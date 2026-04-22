El próximo 22 de mayo se estrenará The Mandalorian and Grogu, la primera película dentro del universo de Star Wars tras una ausencia de casi siete años en la pantalla grande. Esta cinta trae de regreso a Jon Favreau como director, a Pedro Pascal como protagonista e integra un elemento inesperado en su elenco: Martin Scorsese.

Así como leen. Martin Scorsese aceptó aparecer en The Mandalorian and Grogu con un personaje pequeño, pero clave para establecer una conexión muy específica con otra historia dentro de esta galaxia muy, muy lejana.

The Mandalorian and Grogu / Foto: Lucasfilms

Martin Scorsese en The Mandalorian and Grogu

Ya les decíamos que Jon Favreau regresa como director y uno de los guionistas de The Mandalorian and Grogu. Y, como era de esperarse, también trae de vuelta a Pedro Pascal como Din Djarin, uno de los personajes más queridos de Star Wars, junto a Grogu.

La sorpresa es que Favreau logró lo que parecía imposible: convencer a Martin Scorsese de prestar su voz para un nuevo personaje dentro de la película.

Se trata de un ardenniano, una especie similar a un primate. En esta historia, es un cocinero que tiene contacto con Din Djarin y Grogu en el planeta Shakari, durante su nueva misión: encontrar a Rotta the Hutt, un enorme gladiador, para llevarlo de vuelta a casa.

Favreau incluso moldeó el personaje a partir de la interpretación de Scorsese, lo que le da un toque bastante particular.

La conexión con otra película de Star Wars

Hay una conexión muy sutil —pero bastante bonita— entre el personaje de Scorsese y otra película de la franquicia: Solo: A Star Wars Story (2018). En esa cinta aparece Rio Durant, un piloto y cocinero ardenniano al que el propio Jon Favreau dio voz. Formaba parte del equipo de Tobias Beckett.

En entrevista con Fandango, Favreau explicó que ambos personajes comparten dos cosas: su relación con la cocina y su apellido, lo que los convierte en familiares directos dentro del universo de Star Wars.