Ya hemos perdido la cuenta de cuántas veces se ha hablado de un posible reboot o un revival de Malcolm el de en medio. De hecho, se sabe que a algunos de los protagonista de la serie original que se transmitió del 2000 al 2006, no les desagrada para nada la idea y que ha habido pláticas sobre ello. Y ahora, todo indica que el proyecto no está muy lejos de concretarse.

En una reciente entrevista, Frankie Muniz (quien hizo al personaje principal del show) reveló -sin dar muchos detalles- que su coprotagonista Bryan Cranston está trabajando en un guión para traer al programa de vuelta.

Ilustrativa del elenco. Foto: Getty Images

Bryan Cranston trabaja en un guión para ‘Malcolm el de en medio’, dice Frankie Muniz

Han pasado cerca de 16 años desde que se transmitió el último episodio de Malcolm el de en medio. Ese final en el que se nos revela que el plan de la familia siempre fue que el protagonista estudiara en Harvard para prepararse y ser Presidente de Estados Unidos, fue nostálgico a más no poder.

Ya con tanto tiempo desde entonces, seguro que a más de uno se le ha venido a la mente la idea de qué habrá pasado con Hal, Lois, Reese, Dewey, Jamie y Francis en todos estos años. Lo bueno es que si todo sale bien, nos podríamos despejar esa duda en un futuro no muy lejano.

Foto: Especial

Como les decíamos, ya en años anteriores se ha hablado del posible retorno de la serie a la pantalla. Incluso en algún momento se puso sobre la mesa que pudiera ser con una película. Si bien no sabemos para dónde se encamina todo a grandes rasgos, lo que sí es un hecho es que Bryan Cranston anda trabajando con todo para que se arme el revival…. o bueno, eso es lo que Frankie Muniz reveló en una entrevista con Fox News Digital publicada el pasado lunes 24 de octubre.

“Sé que a Bryan Cranston le gusta mucho la idea y está escribiendo el guión y haciendo que todo funcione. Entonces, podría haber algo. Me gustaría estar 100 por ciento… Pero no sé, veremos qué pasa“, mencionó el actor que también le da a las carreras de automóviles y que recién participó en el revival del reality The Surreal Life.

Frankie Muniz dice que ahora ve la serie de manera diferente

Además de la revelación de que Bryan Cranston tiene un guión en mente para el regreso de la serie, Frankie Muniz platicó con Fox News sobre cómo ve el show después de tanto tiempo. Y ha sido honesto mencionando que no lo vio cuando estaba en pleno auge y en transmisión allá en los 2000… sin embargo, ahora se ha dado un tiempo para verlo con su familia.

“Cuando estaba filmando el programa, obviamente era un niño… Hicimos siete temporadas, 151 episodios. Realmente no vi el programa cuando estaba en marcha, pero desde entonces lo he visto con mi esposa. [Vimos] los 151 episodios… Me di cuenta, ‘Wow, eso es lo que estábamos haciendo’… Puedo dejar de lado el hecho de formar parte de show y verlo como un fanático“, dijo Frankie.

“Me encantaría saber qué está haciendo la familia”, agregó Muniz sobre su entusiasmo por saber qué le deparó el destino a su familia ficticia en ese programa. Y obvio, nosotros también queremos saber qué onda. Ya que andamos nostálgicos, AQUí les contamos el origen y de dónde vienen las referencias del popular opening de la serie.

El rumor sobre su pérdida de memoria

Más allá de Malcolm el de en medio, Frankie Muniz en la entrevista con Fox sobre ese rumor que durante mucho tiempo se viralizó en internet sobre su pérdida de memoria. Y como ya lo ha dicho en ocasiones anteriores, reafirmó que todo fue a raíz de que diversos medios y las redes sociales llevaron todo eso a un nivel casi trágico.

“Creo que gran parte de la conversación sobre mi falta de memoria fue… tal vez exagerada, más de lo que realmente es. Pienso cuando reflexiono ahora por qué hay tantas cosas que tal vez olvido, u olvido cosas que hice cuando era niño [porque] estaba haciendo tanto. Trabajaba tal vez 13 horas al día y volaba por todo el mundo. Sabes, siempre estaba muy ocupado y es difícil absorber todo. Es difícil asimilar todo“, dijo Muniz.

Así que ahí lo tienen. En realidad, la pérdida de memoria no se debe a alguna afección de salud como muchos pensaron en su momento. Vaya cosa.