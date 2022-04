¡Bendito! Te decimos cuando llega ‘Malcolm el de en medio’ a Disney+

Las plegarias del mundo entero fueron escuchadas y todo está listo para el regreso de Malcolm el de en medio a las plataformas de streaming. Como recordarán, la icónica serie protagonizada por Frankie Muniz se mantuvo un tiempo en Prime Video y hace poco, se anunció que dejaría dicho servicio.

Pero tranquilos todos que los de Disney+ ‘se pusieron guapos’ y están listos para llevar esta amada sitcom a su catálogo. Y lo mejor es que al parecer, no falta mucho para poder ver el show en su catálogo: de acuerdo con lo que informan algunas fuentes, la serie estará disponible a finales del mes de abril.

‘Malcolm el de en medio’ llega a Disney+ en abril

No importa cuántos años pasen; Malcolm el de en medio es una de las series dosmileras que a la fecha, siguen divirtiéndonos como ninguna otra. Por eso que los fans que tienen su cuenta de Prime Video, sintieron el golpazo cuando se dio a conocer en agosto pasado que el programa dejaba dicha plataforma.

Tuvo que pasar más de medio año para saber el destino de la emblemática sitcom y en dónde la podríamos ver acá en Latinoamérica. Desde hace poco, corría el rumor de que la serie llegaría al catálogo de Disney+ en este 2022… y bueno, parece que así será pues algunas fuentes nos comentaron que el show arribará a la plataforma en este mismo mes de abril con sus 7 temporadas.

Anótenle en su agenda, fanáticos: la fecha tentativa para que Malcolm el de en medio llegue a Disney+ es el 27 de abril. Ahora sí, los que ya están suscritos a la plataforma ya tienen el dato. Y los que no, pues es hora de apartar un dinerito de la quincena para la suscripción. Es más, que se arme el maratón de una, ¿no? Yes, no, maybe, i don’t knoooooow…

Y a todo esto, ¿cómo surgió el famoso intro de la serie?

Malcolm el de en medio es un éxito en toda la extensión de la palabra y bueno, claro que eso se debe a su historia y las divertidas situaciones que se nos muestran con la familia del personaje de Frankie Muniz. Pero si somos honestos, el show es tan popular que incluso su intro es demasiado popular entre la gente.

Seguro que los fans de hueso colorado ya sabrán más a detalle de dónde salen las famosas imágenes del opening. Pero para aquellos que todavía no se saben ese detalle, en el siguiente artículo les contamos todo lo que deben saber sobre ello. Películas como One Million Years B.C., el anime Jikuu Tenshou Nazca, la cinta ochentera de Clash Of Titans y la clásica Creature From The Haunted Sea, las icónicas escenas de la pelea de box y lucha libre de la secuencia de inicio… acá les explicamos todito sobre ello.