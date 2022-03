¡Qué temazos! Recordemos 10 grandes canciones en intros de series de TV

Una buena serie de televisión no solo se gana el cariño de la audiencia por su historia… a veces, también el intro juega un papel importante en ello. En ese sentido, muchos shows de televisión hacen lo posible por incorporar alguna canción genial a su secuencia de inicio.

Hay casos en los que incluso, esas rolas de determinados artistas pasan a ser más reconocidas gracias a los programas de TV que por otra cosa. Y así, no lo vamos a negar, es gracias a esto que dichos temas llegan a nuestras listas de reproducción, compilados musicales, búsquedas en plataformas de streaming y más.

Para la ocasión -y de paso echarle un poquito de nostalgia al asunto-, recordamos por acá algunas grandes canciones en intros de series. Si recuerdan alguna otra igual de rifada, ahí nos la comentan.

“Woke Up This Morning” de Alabama 3 (The Sopranos)

Este es el claro ejemplo de lo que les decíamos sobre canciones que se hacen más conocidas por las series. “Woke Up This Morning” fue la pieza que musicalizó el tema de entrada de The Sopranos a finales de los 90 y se convirtió en una rola de identidad para la serie protagonizada por James Gandolfini.

Dicho tema compuesto por la banda Alabama 3, de acuerdo con Genius, se inspira en el caso de asesinato de Sara Thornton, quien en 1989 apuñaló a su esposo alcohólico después de más de dos años de abuso y maltrato por parte de él. En 1996, ella fue declarada no culpable del asesinato, aunque permaneció más de cinco años en custodia antes de esa resolución.

“Red Right Hand” de Nick Cave & The Bad Seeds (Peaky Blinders)

Otro caso en el que una canción se convierte en parte de la identidad de la serie. Como tal, Peaky Blinders no tiene una intro específica y las secuencias de inicio son relativamente cortas, pero siempre al fondo se escucha la siniestra y deliciosa melodía de “Red Roght Hand” de Nick Cave & The Bad Seeds.

El tema está inspirado en un poema de John Milton y según se cuenta, nació en un momento en el que Nick Cave estaba harto de su proceso de composición casi siempre usando la misma escala de acordes. El resultado de buscarle por otro lado, se tradujo en este severo temazo para la posteridad.

“Save Me” de Remy Zero (Smallville)

No queremos parecer crueles, pero hay que decir que el esta canción es el mayor éxito de Remy Zero y mucho de ello se lo deben a la intro de Smallville (al menos acá en Latinoamérica así se percibe, siendo honestos). No se hagan; es prácticamente imposible no pensar en la serie de Warner una vez que suena el coro que dice “somebody saaaaaaaave me”.

La verdad es que es una rolota y si uno rasca la carrera de la banda, encontrarán otras muy buenas canciones. Pero bueno, como dijimos, ninguna como esta.

“Way Down in the Hole” de Blind Boys of Alabama/original de Tom Waits (The Wire)

Hay miles de conteos sobre las mejores series de la historia y regularmente, ahí aparece The Wire de HBO. Y es que en esta serie prácticamente todo es perfecto, hasta el tema de inicio que en su momento fue “Way Down in the Hole” en una versión de Blind Boys Of Alabama, pero original de Tom Waits.

Según cuentan en Entertainment Weekly, los creadores de la serie tenían tantas ganas de escuchar esta canción en sus secuencias de inicio que hicieron lo imposible por conseguir la aprobación de Waits para conseguir el permiso. Cuando hallaron el teléfono del compositor y le mostraron la idea con Blind Boys Of Alabama haciendo lo suyo, él les dijo que escucharía el cover una vez que llegara su esposa para ayudarle a usar la videograbadora.

Al día siguiente, el legendario Tom Waits dio el ‘sí’ y asunto resuelto. Pero en caso de que la canción no obtuviera la aprobación, los productores ya tenían pensado en usar “A Common Disaster” de Cowboy Junkies como segunda opción.

“I’ll Be There For You” de The Rembrandts (Friends)

The Rembrandts ya tenía un éxito moderado a inicios de los 90 como una banda precursora del rock alternativo, aunque siempre han sido considerados como un proyecto musical casi que de culto. Sin embargo, su fama creció cuando en 1994 hicieron el tema de entrada de Friends, que pronto se convirtió en una de las series favoritas de todo el mundo.

