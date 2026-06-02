¿Será que nosotros nos estamos aferrando a una forma de trabajo que ya pertenece al pasado? Nos referimos al uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) en los procesos creativos. Y lo decimos porque el mismísimo Martin Scorsese confesó que él también ha utilizado IA.

Sí, cayó en una discusión en la que ya se han visto involucrados muchos cineastas, aunque quizá no todos lo hayan admitido con la misma transparencia. Pero considerando que Scorsese es una de las figuras más importantes en la historia del cine, vale la pena darle el beneficio de la duda y entender por qué y cómo, exactamente, utiliza estas herramientas.

Martin Scorsese explica cómo usa IA / Foto: Black Forest Labs

Martin Scorsese usa IA para algo muy específico

En una entrevista para The New York Times, Martin Scorsese confesó que ha utilizado herramientas generativas de IA para una etapa muy concreta del proceso cinematográfico: la preproducción, específicamente en la elaboración de storyboards.

¿El objetivo? Hacerlos más claros y comprensibles para el resto de su equipo.

En el video donde Scorsese explica el proceso, se le puede ver describiendo las ideas que tiene en mente mientras otra persona redacta los prompts con los que posteriormente se generan los storyboards.

“Me interesa la intersección entre tecnología y storytelling, ver cómo podemos extender cada vez más las fronteras de la creatividad y enriquecer la experiencia de las audiencias”, explicó. “Recuerden que el cine es un medio relativamente joven, con unos 125 años de historia. Tenemos que estar abiertos a observar cómo evoluciona“.

Ejemplo de cómo Scorsese usa IA / Foto: Black Forest Labs

No lo sé, Rick…

Sobre todo porque existen artistas especializados en storyboard o guion gráfico cuyo trabajo consiste precisamente en traducir un guion a conceptos visuales, colaborando de manera estrecha con directores y cinefotógrafos durante el desarrollo de una película o serie.

Martin Scorsese / Foto: Black Forest Labs

¿De qué película habla el director?

La herramienta habría sido utilizada por Martin Scorsese mientras trabajaba en una “nueva película”. No sabemos con certeza de cuál se trata, pero una de las principales candidatas es What Happens at Night, el proyecto que prepara junto a Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.

Además, en el video donde muestra la herramienta aparece un escenario visualmente similar al de la primera imagen promocional que Apple TV+ compartió de What Happens at Night.

‘What Happens at Night’, primera imagen de la película de Martin Scorsese / Foto: Apple TV

¿Hay gato encerrado?

Martin Scorsese utilizó herramientas generativas desarrolladas por Black Forest Labs, una startup de inteligencia artificial para la que el director también funge como una especie de asesor y patrocinador.

Parte de los argumentos de Scorsese para respaldar este tipo de herramientas es que “el tiempo es dinero”, y que tecnologías como estas permiten acelerar ciertos procesos sin sacrificar calidad ni creatividad.

Black Forest Labs es una empresa fundada apenas en 2024 y entre sus integrantes también figura James Cameron, otro de los directores más influyentes e icónicos de la historia del cine.

Sin intentar dar una lección a nadie, vale la pena conversar no tanto en dónde se implementan las herramientas de IA en el cine, sino cuáles son las implicaciones tiene eso para los artistas cuyo trabajo tradicionalmente ha ocupado esos espacios.