Fainchtein durante un evento especial de ‘Roma’/Foto: Getty Images

A manera de homenaje y para recordar a una de las mujeres que aportó muchísimo a la cultura, música, cine y televisión de nuestro país, acá damos un repaso por la enorme carrera de Lynn Fainchtein y el legado que nos deja con su trabajo.

Lynn Fainchtein y su importante paso por la radio

En 1985, Lynn Fainchtein inició su carrera la radio, específicamente en Rock 101, convirtiéndose en una de las primeras voces femeninas no solo de la estación, también fue pionera como locura dentro de la FM y la música alternativa en México. En este espacio arrancó conduciendo el programa Mujeres comma Rock and Roll, que se especializaba precisamente en el talento femenino dentro del rock.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Lynn exploró otros sonidos que también le gustaban. De 1988 a 1989 presentó Lime Light, un programa sobre gospel y música cristiana. Entre 1989 a 1990 condujo Salsabadeando, donde se escuchaba música afroantillana. Por último pero no menos importante, de 1989 a 1992 produjo y condujo Descelofaneando, en donde hablaba de los lanzamientos de discos más recientes del momento.

De la radio a ser jefa de MTV Latinoamérica

Tras su paso importante paso por la radio de nuestro país con Rock 101, Lynn Fainchtein llevó su pasión por la música al siguiente nivel y a un medio completamente distinto. Para que se den una idea, de 1994 hasta el 2000 fue directora de programación y noticieros para MTV Latinoamérica, donde formó parte de proyectos importantes para el canal.

Durante su paso por MTV, Lynn produjo un montón de cápsulas noticiosas, unpluggeds, especiales de rock mexicano, argentino y latinoamericano, así como dos series en las que cubrió los sucesos del movimiento zapatista de finales de los 90, llamado Crónicas de un movimiento anunciado. Así que como verán, también se involucró en producciones que mostraran el contexto sociopolítico de nuestro país.

La importante unión de Lynn con Iñárritu, Cuarón y más nombres grandes en el cine

Antes de salir de MTV Latinoamérica y con el bagaje que adquirió en esta etapa de su carrera, Lynn Fainchtein le entró a una de sus facetas más relevantes y fructíferas en el séptimo arte. Después su experiencia en el corto Saturday Night Thief –donde recibió créditos como asesora musical–, en el 2000 trabajó como supervisora musical en Amores Perros de Alejandro González Iñárritu (por acá pueden checar la plática que tuvimos con ella al respecto).

A partir de ahí, surgió una colaboración importante entre Lynn e Iñárritu, pues se encargó de gestionar todos los elementos musicales y sonoros de varias películas del cineasta mexicano, como 21 Gramos, Babel, Biutiful, Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), The Revenant y BARDO, falsa crónica de unas cuantas verdades.

Sin embargo, Lynn Fainchtein también trabajó con otros cineastas mexicanos que la han roto en Hollywood. Tal es el caso de Alfonso Cuarón, ya que ella estuvo al tanto de la supervisión musical de ROMA. Pero no solo eso, el director de Gravity la invitó a checar y crear la música de Disclaimer, su primera serie de televisión para Apple TV+ que cuenta con la participación de Cate Blanchett, Kevin Kline y Sacha Baron Cohen.

Otro director con el que Lynn ha trabajado es Lee Daniels, pues supervisó su más reciente película nominada al Oscar, The US vs Billie Holiday, donde también produjo la regrabación de los clásicos de Billie Holiday interpretados por Andra Day, pero también ha colaborado en sus anteriores cintas: Precious, The Paperboy y The Butler. Además, Fainchtein fue la consejera musical de la película The Deliverance, la nueva producción de Daniels para Netflix.

De igual manera, Lynn Fainchtein ha trabajado en otros proyectos interesantes, como The Death and Life of Marsha P. Johnson, el documental de David France (que recibió una nominación al Oscar); The 33 de Patricia Riggen; ¡Qué Viva México!, La dictadura perfecta y El infierno del director mexicano Luis Estrada, así como la más reciente película de Jonás Cuarón, Chupa, estrenada en Netflix.

Por si esto no fuera suficiente, también supervisó la música del retrato de Walter Salles del libro del escritor estadounidense Jack Kerouac: On the Road. Uno de sus más reciente trabajo fue en 2023, pues colaboró con el cineasta mexa Amat Escalante en su película Perdidos en la noche, protagonizada por Ester Expósito y Juan Daniel Treviño (aquí les dejamos la entrevista que tuvimos con los actores de la cinta).

Además de encargarse de la música, Lynn Fainchtein tiene créditos en el cine como productora, en películas del tamaño de El Santos vs La Tetona Mendoza (donde aportó voces adicionales), Hecho en México, 0.56% ¿Qué le pasó a México?, ¿Y tú cuánto cuestas? y Sueño (donde se estrenó como coproductora).

Su colaboración con Gael García Bernal y Diego Luna, y trabajo en la televisión

Además de todos estos nombres, Lynn Fainchtein colaboraba habitualmente con La Corriente del Golfo, la productora fundada por Gael García Bernal y Diego Luna, donde supervisó musicalmente películas como Abel, Déficit, J.C. Chávez y Mr. Pig. Sin embargo, su trabajo junto a los actores y directores mexicanos también llegó a la televisión, encargándose de la música de diversos títulos, como Aquí en la tierra, Pan y Circo, y Todo va a Estar Bien.

Y ya que hablamos de la pantalla chica, como supervisora y productora musical, Lynn ha formado parte del equipo de varios producciones para Netflix, HBO, Amazon, Apple+, Fox y Star+. Para que chequen el dato, para el gigante del streaming aportó su talento en títulos como: Dark, Tribes of Europe, Kitz, The Rain, Chosen, The Protector, Tidelands, Frontera Verde, Élite, El Vecino, Todas las Veces que nos Enamoramos, Club de Cuervos, La Casa de las Flores, Control Z, Somos, Monarca, Coisa Mais Linda y la bioserie de Selena.

Para Amazon Prime Video –y además de Pan y Circo con Diego Luna–, Lynn Fainchtein ha supervisado la música para proyectos como la segunda temporada de la serie chilena El Presidente o la española Sin Huellas. En cuanto a HBO, participó en la ganador del premio Emmy, Sr. Ávila de HBO y también formó parte del equipo detrás de No fue mi culpa: México, uno de los primeros títulos originales de Star+ en nuestro país.

Los últimos trabajos de Lynn Fainchtein

Antes de morir, Lynn Fainchtein trabajó en varios proyectos. Uno de ellos –como ya lo mencionábamos antes– es Disclaimer, la serie de Alfonso Cuarón para Apple TV+. Pero también para la misma plataforma se encargó de la supervisión musical de la serie Las Azules, basada en la historia de la primera fuerza policial de México que surgió a inicios de los 70 protagonizada por Barbara Mori y dirigida por Fernando Rovzar.

Por si esto no fuera suficiente, Lynn alcanzó a gestionar los elementos musicales y sonoros de la serie de Cien años de soledad, la producción de Netflix basada en la obra maestra de Gabriel García Márquez que por el momento no tiene fecha de estreno dentro del catálogo del gigante del streaming.

Imagen de ‘Cien años de Soledad’/Foto: Netflix

Como verán, se nos fue una mujer muy talentosa que con su sensibilidad y conocimiento musical, logró llegar a millones de personas que quizá no conocían su nombre, pero su trabajo será recordando cuando escuchen una canción o melodía de cualquiera de las películas y series en las que aportó su talento, pero también echándole oído a los programas de radio que encabezó. Que descanse en paz Lynn Fanchtein.