“I’ll Be There For You” fue escrita por los letristas Allee Willis y Michael Skloff, pero Warner Bros (dueña de la serie) quería que el tema lo grabara un artista de su sello discográfico hermano, Warner/Chappell. En ese momento, la única banda disponible para hacerlo eran los ya mencionados The Rembrandts… y bueno, tremendo hitazo el que se mandaron.

“I Don’t Wanna Wait” de Paula Cole (Dawson’s Creek)

Seguimos con las intros de vibra noventera y ahora traemos a la lista “I Don’t Wanna Wait” de Paula Cole, la cual llegó a musicalizar la secuencia de inicio de Dawson’s Creek en algún momento, aunque no fue la primera rola que lo hizo en realidad… pero eso sí, fue la más conocida eventualmente.

Kevin Williamson, creador del show, contó a SongFacts que decidió incorporar esta canción en la serie ya que él era fan de la cantante. Sin embargo, se la pensó un poco ya que por aquellos tiempos no era común tomar una canción que ya había sido un éxito masivo por sí sola. De todas maneras, gran acierto para todos.

“Boss Of Me” de They Might Be Giants (Malcolm el de en medio)

Se llama “Boss Of Me”, pero esta canción siempre será recordada como ‘la canción de Malcolm el de en medio‘. Y si somos bien honestos, es un clásico total de la historia del entretenimiento (al menos en la década de los 2000). They Might Be Giants grabó esta rola específicamente para el programa protagonizado por Frankie Muniz y les valió un premio Grammy a Mejor Canción escrita para una película, televisión o medio visual en el 2001.

Otro ejemplo de lo que significa que una canción se convierta en seña de identidad de una serie de televisión.

“This Life” de Curtis Stigers and The Forest Rangers (Sons Of Anarchy)

Acá, otra rolota de esas que se hacen como pedido especial para una serie de televisión y terminan siendo un hitazo. Esta se armó para Sons Of Anarchy e incluso fue nominada a un Emmy a Mejor Tema Original para una Serie, aunque no ganó. Pero el tema es genial por muchas razones, sobre todo porque evoca el espíritu del programa y porque juguetea con el universo del show, ya que The Forest Rangers es una banda que básicamente emerge de la serie. Genialidad total.

“A Beautiful Mine” de RJD2 y Aceyalone (Mad Men)

Esta canción es un caso curioso porque originalmente, forma parte del disco Magnificent City del rapero Aceyalone con el productor RJD2. ¿Y cómo llegó a convertirse en el tema principal de Mad Men? Bueno, se dice que el creador de la serie Matthew Weiner andaba buscando la canción de inicio ideal para su show e incluso le propuso a Beck que él se ocupara de componerla, pero el reconocido músico rechazó la idea ya que encontró ridícula la trama del programa.

Poco después, Weiner encontró por ahí “A Beautiful Mine”, se puso en contacto con RJD2 y pidió permiso para utilizar la instrumental de esa canción como intro de una de las mejores series del nuevo milenio. Bárbaro.

“Teardrop” de Massive Attack (Dr. House)

Seguro pensarán en “¿es neta que este clásico de Massive Attack fue la intro de Dr. House?” y tenemos que decir que sí y no. Va la explicación: la intro en la versión estadounidense utiliza libremente la canción del grupo británico, pero diversas versiones internacionales recrearon la canción con otros sonidos y beats.

A primera instancia no es tan notorio, pero si uno le pone atención al asunto, ahí está la secuencia de acordes y notas de “Teardrop”. Massive Attack no recibió regalías por el tema como tal, ya que según explicó Robert Del Naja a The Guardian, los productores de la serie les mandaron un correo explicando que toda la temática de House giraba en torno a la canción.

“Recibimos un correo electrónico de Bryan Singer diciendo que todo el concepto de House se basaba en ‘Teardrop’. Nos sentimos halagados. Dejamos que se lo quedara“, dijo Del Naja. AQUí les contamos la historia detrás de la canción y a continuación, les dejamos la comparativa de las intros de la serie.