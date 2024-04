La industria cinematográfica constantemente nos trae noticias que nos emocionan muchísimo, con detalles e información de proyectos que pintan para dejarnos con la boca abierta. Sin embargo, nadie logra crear tanta expectativa con sus producciones como Marvel, quienes armaron un revuelo con sus anuncios en la CinemaCon 2024.

Para quienes no lo conozcan, este evento es muy importante para las grandes productoras de Hollywood, pues muestran en exclusiva a prensa, distribuidores y exhibidores de cines en Estados Unidos, los adelantos de los títulos más grandes que estrenaran en el futuro. Y por supuesto que la casa de cómics tenía cosas que revelar sobre su universo cinematográfico.

Kevin Feige durante el panel de Marvel Studios en la CinemaCon 2024/Foto: Getty Images

Marvel Studios se voló la barda con sus anuncios en la CinemaCon 2024

El 11 de abril, Marvel Studios tuvo un panel en la CinemaCon 2024 en el que soltaron noticias muy chonchas para corto y mediano plazo. El mero mero del estudio, Kevin Feige subió al escenario de la convención en Las Vegas y ahí, fue soltando detalles de las próximas producciones que estrenarán en la pantalla grande. Y vaya que aventó verdaderos bombazos, pero vamos por partes.

El evento arrancó con un adelanto exclusivo de nueve minutos de de Deadpool & Wolverine. De acuerdo con quienes estuvieron por ahí, en este vistazo, Wade Wilson (Ryan Reynolds) está tratando de llevar una nueva vida como vendedor de autos junto al exmiembro del equipo X-Force, Peter (Rob Delaney), quien guarda el traje de Deadpool en su locker del trabajo con la esperanza de que algún día, ambos puedan volver a luchar contra el crimen.

Dentro del metraje que reveló Marvel en la CinemaCon, Peter lleva a Wade de regreso a su departamento para una fiesta sorpresa para celebrar su cumpleaños junto a todos los personajes de X-Men de las películas anteriores, incluidos Colossus (Stefan Kapičić), Negasonic Teenage Warhead (Brianna Hildebrand), Yukio (Shioli Kutsuna), Dopinder (Karan Soni) y su casero Blind Al (Leslie Uggams). Vanessa (Morena Baccarin) también está allí, pero ella y Wade ya no están juntos.

Cuando Wade Wilson intenta apagar las velas de su pastel, los agentes de la TVA llegan para llevárselo. Nuestro héroe se despierta en la organización y conoce al Sr. Paradox (Matthew Macfadyen), un agente de alto rango que le ofrece a Wade la oportunidad de su vida, pues según está destinado a algo especial y la línea de tiempo sagrada del multiverso podría necesitar “algo de venganza”. Es por eso que le dan un traje mejorado –con todo y espadas de adamantium–.

Imagen de ‘Deadpool 3’ / Foto: Marvel

El adelanto mostrado en CinemaCon 2024 por Marvel termina con Deadpool en un viaje por carretera con Wolverine de Hugh Jackman, donde Wade Wilson se burla del miembro de los X-Men porque lleva su traje amarillo al estilo de los comics. Deadpool & Wolverine se estrenará en cines el 25 de julio de 2024.

El “nuevo título” de ‘Thunderbolts’ y algunos detalles de ‘The Fantastic Four’

Kevin Feige continuó en el escenario principal de la CinemaCon 2024 mencionando que la película de Thunderbolts ahora se llamará THUNDERBOLTS* (sí, con todo y el asterisco). El jefe de Marvel Studios no declaró cuál era la intención de ese signo al final del título, pero afirmó que tendría sentido después del lanzamiento de la cinta, programada para estrenarse el 5 de mayo de 2025.

Por supuesto que dentro del panel, se tenía qué hablar de la nueva película de The Fantastic Four, protagonizada por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach. Aunque no revelaron más detalles sobre esta cinta, Feige adelantó que esta producción se filmará pensando en las salas IMAX y que llegará a la pantalla grande el 25 de julio de 2025.

Con este póster cool, Marvel Studios por fin dio a conocer quiénes serán los actores que darán vida a los ‘Fantastic Four’ en el MCU/Foto vía X: @MarvelStudios

Marvel Studios soltó las primeras imágenes de ‘Capitan America: Brave New World’ en la CinemaCon 2024

Por último pero no menos importante, Marvel Studios se voló la barda lanzando en exclusiva para los asistentes de la CinemaCon 2024 las primeras imágenes de Captain America: Brave New World… así como lo leen. Y para que chequen qué tan cañón estuvo el asunto, el propio Anthony Mackie le cayó a la convención para hablar al respecto.

En este adelanto, Sam Wilson se reúne en la Casa Blanca con Thunderbolt Ross (Harrison Ford) –quien ahora es el presidente de Estados Unidos– para hablar sobre la opción de reunir a los Avengers con un nuevo Capitán América al frente. En la reunión, Thunderbolt presenta este plan a una multitud, con Sam presente, mientras que un misterioso villano irrumpe para controlar las mentes de los agentes del Servicio Secreto y de Isaiah Bradley (Carl Lumbly), a quien Sam intenta inmovilizar en una pelea.

Harrison Ford y Anthony Machie en ‘Captain America: Brave New World’/Foto: Marvel Studios a través de Entertainment Weekly

Según los que tuvieron chance de checar este adelanto, después de esto se arma el caos en la Casa Blanca. Tanto así que Sam usa su escudo para protegerse de varios agentes que intentan atacarlo con una pistola eléctrica. También mostraron tomas de Sam y Joaquin Torres (el nuevo Falcon interpretado por Danny Ramirez) en acción. Todo termina con una tensa discusión entre Wilson y Ross dentro de la Oficina Oval, con Sam usando el nuevo traje del Capitán América.

Durante su intervención en la CinemaCon 2024, Kevin Feige declaró que Captain America: Brave New World iniciará justo después de The Falcon and The Winter Soldier e incluso comparó la película con la segunda cinta de Chris Evans como Steve Rogers, pues la describió como “otro thriller de acción de ritmo rápido y relativamente fundamentado” y señaló que “no hay extraterrestres”, centrándose en conflictos políticos en Estados Unidos.

Anthony Mackie en ‘Captain America: Brave New World’/Foto: Marvel Studios a través de Entertainment Weekly

Por último pero no menos importante, Feige confirmó que la cuarta película del Capitán América llegará a los cines de todo el mundo el 14 de febrero de 2025. Por lo que el calendario de estrenos de Marvel Studios queda de la siguiente manera:

2025

Captain America Brave New World

Thunderbolts*

The Fantastic Four

2026

Blade

Spider-Man 4

Armor Wars

Shang Chi 2

2027

Avengers 5

X-Men

Doctor Strange 3

Thor 5

2028

Avengers Secret Wars Parte 1 y 2

